大学・研究機関向け業績管理システム「新ライトパック」、researchmap以外の追加データ項目をPower Appsで登録できるオプション機能を提供開始

株式会社メディアフュージョン

株式会社メディアフュージョン（本社：大阪市北区）は、2025年に大規模ユーザの大学や研究所に対応したMF教員業績管理システム「新ライトパック」をリリースしました。2026年4月1日、本システムの追加オプションとして、researchmapに登録できないデータをPower Appsの追加入力画面で登録できる「Power Apps入力画面オプション」を提供開始しました。

新ライトパックはresearchmapのデータを利用する業績管理システムですが、教員評価等でresearchmapのデータ項目以外データが必要な大学でも、本オプションの入力画面により追加可能になりました。本システムは、Microsoft 365上で稼働するサーバーレスのシステムです。教員評価を実施する大学では追加データ項目入力がほぼ必須となる中、業績管理・教員評価に必要な入力までをMicrosoft 365上で完結でき、機関側のサーバー運用負担を大幅に抑えられます。

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●今回発表：Power Apps入力画面オプション

（researchmap以外の追加データ項目登録）

新ライトパックは、教員（研究者）がresearchmapに登録した業績データを定期的に取り込み、Microsoft 365上で業績データベースとして活用する“researchmap主体”の業績管理方式を中核としています。一方で、大学・研究機関の実務では、researchmapの標準項目だけでは運用上不足するケースが多く、特に国立大学では教員評価の実施にあたり、評価に必要な追加データ項目の入力画面がほぼ必須となります。

- これまで：researchmapにない追加データ項目を教員・研究者がWeb画面から入力して運用するには、機関側でサーバー等の追加インフラが必要だった。- 今回：「Power Apps入力画面オプション」により、追加データ項目の登録をMicrosoft 365上で完結（完全サーバーレス）。運用コストを大幅に削減しつつ、教員評価等に必要な追加情報を業績管理に統合可能。

●完全サーバーレスで“入力まで”完結

本オプションにより、researchmapから取り込むデータに加えて、researchmapに登録できない項目をPower Appsの追加画面から登録できるようになります。入力されたデータは、researchmapから取り込んだデータに加えて外部公開も可能です。

Microsoft 365上で完結するサーバーレス構成のため、機関側の管理者負担を軽減します。

- 従来型のサーバー連コスト（クラウド利用・セキュリティ対策等）、保守、セキュリティ対策に伴うコスト・運用負担を削減。- 業績管理に関わる業務特化型SaaSの高額な利用料に依存せず、既に導入済みのMicrosoft 365の活用で中長期の運用コストを抑制。

本システムは、すでに多くの機関で導入されているMicrosoft 365を活用することにより既存のシステム形態よりも低価格でしかも拡張性を確保します。

●新ライトパックの解決策：拡張性と低コストを実現するSEaaSの採用

(SaaS Extension as a Service)

SEaaSは、Microsoft 365等に代表される「統合型プラットフォームSaaS」上にシステムを構築する形態と定義します。当社の新ライトパックは、Microsoft 365を利用したSEaaSです。

- 構築基盤：Microsoft 365は、多くの組織ですでに導入されており、これを本システムの構築基盤に利用したサーバーレスの構成とします。Microsoft 365は、低コストと拡張性を実現する基盤となります。- 拡張性：Microsoft 365の持つPower Automateなどの各種ローコードツールを利用して、システム連携や、Excel Online・Power BIなどによるデータ出力・分析を行えます。本オプションは、Power Appsにより、researchmap以外のデータを画面入力できるようにしたもの。- 低価格で大規模対応：Microsoft 365上で業績管理システムを稼働させるために、Microsoft 365関連の追加ライセンスを最小限としつつも、Microsoft 365における処理時間の制限をクリアしました。- ハイブリッド構成による安全な外部公開：登録した業績の外部公開機能に関しては、Microsoft 365上で実現しようとすると運用費が非常に高額になるため、これは弊社の外部公開クラウドサービス「クラウド3.0」を利用します。

●Power Apps入力画面オプションの画面イメージ



●新ライトパック及びPower Apps入力画面オプションの製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155089/table/46_1_c60e85df6dbe678e7d7b2fe45ae29e6c.jpg?v=202604070951 ]

▶『新ライトパック』の製品詳細を見る(https://www.mediafusion.co.jp/litepack/)

▶『新ライトパック』の製品説明動画を見る(https://youtu.be/XUlDdlWJWsg?si=61-VFx_XMhy-i-I5)



●新ライトパック全体機能構成

システムの機能構成

導入までの流れ

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会社概要

【会社名】

株式会社メディアフュージョン（Media Fusion Co.,Ltd.）

メディアフュージョンは、Microsoft 365を活用して既存の業務システムをSEaaS (SaaS Extension as a Service)化しサーバーレスシステムを実現するなど、企業や公的機関のDX 推進に貢献しています。

▶公式サイト(https://www.mediafusion.co.jp/)

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〒530-0004

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TEL：06-6341-8250

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TEL：050-3164-3774

■ハノイR＆Dセンター

Tan Hong Ha Complex, No 2 Vuong Thua Vu Street, Khuong Trung Urban, Thanh Xuan District, Ha Noi City, Vietnam

【設立】

1995年（平成7年）8月10日

【代表者】

代表取締役 榊原 淳（Atsushi Sakakibara）

【事業内容】

大学・研究機関向けパッケージ

スマート農業労務会計ソリューション（freee連携・kintone）

ビジネスインテリジェンス（Power BIソリューション）

DXおよび各種業務システムのSEaaS化（Microsoft 365上でのアプリ開発）

AIソリューション

お問い合わせ先

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電話

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東京：050-3164-3774

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