岡田将生さん出演！“はじめよう、食後に腸活※”を爽やかに提案！新ビオフェルミンS錠 新CM「森のキッチン」篇4月7日（火）より放映開始

大正製薬株式会社

大正製薬株式会社（以下「当社」）は、俳優の岡田将生さんを起用した乳酸菌とビフィズス菌を配合した整腸薬「新ビオフェルミンS錠」の新CM「森のキッチン」篇をおなかと腸活の日である4月7日（火）より全国にて放映いたします。

「ビオフェルミンの森」シリーズ第5弾となる今回は、「新ビオフェルミンS錠」のイメージキャラクターを務める岡田さんが、これまでのCMに引き続き森の番人として登場します。「ビオフェルミンの森」にある森のキッチンを舞台に、「おなかに良い献立を毎日考える大変さ」に寄り添いながら、食後に新ビオフェルミンS錠を服用することで腸活※を始められることを提案します。

※腸を整えること（記事内の「腸活」はすべて同じ）

新CMストーリー

■「森のキッチン」篇

「ビオフェルミンの森」シリーズ第5弾の舞台は、木々に囲まれた明るい森の中に佇む森のキッチン。森の番人こと岡田さんが、並べられた野菜や果物などの食材を吟味しながら立っているシーンから始まります。カメラに気づいた岡田さんはやさしく微笑み、おなかに手を当てながら「おなかによい献立を毎日考えるのは大変ですよね」と、日々の献立づくりの大変さを視聴者に問いかけます。

その問いかけに応える形で、岡田さんが新ビオフェルミンS錠を掲げて「それなら、ビオフェルミン。」と紹介。「食後に3錠、食後に腸活※。」というナレーションとともに、ビフィズス菌や乳酸菌が腸内で働く様子を表現したイメージカットへと展開し、「生きた善玉菌が腸を整える」ことを印象づけます。再び森のキッチンの場面に戻ると、太陽の光に包まれた岡田さんが「はじめよう、食後に腸活※。」とやさしく呼びかけます。

最後は、商品が置かれた森のキッチン前に佇む岡田さんの穏やかに微笑む表情でCMを締めくくります。これまでの「ビオフェルミンの森」の世界観を踏襲しながら、おなかに良い献立を毎日考えることへの大変さに寄り添い、腸活※を無理なく手軽に始められることを優しく伝えるCMとなっています。

撮影エピソード

「ビオフェルミンの森」にある森のキッチンを再現したセットで撮影された今回のCM。たくさんの食材が並ぶ空間を前に、岡田さんはセットを見て思わず「すごいですね」と感想を漏らす場面も見られました。撮影中はスタッフと笑顔で言葉を交わす場面も多く、現場は終始和やかな雰囲気の中で進行。一方で、岡田さんが自ら表情や仕草について提案を行うなど、真摯に撮影と向き合う姿勢が印象的でした。ポスター撮影では、商品の見え方を左右する手の角度や立ち位置の調整が繰り返されましたが、細かな指示にも笑顔で応じながら、ひとつひとつのカットを丁寧に作り上げていく岡田さん。穏やかな空気の中にも、表現へのこだわりを強く感じる撮影現場となりました。

新CMカットシート

■「森のキッチン」篇

新CM概要

【タイトル】 「森のキッチン」篇

【キャスト】 岡田将生さん

【放映開始日】 2026年4月7日（火）

【放映エリア】 全国

新TVCMは大正製薬公式ホームページ・YouTubeチャンネルにてご覧いただけます。

▶︎公式ホームページ https://brand.taisho.co.jp/biofermin/product/s/jou/(https://brand.taisho.co.jp/biofermin/product/s/jou/)

▶︎YouTube公式チャンネル https://www.youtube.com/@taishomovie(https://www.youtube.com/@taishomovie)

新TVCM「森のキッチン」篇 30秒 https://youtu.be/4Vko75L5Veg(https://youtu.be/4Vko75L5Veg)

15秒 https://youtu.be/5i39jStuuBI(https://youtu.be/5i39jStuuBI)

インタビュー

Q：撮影お疲れ様でした。撮影を終えての感想をお願いいたします。

今回、ビオフェルミンの森のシリーズは第5弾目になりましたが、今回も森のセットの中でリラックスした状態で撮影させていただきました。この「新ビオフェルミンS錠」で始める腸活※が、何か特別なことではなく、日々の暮らしの一部として自然に伝わるように、皆さんと撮影させていただいたことがとても心地よく、それが伝わればいいなと思って撮影させていただきました。

Q：深い森のキッチンが印象的なセットでしたが、岡田さんが最近自然に触れたエピソードはありますか？

去年は特にバタバタしていて、ずっとお仕事をしていたので、自然に触れるタイミングがなく、今回のような撮影の時に緑に囲まれて撮影させていただくと、また次の空いたタイミングでは自然に触れられるように時間を作りたいなと思いました。なかなか最近自然に触れられずでしたので、触れたい欲がかなり増しています。（笑）

Q：生きた善玉菌がおなかを整えてくれる「新ビオフェルミンS錠」ですが、岡田さんが普段から食事において気をつけていることはありますか？

撮影をしているとお弁当が続くことが多いため、お休みの日や午前中時間がある時は、なるべく自炊をするようにしています。その時に、発酵食品であったり、なるべくお野菜たっぷりの味噌汁を作ったりと、自分で気をつけて、普段から食事を心がけています。

Q：「ビオフェルミン」とは全く違う話になりますが、最近始めた〇〇活を教えてください。

「眠活」を始めました。日々のクオリティをあげるために、寝ることはやはりとても大事で、なるべく日々のルーティーンを作って、寝る時間帯や食事に気をつけることによって、胃を整えると眠活にもすごく活きてきます。寝る時間が少なくても、次の日の体調がとてもいい状態になることが多くなったので、最近は特に寝ることを意識しています。

Q：身の回りに「新ビオフェルミンS錠」を食後の腸活※としてオススメしたい方はいますか？

まずはやはり家族です。それから、一緒にお仕事をしているスタッフの方々は不規則な生活になってしまうので、なるべくおなかの調子を整えたい皆さんにオススメしたいです。

Q：放映が開始される4月は新生活のタイミングですが、新生活の思い出はありますか？

初めて一人暮らしをした時に、やっぱり仕事して家事をやるということがとても大変で。これから、新生活を迎える方々が多くいますけど、日々の仕事の疲れで、自分の家事力の無さを思い知ったこともあり、母親にお願いして、料理を何種類か教えてもらい、どうにか最初の一人暮らしの時は暮らしていました。母親の偉大さを知ると言いますか、すべてが当たり前ではなかったのだな、と一人暮らしすることによって知りました。すごく母親との距離も近くなりましたし、家事の大変さと、ご飯の大切さを思い知ったのを、久々に思い出しました。ぜひ新生活を迎える方々にも頑張ってほしいなと思います。

Q：「ビオフェルミンシリーズ」は、「にゃんビオフェルミンS 猫用健康補助食品」というペット専用の製品も発売されているそうですがご存じでしたか？

大正製薬の皆さんに送っていただいて初めて知って感動しました。猫ちゃんのビオフェルミンもあるのかと。僕も猫を飼っているのですが、今も日々、ご飯に混ぜて猫ちゃんたちに食べさせていますね。猫ちゃんもおなかの健康維持がすごく大切なので、日々の積み重ねと言いますか、一日一日を長く一緒にいるために、ペットにも気をつけてあげることによって、一緒の時間が増えるので、これはすごく感動しました。

Q：最後に、CMをご覧になる皆さまへ、一言メッセージをお願いいたします。

お腹に良い献立を毎日考えることは、すごく大変だと思います。意識をしていても忙しさの中でなかなか続かなかったり、新生活を迎えるこの時期は環境や生活スタイルの変化で時間の余裕がなくなることも多いと思います。「新ビオフェルミンS錠」は人と相性のいい乳酸菌、ビフィズス菌が生きたまま腸に届いて小腸から大腸まで広くおなかを整えてくれます。まずは無理をせずできることから腸活※を始めていただけたら嬉しいです。

出演者プロフィール

岡田将生（おかだ まさき）

1989年8月15日生まれ。東京都出身。

2006年デビュー。近年の出演作に、映画『ラストマイル』（2024）、『ゆきてかへらぬ』（2025）、『アフター・ザ・クエイク』（2025）、『果てしなきスカーレット』（2025）、ドラマでは、NHK 2024年度前期連続テレビ小説『虎に翼』『ザ・トラベルナース』、『御上先生』『ちょっとだけエスパー』などがある。また、TBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』が4月より放送スタート。初出演となる韓国製作ドラマDisney＋オリジナル韓国ドラマ『殺し屋たちの店』シーズン2の配信を控える。

「新ビオフェルミン(R)S錠」「新ビオフェルミン(R)Ｓプラス錠」について

▶︎「新ビオフェルミン(R)Ｓ錠」

・新ビオフェルミン(R)Ｓ錠は、定着性の良いヒト由来の乳酸菌を使

用しているため定着性がよく、優れた整腸効果を持っています。

・バランスよく配合されたビフィズス菌と２種の乳酸菌の働きによ

り小腸から大腸まで腸の調子を整えることができます。

・5才のお子さまからお年寄りまで幅広い年代の方にご使用いただ

けます。

[指定医薬部外品]新ビオフェルミンS錠

効能：整腸（便通を整える）、軟便、便秘、腹部膨満感

希望小売価格（税込）：

48錠550円、130錠1,125円、350錠2,602円、540錠3,812円

用法用量：15歳以上1回3錠､5～14歳1回2錠

1日3回食後に服用してください。

▶︎「新ビオフェルミン(R)Ｓプラス錠」

・新ビオフェルミン(R)Ｓプラス錠は、従来品（新ビオフェルミン(R)

Ｓ錠）に、新たにロンガム菌を配合した整腸薬です。

・ヒト由来の2種の乳酸菌と2種のビフィズス菌が、悪玉菌の増殖を

抑え、乱れた腸内フローラを整えて、おなかの症状（軟便、便

秘、腹部膨満感）を改善します。

・5才のお子さまからお年寄りまで幅広い年代の方にご使用いただ

けます。

[指定医薬部外品]新ビオフェルミンSプラス錠

効能：整腸（便通を整える）、軟便、便秘、腹部膨満感

希望小売価格（税込）：

48錠605円、130錠1,186円、360錠2,904円、550錠4,114円

用法用量：15歳以上1回3錠､5～14歳1回2錠

1日3回食後に服用してください。

ペット専用の「にゃんビオフェルミンＳ」「わんビオフェルミンＳ」について

▶︎にゃんビオフェルミンＳ

・生きたビフィズス菌と乳酸菌にねこちゃんの体内で作ることがで

きないタウリンを配合。

・おなかの健康を維持し、毛並み・ツヤを維持したい・免疫力を保

ちたい方にもおすすめの猫用健康補助食品です

・ふりかけタイプで毎日のごはんにふりかける粉末タイプで手軽に

与えることができます。

・ペットフード安全法に基づき、ペットフード特有の安全基準を守

り品質にもこだわって製造しています。

（保存料・着色料不使用）

[猫用健康補助食品]にゃんビオフェルミンＳ

希望小売価格(税込)：25g 2,090円 40g 3,300円

▶わんビオフェルミンＳ

・生きたビフィズス菌と乳酸菌を配合。

・おなかの健康を維持し、毛並み・ツヤを維持したい・免疫力を保

ちたい方にもおすすめの犬用健康補助食品です

・ふりかけタイプで毎日のごはんにふりかける粉末タイプで手軽に

与えることができます。

・ペットフード安全法に基づき、ペットフード特有の安全基準を守

り品質にもこだわって製造しています。

（保存料・着色料不使用）

[犬用健康補助食品]わんビオフェルミンＳ

希望小売価格(税込)：25g 2,090円 40g 3,300円

大正製薬について

人々の病気を予防し、健康を増進させたい。こうした思いから大正製薬は大正元年に創業しました。以来、100年以上にわたって生活者の皆さまの健康で豊かな暮らしの実現に貢献するために、病気の予防から治療までの幅広い製品ラインアップで、皆さまのさまざまなニーズにお応えしてまいりました。昨今、製薬業界を取り巻く環境は大きく変化し、健康意識が高まるなど生活者の皆さまのニーズも多様化しています。大正製薬は、このような変化に柔軟に対応しながら、高品質な製品とサービスを提供し続けることで、皆さまの健康に寄り添ってまいります。