株式会社OpenStyles「楽天モバイル 最強パーク宮城」に看板広告を掲出

株式会社OpenStyles内野3塁側カウンターシート前広告

株式会社OpenStyles（本社：宮城県仙台市青葉区、代表取締役社長：佐々木 開）は、東北楽天ゴールデンイーグルスのオフィシャルスポンサーとして、楽天モバイル 最強パーク宮城の「内野3塁側カウンターシート前」に看板広告を掲出したことをお知らせいたします。





【代表取締役社長 佐々木 開 コメント】

当社はこれまで、東北楽天ゴールデンイーグルスの元選手で、球団アンバサダーの銀次氏の活動支援を通して、野球を通じた次世代育成に取り組んでまいりました。今回の看板広告掲出は、球団とのオフィシャルスポンサー契約のもと、楽天イーグルスへの応援の想いを、スタジアムという象徴的な場所から力強く発信する取り組みです。これまで発信してきた取り組みを、スタジアムというリアルな接点で体現することで、東北への応援をさらに前へ進めてまいります。楽天モバイル 最強パーク宮城は、多くのファン、地域の皆さま、そして未来を担う子どもたちの想いが集まる場所です。こうした場に看板広告を掲出することで、当社の応援の意思をより明確に示すとともに、スポーツを通じた地域とのつながりをさらに深めてまいります。OpenStylesは、「自分らしく輝ける未来を創る」という企業ミッションを掲げ、コーポレートスローガン「Open the Future」のもと、多様な価値観や挑戦を応援する事業活動を展開しています。この理念はスポーツ支援にも通じており、当社はこれまでも地域に根ざした取り組みを通じて、東北の未来を支えてまいりました。当社はスポーツ支援に加え、地域に根ざした協賛・応援活動にも取り組んでおり、今後も東北の未来を支える存在として、地域社会とのつながりを大切にしてまいります。今回の看板広告掲出は、単なる広告出稿ではなく、東北の子どもたちに夢や希望を届ける取り組みを、スタジアムという象徴的な場所から後押ししていく意思表明でもあります。今後も当社は、野球を通じて子どもたちが学び、憧れ、未来に向かって一歩を踏み出すきっかけとなるような機会づくりを大切にしながら、地域社会への貢献を進めてまいります。内野3塁側カウンターシート前広告

「東北楽天ゴールデンイーグルスは、東北に夢と希望、そして大きな熱量を届ける存在です。当社はこれまで、銀次さんの活動支援や地域に根ざした協賛・応援活動のもと、野球を通じた次世代育成と東北の未来を応援してまいりました。そしてこのたび、球団とのオフィシャルスポンサー契約により、楽天モバイル 最強パーク宮城の『内野3塁側カウンターシート前』に看板広告を掲出できることを大変嬉しく思っております。球団が掲げる『東北の強さを、野球で語る。』という言葉に深く共感しており、多くの方々が熱気と感動を分かち合うこの場所で、応援の想いを目に見える形で届けられることに、大きな意義を感じています。この掲出を一つのきっかけとして、今後も楽天イーグルスへの応援とともに、東北の未来を支える取り組みを着実に続けてまいります。」

【株式会社OpenStylesについて】

株式会社OpenStylesは、「自分らしく輝ける未来を創る」をミッションに掲げ、営業支援、データ集計、バックオフィス業務代行などのアウトソーシング事業を展開しています。多様な働き方や挑戦を支える企業として、事業活動のみならず、地域やスポーツへの支援を通じて、社会に前向きな価値を届けることを目指しています。

【会社概要】

会社名：株式会社OpenStyles

代表者：代表取締役社長 佐々木 開

所在地：〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目9番1号 仙台トラストタワー10階

設立：2019年1月25日

コーポレートサイト：https://openstyles.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社OpenStyles

E-Mail：info@openstyles.co.jp