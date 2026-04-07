香りだけじゃない、スキンケア発想の”肌いたわる新柔軟剤*¹”が誕生！独自処方 ヒアルロン酸柔軟成分配合*²、”うるふわベール”でなめらかな肌ざわりへ。

MAISON BLOOM株式会社

MAISON BLOOM株式会社（本社：東京都港区北青山）は、新ファブリックケアブランド “FANDLY（ファンドリィ）”をローンチし、2026年4月7日（火）より順次全国のドラッグストア、バラエティショップ、スーパーマーケット（一部店舗を除く）、ECモール（Amazon、楽天市場）にて発売予定。

肌に触れる衣類にこそスキンケア発想が必要と考え、スキンケアシーンでは馴染みのあるヒアルロン酸成分を柔軟剤に応用。柔軟剤として求められる基本機能はそのままに、さらに「うるふわベール」で衣類をコーティングしながら、毎日のなめらかな肌触りと、まるで香水のような上品な香りに包まれた上質なライフスタイルをお届けします。

FANDLY（ファンドリィ）コンセプト

- 肌いたわる新柔軟剤*¹FANDLY（ファンドリィ）は、スキンケア発想から生まれた“日常を整える”ファブリックケアブランドです。衣類を通じて肌へのいたわり*¹を考えた設計で、 毎日の暮らしにやさしく寄り添います。- スキンケア成分を柔軟剤へ応用した「肌いたわる新柔軟剤*¹」独自処方のヒアルロン酸柔軟成分*²を配合し、繊維へ密着＆奥までとどきやすく*⁴した独自のブレンド。衣類の柔軟性・肌触り向上、ダメージケア、肌と衣類のこすれによるチクチク感を軽減、さらに赤ちゃんの衣類にもご使用いただけます。また上質な香りを楽しめるよう、天然香料*⁵を一部使用し、まるで香水のような上品な香りに包まれます。- 上質な2つの香り柔軟剤に重要な香りは天然香料*⁵を一部使用。香水のような奥行きのある香り広がります。

ブルーミアフローラルの香り

画像は香りのイメージです。

可憐に咲くピオニーやローズの花々の

透明感あふれるフレッシュなフローラル。

タイムレスリリーの香り

画像は香りのイメージです。

凛と咲くホワイトリリーに

パウダリーノートが広がる上品さと清潔感。

- 柔軟剤の製品特徴独自処方のヒアルロン酸柔軟成分*²を配合。摩擦を低減することで衣類を肌ざわりごとケア。

■POINT1：なめらかな着心地と肌触りへ

独自処方のヒアルロン酸 柔軟成分配合*²。袖を通すのが楽しみになる肌触りに。

■POINT2：植物性柔軟成分使用

天然由来成分：91%配合*⁶。植物由来柔軟成分：75％配合*⁷。

■POINT3：赤ちゃんの衣類にも

敏感肌パッチテスト済み*³、さらにスティンギングテスト済み*³

■POINT4：環境にも優しいマイクロプラスチックフリー

さらに鉱物油フリー、蛍光剤フリー、漂白剤フリー

■POINT5：柔軟剤に求められる基本機能搭載

- ルーム＆ファブリックミストの製品特徴気になる布製品・空間にシュッとひと吹き！上質な香りを楽しみながら整えるルーム＆ファブリックミスト。柔軟剤とシリーズで香りを楽しむことが可能です。頻繁にお洗濯ができない衣類やファブリックなどの気になるニオイ、お部屋の空間にもお使いいただけます。

■POINT1： 99.9%W抗菌*⁸

さらにファブリックミストとしての機能として「24h抗菌*⁸」・「消臭」・「しわケア」

■POINT2：繊維保護成分配合

ヒアルロン酸系成分*⁹配合

■POINT3：植物性消臭成分配合で空間にも

ペットの周りにニオイなどにも◎

■POINT4：赤ちゃんの衣類にも

敏感肌パッチテスト済み*³、さらにスティンギングテスト済み*³

■POINT5： 環境にも優しいマイクロプラスチックフリー

さらに鉱物油フリー、パラベンフリー

商品ラインナップ

＊1 肌を気遣った柔軟剤開発の思想 ＊2 カチオン化ヒアルロン酸・加水分解ヒアルロン酸・両親媒性の成分を独自にブレンドした処方 ＊3 すべての方に皮膚刺激が発生しないということではありません ＊4 カチオン化ヒアルロン酸・加水分解ヒアルロン酸をバルク内に分散しやすくし繊維に対して均一にいきわたりやすいこと ＊5 香料中 ＊6 水を含む ＊7 柔軟成分の基材に対して ＊8 特定の菌・条件下で試験。すべての菌を除菌・抗菌するわけではありません。また、空間用の効果ではありません。 ＊9 カチオン化ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸

発売日／取扱店

2026年4月7日（火）より順次全国のドラッグストア、バラエティショップ、スーパーマーケット（一部店舗を除く）、ECモール（Amazon、楽天市場）にて発売予定。

公式URL：https://fandly.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/fandly_official_/

公式X：https://x.com/fandly_official

公式YouTube：https://www.youtube.com/@fandly_official