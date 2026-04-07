【岡山大学】岡山大学腸健康科学研究センターの本田知之教授がインド国立細菌感染症研究研究所などを訪問

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 4月 7日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の異分野融合教育研究機構を構成する腸健康科学研究センターの本田知之教授（学術研究院医歯薬学域・病原ウイルス学）は2026年3月9、10日にインド・西ベンガル州・コルカタ市の国立細菌感染症研究研究所、州立感染症病院、コルカタ医科大学、本学インド感染症共同研究センターを訪問しました。



現地では、ウイルス感染症に関する共同研究について意見を交わしました。また、現地のスラム街や下水施設を訪問し、感染症が蔓延している状況について視察しました。



同センターでは、今後も腸とヒトの健康増進に貢献することを目指し、研究を進めていきます。

引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の活動にご期待ください。



本情報は、2026年3月31日に岡山大学から公開されました。

コルカタ医科大学訪問の様子

◆参 考

・岡山大学腸健康科学研究センター

https://www.okayama-u.ac.jp/user/rihs/

・岡山大学インド感染症共同研究センター

http://wwwcid.ccsv.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学腸健康科学研究センター「第2回シンポジウム」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003821.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学腸健康科学研究センターの萩谷英大准教授と今村大輔准教授がインド国立細菌感染症研究研究所を訪問

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003338.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学腸健康科学研究センターの三好伸一副センター長と今村大輔准教授がインド国立細菌感染症研究研究所を訪問

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002979.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学腸健康科学研究センターキックオフシンポジウムを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002939.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学腸健康科学研究センターを設置～地域中核・特色ある研究大学：岡山大学としてウェルビーイングを支えるメディカル・イノベーションを興す～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002137.000072793.html

・日本とインドの叡智を「コレラの母国」に結集させ、世界規模で下痢症感染症の制圧を目指す

https://sdgs.okayama-u.ac.jp/efforts/index.php?c=efforts_view&pk=15(https://sdgs.okayama-u.ac.jp/efforts/index.php?c=efforts_view&pk=15)

・【岡山大学】「岡山大学最重点研究分野」を制定～地域と地球の未来を共創し、世界の革新に寄与する研究大学を実現するために～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001601.000072793.html

岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）



◆本件お問い合わせ先

岡山大学腸健康科学研究センター ／学術研究院 医歯薬学域 教授 本田知之

〒700-8525 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目5番1号 岡山大学鹿田キャンパス

TEL：086-235-7167

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15223.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

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岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html