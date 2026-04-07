浜田雅功さん、小野伸二さんがリアルにいつも食べているこだわりレシピを公開！「サッポロ一番」ずっと好きだったんだぜ。春の新TVCM4月9日（木）より全国でオンエア開始

サンヨー食品株式会社

サンヨー食品株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長 井田純一郎)の袋麺主力ブランド「サッポロ一番 しょうゆ味」は、2026年に発売から60周年を迎えました。記念すべき60周年の新ＴＶ-ＣＭには、「しょうゆ味」ラバーを自認する浜田雅功さん、小野伸二さんにご出演いただき、『サッポロ一番ずっと好きだったんだぜ。浜田さんしょうゆ味篇』、『サッポロ一番ずっと好きだったんだぜ。小野さんしょうゆ味篇』、を2026年4月9日（木）から全国でオンエア開始いたします。

本CMは実生活においても「サッポロ一番」を愛してやまない方にご出演いただき、作って・食べるリアルなひとコマを斉藤和義さんの名曲「ずっと好きだった」に乗せてお届けするシリーズです。

お二人が私生活でいつも味わっているこだわりレシピで「サッポロ一番 しょうゆ味」を楽しそうに料理し、食べる様子を描いています。お二人の「しょうゆ味」への愛が存分に伝わってくるCMをぜひご覧ください！

■新TVCM概要

・タイトル ：『サッポロ一番ずっと好きだったんだぜ。浜田さんしょうゆ味篇』(15秒)

『サッポロ一番ずっと好きだったんだぜ。浜田さんしょうゆ味篇 60周年』(15秒)

『サッポロ一番ずっと好きだったんだぜ。小野さんしょうゆ味篇』(15秒)

『サッポロ一番ずっと好きだったんだぜ。小野さんしょうゆ味篇 60周年』(15秒)

・放映開始日 ：2026年4月9日（木）

・放送地域 ：全国

・出演者 ：浜田雅功さん、小野伸二さん

・YouTube(CM本編／メイキング) ：

https://youtu.be/1HD9Nw___5g 『サッポロ一番ずっと好きだったんだぜ。浜田さんしょうゆ味篇』（15秒）

https://youtu.be/D2wfMzguHSk 『サッポロ一番ずっと好きだったんだぜ。浜田さんしょうゆ味篇 60周年』（15秒）

https://youtu.be/SCq98_oGbLg 『サッポロ一番ずっと好きだったんだぜ。小野さんしょうゆ味篇』（15秒）

https://youtu.be/qF1MvxsclZk 『サッポロ一番ずっと好きだったんだぜ。小野さんしょうゆ味篇 60周年』（15秒）

https://youtu.be/XFlhZUMAXgE 【メイキング】サッポロ一番ずっと好きだったんだぜ。浜田さんしょうゆ味篇

https://youtu.be/DYVZ2Cc10Rg 【メイキング】サッポロ一番ずっと好きだったんだぜ。小野さんしょうゆ味篇

・サッポロ一番 ブランドサイト ：https://sapporo-1ban.com/

■CMストーリー

「サッポロ一番 しょうゆ味」が大好きなお二人が、リアルにいつも食べているこだわりレシピを作って味わう！

『サッポロ一番ずっと好きだったんだぜ。浜田さんしょうゆ味篇』

「サッポロ一番 しょうゆ味」を片手に「ずっと好きだったんだぜ～♪」と歌う浜田さん。「学校から帰ってきて、これ作って食べながら吉本新喜劇を見るっていう（笑）」と、子どもの頃を懐かしみながら作り始め、卵は鍋の中で少し溶いて火を入れるスタイル。茹で上がった麺を器に一気に注いで「めっっちゃ、うまそうやん！！」とテンションが上がる浜田さん。そして熱々の麺をすすりまくる！「これぐらいのかたまりが、ええのよ！」と卵の仕上がりにご満悦の表情！「これよ、これ！」と「サッポロ一番 しょうゆ味」を大絶賛！

『サッポロ一番ずっと好きだったんだぜ。小野さんしょうゆ味篇』

「サッポロ一番 しょうゆ味」を片手に「ずっと好きだったんだぜ～♪」と歌う小野さん。「基本しょうゆでしょ！」といつものスタイルで作り始め、「子どもの頃からしょっちゅう食べてますね～」と思い出を語りながら、鶏卵に加えて大好きなうずらの卵をやさしくトッピング。「ずっとしょうゆだもんな～」と愛情たっぷりの表情で麺に向き合う小野さん。炒めたもやしを乗せて、最後に一味唐辛子をかけたら「いいんじゃないかい！？」と、小野さん流の一杯が完成！一口頬張って、「う～ん！」と美味しさを噛みしめ、「ダブル卵が！たまんないっす！」と２種類の卵と「サッポロ一番 しょうゆ味」の一体感に幸せいっぱいの表情！

■アレンジレシピ詳細

浜田雅功さん流レシピ＜卵だけ！シンプルしょうゆ味＞

●材料：サッポロ一番 しょうゆ味 1袋、卵 ２個

１. 沸騰したお湯480ml（通常より少し少なめ）が入った鍋に、めんを入れて茹でる。

２. 1分ほど茹でたところで、粉末スープを入れ、卵2個を割り入れる。

３. 箸で卵を軽く崩しながら、大きめの塊になるくらいに火を通す。

４. めんを茹ではじめて2分半経ったところで火を止めて、器へ盛り、特製スパイスをかけて出来上がり。

●ワンポイントアドバイス：

・お湯を少し少なめ、めんの茹で時間を短めにすることで、スープを少し濃いめ、めんを少し硬めに仕上げます。

・卵を崩して茹でる際は、白身と黄身が混ざりきらないように火を通して、食べ応えのある、ごろっと大きめの塊をつくるのがポイントです。

小野伸二さん流レシピ＜タブルたまごのしょうゆ味＞

●材料：サッポロ一番 しょうゆ味 1袋、

もやし 1/2袋（100ｇ）、卵 1個、うずらの卵（水煮） 5個、一味唐辛子 適量

１. フライパンでもやしを炒める。

２. 沸騰したお湯500mlが入った鍋に、めんを入れて茹でる。

３. 2分ほど茹でたところで卵を割り入れ、黄身を半熟に仕上げる。

４. 茹で時間3分手前で粉末スープを入れて、火を止める。

５. ラーメンを器に盛り、うずらの卵5個と１.のもやしをのせ、特製スパイスと一味唐辛子をかけて出来上がり。

●ワンポイントアドバイス：

・黄身を半熟に仕上げた卵はめんに絡めて食べ、うずらの卵はしっかりとした食感の具材として、ダブルの卵の味わいをお楽しみください。

■浜田雅功さんへのインタビュー抜粋

―サッポロ一番を作る際に、ご自身の中でこだわった部分をお聞かせください。

本来手間かけて、野菜切って炒めてとかっていうのであれば、もっと美味しくなるのは分かっているんですけど、（当時）小学校とか中学とかその辺の時にね、パッとご飯食べて遊びに行きたいわけですから、そこは唯一卵だけ入れてパッと作ってっていうのがこだわりですね。だからこの年になっても卵だけでっていうのがこだわりですね。麺は硬めの方が個人的には好きですけど、あとはテンションあがったら３つ入れる場合もありますよ卵はね。基本１つじゃちょっと物足りない、２つが丁度いい。

―サッポロ一番しょうゆ味60周年ということで、サッポロ一番を３つ購入された方に「サッポロ一番しょうゆ味 炒飯の素」をプレゼントするキャンペーンをします。浜田さんにもぜひ一口ご試食いただいてコメントいただけますでしょうか？

うまい。サッポロ一番、サッポロ一番やで。味がめっちゃしっかりしているから単品でも全然美味しい。いや、すごい味がしっかりしていますね。美味しいですこれ。これ入れれば簡単にこれができるってことでしょ。素晴らしい。

―CMをご覧になる皆さまに向けて、メッセージをお願いします。

しょうゆ味を食べたことがない人いるんですか！変じゃない？これずっとあるんですよ。とりあえず1回マジで騙されたと思って食べてもらっていいですかね。僕の作り方で。あのままで１回、せめて卵ぐらい落として食べてみてくれたら、全然美味しいですよ、マジで。いやマジで。いやマジでって！1回食べた方がいいですよ、ぜひおすすめしますから。食べてみてください！

■小野伸二さんへのインタビュー抜粋

―小野さんにとって「サッポロ一番 しょうゆ味」とは？

ロマンですよね。はい正直。やっぱなくてはならない存在だったと思うし、ほんとそれはサッカーと同じように、僕にとってはボールがないと自分という存在がないように、このサッポロ一番しょうゆ味っていうのが、僕を作ったものそのものと言っても過言じゃないんだと思います。

―小野さん流のこだわりの食べ方として、うずらの卵を入れる理由を教えてください。

小学校の頃だったんですけど、目の前に中華屋さんがあって、そこで中華丼をよく食べたんですけど、そこの上にうずらが乗っていて。そのうずらを食べた時の喜びというか、それがずっと忘れられなくて。なんでこんな美味しいんだ…と思いながら。そこがもう始まりだったので、うずらっていうのが自分の中ではあって当たり前っていう存在になって。卵全般的に好きなんですけど、その中でも、うずらがダントツ群を抜いて好きすぎる。

―サッポロ一番には「塩・みそ・しょうゆ」の売れ筋トップ３がありますが、

この３商品を小野さんとともに活躍したサッカー選手で例えると、どの方を思い浮かべますか？

やっぱ高原・稲本っていうこの2人の存在というのは僕にとっては大きくて。僕はしょうゆとして、高原は塩じゃないかなと。対応がサバサバしてるし、塩っぽい。味噌はやっぱね、イナ（稲本）はなんかみんなを中和してくれるというか、明るくしてくれたり、関西人ってこともあって、彼のところには人も集まるし、なんか味噌っぽいなっていう。タカ（高原）は絶対塩ですね。そうやってみんなが、この2人がいてくれたおかげで、自分っていうものがずっと彼らの背中を見ながらいい刺激を受けて、みんなと一緒に歩んできた人生だったんじゃないかなと思って。

■出演者プロフィール

浜田 雅功（はまだ まさとし）

1982年にダウンタウンを結成し、「お笑い第3世代」として人気を博す。1995年、H jungle With tとして、シングル「WOW WAR TONIGHT～時には起こせよムーヴメント」をリリース。大ヒットを記録したほか、ドラマの主演を務めるなどマルチに活躍。現在も自身のレギュラー番組をはじめ多数のTV番組に出演中。

(C)︎SARCLE

小野 伸二（おの しんじ）

1979年9月27日生まれ、静岡県出身の元プロサッカー選手。

13歳でU-16日本代表に選出されて以降、世代別代表・日本代表として活躍。1998年に浦和レッズでプロデビューし、フランスW杯に最年少で出場。フェイエノールトではUEFAカップ制覇に貢献し、日韓W杯でも日本のベスト16入りに貢献した。国内外のクラブを渡り歩き、卓越した技術で多くのファンを魅了。2023年に現役を引退し、2024年より北海道コンサドーレ札幌アンバサダーとして活動中。

■商品情報

＼2026年1月に「サッポロ一番 しょうゆ味」は60周年を迎えました／

・商品名 ：「サッポロ一番 しょうゆ味」

・内容量（めん重量） ：100g（92g）

・希望小売価格（外税） ：136円

・発売地区 ：全国

・発売年月 ：1966年1月

先代の社長 井田毅(当時専務)が、仕事先の札幌で食べた「ラーメン」をヒントに、商品開発。

1966年1月に誕生した「サッポロ一番」シリーズの第一号。

鶏ガラや鶏肉のうまみをベースに、ガーリック・ジンジャー・オニオンなど香味野菜の風味をきかせたスープ、そのスープとの一体感が特徴の醤油を練り込んだ香ばしい麺が織りなす至福の一杯。

別添「特製スパイス」がスープにスパイシーなアクセントともたらしてくれます。

親しみのある味わいが皆様に永らく愛されている、今年60周年を迎えるロングセラーの商品です。

■「サッポロ一番 しょうゆ味 炒飯の素」がもらえる！店頭キャンペーン

「サッポロ一番 しょうゆ味」60周年を記念して、対象商品を３つ購入いただくと、スープをアレンジした「サッポロ一番 しょうゆ味 炒飯の素」がもれなく１つもらえるキャンペーンを5月より実施します。店頭でお好きな対象商品を３つ選び、「サッポロ一番 しょうゆ味 炒飯の素」と一緒にレジまでお持ちください。

※キャンペーンを実施していない店舗もございます。