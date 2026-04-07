【岡山大学】大阪大学との連携・女性技術職員の交流等を実施

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 4月 7日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2026年3月26～27日、大阪大学産業科学研究所（大阪府茨木市）の奥村由香係長を迎え、女性技術職員の交流等を実施しました。奥村係長は、同研究所の技術部に所属し、主に広報・情報業務を担当しており、広報室にて業務を行っています。本学の定例記者発表や5DLab. の美しい映像技術に深い興味を持ち、今回の来学に至りました。



本学総合技術部では、大阪大学・部局横断型女性技術職員ネットワークと「親子で遊ぼう！女技の夏休みオンラインサイエンス」（例年夏に同ネットワークが主催）に2021年度から参画し、交流を深めています。小中学生に焦点を当てた科学啓発活動や広報活動にも注力している本学総合技術部の地域貢献ワーキンググループの女性技術職員らとも意見交換ミーティングを実施し、お互いの知見や意見交換を行いました。

また、医学部共同実験室で電子顕微鏡を担当する塚野萌美技術主任へのインタビューも行いました。さらに、本学の定例記者発表の準備から発表までを見学。5DLab.では、映像技術の秘訣などについても熱心に質問していました。



奥村係長は、「岡山大学の広報活動は非常に積極的で、情報発信力の高さに強い印象を受けました。大学全体が一丸となって広報に取り組まれているように感じました。5DLab.の取り組みにおける『必要としている人に必要なコンテンツを届ける』という考え方も大変印象的でした。電顕室では、高校生などの見学者にも分かりやすく説明するための工夫がなされており、非常に参考になりました。また、これまでオンラインでしかお話しできなかった岡山大学の女性技術職員の方と直接交流できたことも大変有意義であり、対面でのコミュニケーションの重要性を改めて実感しました」と話しました。また、本学の平田裕子技術専門職員は「大阪大学産業科学研究所のお話や大阪万博出展のお話など興味深いお話をお聞きすることができました」とコメント。さらに、総合技術部本部長の佐藤法仁副理事・副学長・上級URAは、「今回のご来学、ありがとうございます。さまざまな場面の交流から新しい価値が生まれると思います。今回の場も次につながるアクションにつなげたいと思います」とコメントしました。



引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と、その一翼を担う技術職員の活動にご期待ください。

総合技術部・教育支援技術課の女性技術職員とのミーティング時の集合写真（下段中央・大阪大学 奥村係長）

5DLab.見学時の集合写真（前列左から2人目・才士真司特任准教授、後列右から3人目伊藤駿特任助教）

医学部共同実験室で試料作製の見学（右・塚野主任）

◆参 考

・大阪大学産業科学研究所

https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/

・岡山大学総合技術部

https://techall.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学5DLab.

https://5dlab.org/

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学総合技術部 医学技術課 課長 楢崎正博

技術専門職員 中村有里（マネジメント担当）

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15231.html

https://techall.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

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岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)