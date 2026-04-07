「TWICE」SANAさん登場のクリスピーサンド新TVCM　鮮やかな青空を背景に、クリスピーサンドの新定番『ザ・グリーンティー』の登場を宣言！　「いザ・解禁！」篇　本日放映開始

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、社長：佐藤晃世）は、ハーゲンダッツ クリスピーサンド『ザ・グリーンティー』を4月7日（火）より全国で通年販売いたします。発売に合わせ、グローバルガールズグループ「TWICE」のSANAさんを起用した新TVCM「いザ・解禁！」篇の放映を同日より開始します。

また、同じくSANAさんが出演する、クリスピーサンドのおいしさ構造を伝える新WEBCM「サクッパリッとろ～り」篇を4月13日（月）より、ハーゲンダッツ公式YouTubeや各SNS等で配信します。

■クリスピーサンド『ザ・グリーンティー』 新TVCM

クリスピーサンド『ザ・グリーンティー』は、抹茶の苦みにホワイトチョコの甘さが合わさったクリスピーサンドです。香り高くほろ苦い抹茶アイスクリームを、やさしい甘さのホワイトチョココーティングで包み、香ばしくサクサクとした抹茶ウエハースで挟みました。

新TVCM「いザ・解禁！」篇では、上質な抹茶を使ったクリスピーサンドの新定番品が登場する“高揚感”を表現しました。

物語の始まりは、公園のベンチ。白黒の世界で、SANAさんが静かにクリスピーサンドを見つめています。SANAさんがクリスピーサンドを“サクッ”とひと口かじった瞬間、世界が一気に開くように映像は鮮やかなカラーに。爽やかな青空を背に、SANAさんがはじける笑顔で「いザ・解禁！いザ・グリーンティー！」と新フレーバーの登場を宣言！ラストカットでは、クリスピーサンドをイメージしたポーズで、SANAさんが茶目っ気たっぷりに「まっちゃ！」と叫び、楽しく軽やかな余韻を残しながら締めくくります。

抹茶の本格的な美味しさ、クリスピーサンドの新たな定番品の登場感を、世界が色づく演出とともに伝えるCMです。

■クリスピーサンド 新WEBCM

2001年に日本で誕生したクリスピーサンドは、サクッとしたウエハース、パリっとしたコーティング、とろ～りとしたアイスクリームの三位一体のおいしさを楽しめる商品です。

新WEBCM「サクッパリッとろ～り」篇では、「サクッパリッ、サクッパリッ」とクセになるリズムに乗せて、クリスピーサンドのおいしさ構造の秘密をお伝えします。軽快なサクッパリッ音で、思わずSANAさんと一緒に食べ進めたくなる動画に仕上がっています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12760/table/422_1_cda01207466b887d3c6830a498674e02.jpg?v=202604070951 ]

■ハーゲンダッツのクリスピーサンド定番商品ラインアップ

商品 ：クリスピーサンド『ザ・グリーンティー』

特徴 ：香り高くほろ苦い抹茶アイスクリームを、やさしい甘さのホワイトチョココーティングで包み、香ばしくサクサクとした抹茶ウエハースではさみました。

鮮やかな抹茶の緑とホワイトチョコの白が映える見た目とともに、奥深い香りと濃厚な味わいが織りなすハーモニーをお楽しみいただける商品です。

価格 ：373円（希望小売価格：消費税込み）※軽減税率適用

販売先 ：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他

特設サイトURL：https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/the-green-tea/

商品 ：クリスピーサンド『ザ・リッチキャラメル』

特徴 ：香ばしさとミルクのコクが溶け合うキャラメルアイスクリームを、甘く濃厚な味わいとパリパリの食感が特長のコーティングで包み、サクサクのウエハースではさみました。ひと口かじると、甘く香ばしいキャラメルの味わいが口いっぱいに広がる、リッチな商品です。

価格 ：373円（希望小売価格：消費税込み）※軽減税率適用

販売先 ：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他

特設サイトURL：https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/rich-caramel/

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12760/table/422_2_7ad2a708ef4cd29e09fbcd2f72b11b8f.jpg?v=202604070951 ]

■TVCM「いザ・解禁！」篇 内容

※CMのカット素材は、別途ご提供のデータのみご使用いただけます。

他のカット画像の使用はお控えください。

※ストーリーボードからの画像の転載等は固くお断りさせていただきます。

■TVCM概要

タイトル ：「いザ・解禁！」 篇（15秒）

出演 ：SANA

ナレーション ：そのグリーンは、上質な抹茶を惜しみなく。

いザ・解禁！いザ・グリーンティー！

クリスピーサンド『ザ・グリーンティー』

放映開始日 ：2026年4月7日（火）

放映地域 ：全国

TVCM・URL ：https://youtu.be/DY5zL-SPqmk

メイキングURL ：https://youtu.be/Ve13L0_6c_A

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/12760/table/422_3_862ae72a1fa70947488c3b94f8cfae5b.jpg?v=202604070951 ]

■WEBCM「サクッパリッとろ～り」篇 内容

※WEBCMのカット素材は、別途ご提供のデータのみご使用いただけます。

他のカット画像の使用はお控えください。

※ストーリーボードからの画像の転載等は固くお断りさせていただきます。

■WEBCM概要

タイトル ：「サクッパリッとろ～り」 篇

出演 ：SANA

放映開始日 ：2026年4月13日（火）

配信媒体 ：ハーゲンダッツ公式YouTube、公式SNS（X、Instagram、TikTok、LINE）

視聴URL ：https://youtube.com/shorts/esPpKSLwreg

・WEBサイトでの動画（WEBムービー素材）の使用については、

リリースに記載のYouTubeチャンネルのエンベッドのみとさせていただきます。

・課金制WEBメディアへの配信はご遠慮ください。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/12760/table/422_4_359c3b2bd29430b38745dc87aa448c46.jpg?v=202604070951 ]

SANA

12月29日生まれ。大阪府出身。アジア発9人組ガールズグループ「TWICE」のメンバー。2025年10月に韓国デビュー10周年を迎え、現在、グループ史上最大規模となるワールドツアー『THIS IS FOR』を開催中。今年4月にはMUFGスタジアム（国立競技場）3DAYS公演を控える。また、日本人メンバーからなる「MISAMO」のメンバーとしても活動、今年2月には1stALBUM『PLAY』をリリース。グループとしてもソロとしても、アジアのみならずグローバルに、今後も更なる活躍が期待されている。

一般の方のお問い合わせ先（クレジット表記）

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社

お客様相談室

TEL 0120-190821

www.haagen-dazs.co.jp