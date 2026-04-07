【岡山大学】おかやま留学生キャリア支援プログラムが文部科学省「留学生就職促進教育プログラム」に認定

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 4月 7日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）で開発した「おかやま留学生キャリア支援プログラム」が、文部科学省「令和7年度留学生就職促進教育プログラム」に認定されました。



留学生就職促進教育プログラム認定制度は、外国人留学生に対する「日本語教育」、「キャリア教育」、「インターンシップ」を一体として提供する質の高い教育プログラムを文部科学省が認定し、当該プログラム修了者が就職活動において各大学が発行する修了証明書を提示することにより、外国人留学生の国内企業等への就職を一層促進することを目的とするものです。



本学教育推進機構では、日本での就職を目指す学部1年～3年生および大学院博士前期課程・修士課程1年生の留学生を対象に、本プログラムを令和8年度より実施します。



本プログラムは、日本語教育・キャリア教育・インターンシップで構成されており、日本語教育およびキャリア教育からなる基礎教育では、日本での就職活動に必要なビジネスに関する語学力や知識を習得することができます。さらに、インターンシップや事前・事後指導からなる実践型教育では、社会人として求められる実践的な経験を積むとともに、日本企業特有の文化への理解を深めることができます。なお、インターンシップでは、本プログラムにより設立された「おかキャリ連携協議体」に加盟する地元連携企業等において、合計2週間以上の実習に参加します。



本プログラムの認定により、外国人留学生の就職支援、地域への定着を推進し、学生とともに地域を共創し、地域および国際社会に貢献する大学としての基盤を確立させることが期待されます。

引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の活動にご期待ください。



本情報は、2026年3月31日に岡山大学から公開されました。

岡山留学生キャリア支援プログラム概要図

岡山留学生キャリア支援プログラムパンフレット表紙

◆参 考

・岡山大学教育推進機構

https://www.ipec.okayama-u.ac.jp/

・おかやま留学生キャリア支援プログラム

https://intl.okayama-u.ac.jp/support/career/oka-career/

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学のASEAN戦略について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001821.000072793.html

・日本留学海外拠点連携推進事業（東南アジア）（岡山大学）

https://studyinjapan-asean.jp/

・【岡山大学】文部科学省から「日本留学促進のための海外ネットワーク機能強化事業」を受託

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002113.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学が文部科学省「大学の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業」に採択

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002812.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学務部 国際教育推進課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-8532

E-mail：oka-career◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15221.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html