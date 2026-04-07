大学生、ビジネスに関わる技術者・技術営業、「大人」の再学習書としておすすめの『図解入門よくわかる 最新 無機化学の基本と仕組み』を4月20日に刊行！

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年4月20日、新刊『図解入門よくわかる 最新 無機化学の基本と仕組み』を発刊します。

生命を構成する物質の基礎となる有機化学は、医薬品、高分子材料、農薬などの開発に貢献しています。一方、無機化学は、自然界の様々な現象を理解する上で重要な、水素、酸素、窒素、金属などの結合や構造、性質、反応などを研究するもので、それは再生可能エネルギーの普及、環境汚染の抑制、新素材などの材料科学、医薬品の開発など、様々な分野への応用が期待されています。姉妹編である『有機化学の基本と仕組み』と同様、大学生の副読本としても、さらに周辺ビジネスに関わる技術者・技術営業、そして「大人」の再学習書としても本書をおすすめします。

■書籍概要

書名 図解入門よくわかる 最新 無機化学の基本と仕組み

著者 若狭直道（ワカサナオミチ）

定価 2,420円（税込）

発売日 2026年 4月 20日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798074284/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18109572/

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