東京シティ競馬、2026年度イメージキャラクターは横浜流星さんに決定！ コミュニケーションテーマは「日本を輝かせるトゥインクルレースSTAR☆T!」

日本初のナイター競馬「トゥインクルレース」は今年で40周年

トゥインクルレースで必ず流れるおなじみのメロディーをベースにした

新CMイメージソング「TWINKLE TWINKLE DIRT STAR」を中島美嘉さんが歌唱！

特別区競馬組合

2026年度TCKイメージキャラクター特設サイト

URL： https://tck2026-cp.com(https://tck2026-cp.com)

（コンセプトムービー・メイキング・就任メッセージ）

TCK公式YouTube URL：https://www.youtube.com/user/tckkeiba(https://www.youtube.com/user/tckkeiba)

東京シティ競馬（TCK）は2026年度のイメージキャラクターに俳優の横浜流星さんを起用することを決定しました。

横浜流星さんが出演する新コンセプトムービー「トゥインクルSTAR☆T」篇を4月7日（火）より公式サイトで公開いたします。

日本初のナイター競馬として誕生した「トゥインクルレース」の記念すべき40周年を迎える今年のTCKのコミュニケーションテーマは「日本を輝かせるトゥインクルレースSTAR☆T!」。

TCKのトゥインクルレースは、馬を輝かせるだけではない。競馬にかかわるすべての人を輝かせている。日本中の競馬ファンの目を輝かせている。多くの競馬ファンの方に、さらなる輝きを。競馬は初めてという方にも、新たな輝きを。TCKを通じて、ダート競馬の魅力を知ってほしい、トゥインクルレースを楽しむことによって新たな体験を見つけてほしい、という思いが込められています。

この思いを、年間を通じて「日本を輝かせるトゥインクルレース。」というコピーのもと、イメージキャラクターの横浜流星さんとともに「新たな輝き」を発信していきます。きらきら光るイルミネーションなどの目に見える輝き。レースに向かう高揚感などの目に見えない輝き。さまざまな輝きが共感を呼び、新しい体験を生む。TCKでダート競馬と出会うことによって、その人の人生をより輝かせたい。そういう場所でありたいと考えています。

また、CMイメージソングとして、「TWINKLE TWINKLE DIRT STAR」を制作しました。トゥインクルレースで必ず流れるおなじみのメロディーをベースにすることで、TCKならではの世界観を表現したオリジナルテーマソングとして展開しています。

楽曲は、アーティストの中島美嘉さんが大人の情緒を感じさせる表現で歌い上げています。これからCMごとに変わる歌詞にもぜひご注目ください。

2026年度は、横浜流星さんとともにTCKの魅力を伝え、日本中を盛り上げてまいります。ご期待ください！

＜コンセプトムービー概要＞

タイトル：TCK 東京シティ競馬2026年度コンセプトムービー「トゥインクルSTAR☆T」篇

公開日 ：2026年4月7日（火）4:00より公開

「トゥインクルSTAR☆T」篇 30秒URL：https://youtu.be/HtQMS2C9BuM

「トゥインクルSTAR☆T」篇 15秒URL：https://youtu.be/U05-fzvzD6k

コンセプトムービー撮影メイキング

公開日：2026年4月7日（火）4:00より公開

URL ：https://youtu.be/crRtHolFhvY

新コンセプトムービー「トゥインクルSTAR☆T」篇 概要

優しく馬を撫でる自然体の横浜流星さんに注目！

夜空の流れ星。中島美嘉さんが歌う「TWINKLE TWINKLE TCK♩」のイメージソングでCMがはじまりを告げる。横浜流星さんがTCKの誘導馬、クリールマグナム号と出会う。TCKの場内に足を踏み入れる。その映像に、流星さんのモノローグが重なります。「知らなかった。こんなに輝く競馬場があったとは。馬を輝かせているだけではない。競馬にかかわるすべての人を輝かせているんだ」

コンテでは描ききれない自然体の笑顔。優しく馬を撫でる手つき。馬との出会い、TCKとの出会いを、ドキュメントな映像でとらえています。そこに、迫力ある競走馬の走行シーンがインサート。「日本を輝かせるトゥインクルレース。」というコピーとナレーションが入ります。その後、流星さんとサラブレッドの共演。人馬一体のモーショングラフィック。象徴的な一枚絵とともに「START」のタイトルロゴが決まります。それは、新しいトゥインクルレースのはじまりの合図。レースがはじまるたびに、スターティングゲートが開くたびに、「はじまり」が訪れる。そういう見えない心の輝きのイメージを星のデザインに込めています。CMが最高潮を迎えたところで流星さんのメッセージ「走れ、星たち」が入ります。テーマソング「夜空に駆けるダートの星へ♩」という歌詞をバックに、馬を撫でる流星さん。「東京シティ競馬」というオフナレに、TCKがダート競馬の未来を輝かせるんだという決意を感じます。星のように輝く、横浜流星さんと馬たちの人馬一体の演出にご注目ください。

コンセプトムービー撮影メイキング

合成では描けない流星さんと馬とのリアルなセッションに注目！

ピリピリとした緊張感が走る撮影現場にあらわれた流星さん。そんな現場の空気をほぐしてくれたのは、TCKの誘導馬、クリールマグナム号。その優しい眼差しが、流星さんの屈託のない自然な笑顔を引き起こしてくれたようでした。馬に顔を近づけたときの自然な横顔。優しく馬を撫でる手つき。コンテでは描ききれないドキュメントなシーンを撮影することができました。カメラが回ってないときも、馬とふれあう時間を心から楽しんでいるように見えました。

出演者プロフィール

横浜 流星（よこはまりゅうせい）

俳優。1996年生まれ、神奈川県出身。2011年、俳優デビュー。

ドラマ・映画・舞台と幅広く活動し、2025年にはNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』で主演を務める。

同年3月、主演映画『正体』で「第48回日本アカデミー賞」最優秀主演男優賞を受賞、6月には映画『国宝』にてメイン出演。2026年には主演映画『汝、星のごとく』の公開が決定している。

テーマ楽曲

アーティスト：中島美嘉（歌唱）

曲名 ：「TWINKLE TWINKLE DIRT STAR 」

【アーティストプロフィール】

2001年フジテレビドラマ「傷だらけのラブソング」で主演デビュー。

「雪の華」「GLAMOROUS SKY」など数多くのヒット曲を発表し、これまでに9度のNHK紅白歌合戦出場や数々の賞を受賞。

国内外の映画・ドラマ・ファッションなど多岐に渡り活躍。

また、アジア各国での単独公演を成功に収めるなど海外にも活躍の場を広げている。

2026年11月には、デビュー25周年を迎える。

2026年TCK開催概要

◆2026年度 東京シティ競馬開催日程（2026年12月まで）

※第1回～第13回開催、第14回開催（12/24（木）・12/25（金）・12/28(月)）はトゥインクルレース開催

※第14回開催（12/29（火）～12/31（木））は薄暮開催

※2027年1月以降の開催日程については決定次第発表いたします。

2026年度TOPICS

日本初のナイター競馬「トゥインクルレース」40周年！

お客様に感謝の意を込めさまざまなアニバーサリーイベントを実施

TCKは今年、1986年7月31日に日本初のナイター競馬として開催された「トゥインクルレース」が40周年を迎えるアニバーサリーイヤーとなります。これまで延べ3,900万人以上のお客様にご来場いただいたことへの感謝の意を込めて、オンラインや場内イベントなどさまざまな施策を実施します。

その一環として、これまでのお客様のご愛顧に感謝し、4月から2027年3月までのすべての重賞レースにおいて、通常の払戻金が「100円元返し」となる場合に、10円を上乗せして110円で払戻しをする「TCKプラス10」を実施します。

トゥインクルレース40周年記念ロゴ

また、お客様へ快適に、魅力的なレースをお届けする施策も充実させてまいります。

L-WINGスタンドの３階指定席では、おひとり様でも快適にレースを楽しめる「ウイングシート」が新たにオープンします。

そのほか、トゥインクルレース開催日に実施しているイルミネーションショーをリニューアルし、新たな光のショーをお楽しみいただけます。

競走面におきましては、ダート三冠をはじめとする重賞レースの価値と魅力を一層高めるため、賞金や三冠ボーナスの増額を行います。

TCKはトゥインクルレース40周年を機にさらに進化し、よりお客様に愛される競馬場を目指します。これからも変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。