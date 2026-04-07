『漂着する光景 | Drifted Presence』安永ケンタウロス写真展

クククク合同会社

京都の街が写真に染まる季節、京都国際写真祭 KG+ 2026 のプログラムとして、

「漂着する光景 Drifted Presence」を開催いたします。

会場は、目の前を鴨川が流れるギャラリー kojin kyoto。川の流れが運ぶ「時間」と、展示のテーマである「水」が共鳴する、この場所ならではの空間構成になります。

メインビジュアルを飾るのは、静寂に包まれた真夜中の神社の手水。漆黒の闇に浮かび上がる水のゆらぎは、古くからこの地に積み重なってきた祈りや記憶の断片を、現代へと「漂着」させます。

また、本展では作品の支持体に岩野市兵衛氏の和紙やwajue特注の和紙を使用。作品を包む「素材」にもこだわり、柿渋トミヤマさんを通じて出合った柿渋染めされた鹿敷製紙さんの和紙や、ハタノワタル氏の手がける和紙を額装などに使用。柿渋の深い風合いと手漉き和紙の質感が、写真の中の光を優しく受け止め、静謐な世界観を一層際立たせます。

鴨川のせせらぎとともに、時空を超えて流れ着いた光景をぜひご高覧ください。

ARTIST STATEMENT

北海道、東川町に移り住み、十年。

水に導かれ、この場所に辿り着いたときから変わらないことがある。

自然の中で変化する三態の質と、時が生む流動性。

それらのが交わるとき、視覚だけに頼らない気配が立ち現れる。

私は、この世界が織りなす一瞬の表情に美しさを覚える。

空気中の水を抱えた和紙に、光を定着させる。

それは、形のない水の記憶をこの場所に繋ぎ止める、祈りのような試み。

今和紙に封じ込められた、静かな水の記憶。

水が運ばれる場に紙が受け止めた、漂着する光景。

@Kentauros Yasunaga@Kentauros Yasunaga@Kentauros Yasunaga

PROFILE

安永ケンタウロス｜Kentauros Yasunaga

フィリピン生まれ。

広告制作会社を経て独立後、北海道と東京を中心に活動を展開。

広告写真、映像の制作に加え10年前に地下水の町、北海道の東川に

移住後、主に水にまつわる作品を発表。

2020「水辺の記憶」 SUNDAY cafe gallery

2022「水辺のポートレート」K's gallery

2023「usou m usou 」~宇想夢奏~ CURATOR’S CUBE

2023「水辺のポートレート」gallery nagu 凪

2024「双想奏」kitoharutoII

2025「水辺の肖像」LIGHT BOX SATELLITE

https://www.kentaurosyasunaga.org

https://www.instagram.com/kentauros1669

https://kgplus.kyotographie.jp/exhibitions/2026/kentauros-yasunaga/

会場＝kojin kyoto 京都府京都市上京区上生洲町248-6 https://www.instagram.com/kojin_kyoto/

会期＝2026.04.18 Sat.- 04.28 Tue.

開場時間＝11:00～19:00

✳︎会期中無休入場無料

レセプション: 2026.04.18 Sat. 16:00-20:00

会場構成 = 村山圭

デザイン＝ 澤田翔平 (DESIGN ꓷ:)

会場音楽 = AmbiStock Music

協賛 = Lilas Co.,Ltd. Tankyu Distillery K.K

@Kentauros Yasunaga