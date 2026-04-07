『文學界』2026年5月号は4月7日発売！ 第131回文學界新人賞決定
株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区）は、本日4月7日、文芸誌『文學界』2026年5月号を発売します。
第131回文學界新人賞受賞作・村司侑さん「ソリティアおじさんがいた頃」、佳作・沓乃ようさん「ドロップ」を全文掲載。選考委員5氏による選評も必読です。
特集は「室内と文学」。鳥山まことさん×小川公代さん、朝吹真理子さん×西沢立衛さんの対談、『マンガ 赤と青のガウン』を上梓された漫画家・池辺葵さんのインタビュー、町田康さん、松尾スズキさんらによるエッセイなど、盛りだくさんでお届けします。
『文學界』2026年５月号（表紙画・守山友一朗さん）
◆「文學界」2026年５月号
【第131回文學界新人賞発表】
受賞作「ソリティアおじさんがいた頃」村司侑
昔職場にいた、黒野田さんが亡くなった。忘れていたこと、確かめようのないことがとりとめなく浮かんでくる――
佳作「ドロップ」沓乃よう
「皆さんしっかり女子会しましょう」夏の教室で議論をする女子高生と見守る先生に忍び寄る、戦争の記憶
選評 村田沙耶香・青山七恵・金原ひとみ・阿部和重・町屋良平
【創作】
沼田真佑「ダーティー・オールド・マン」
仲白針平「ビスマルキア・ノビリス」
【デビュー10周年特別エッセイ】
砂川文次「混沌と、混迷の世で文学を」
【特集 室内と文学】
物語はいつも「室内」から生まれる――作家と読者を魅了し続ける空間について、様々な角度から考える
・対談
鳥山まこと×小川公代「家と文学の切れない関係」
朝吹真理子×西沢立衛「閉じながら開かれるために」
・インタビュー
池辺葵「日常生活こそがエンターテインメント」聞き手・構成 鳥澤光
・エッセイ
町田康「頭蓋の縁側」／年森瑛「メイン・テーブル」／市川沙央「アルコーヴの思い出」 ／乗代雄介「再現された物置」／はらだ有彩「親密さ、あるいは誰にも見せない緑のぐじゃぐじゃ」／松尾スズキ「コンピューターより狭い部屋」／小池水音「窓を覗く」
・ロングエッセイ
金川晋吾「室内がそのようにしてあることの一回性の驚き――リチャード・ビリンガム『Ray’s a Laugh』について」
・批評 北村匡平「五感を刺激する室内劇映画――映画的想像力とは何か」
・創作 鈴木結生「Hōjōisme」
【インタビュー】
マギー・オファーレル 取材・構成 高野裕子
「シェイクスピアの名を出さない理由――映画『ハムネット』をめぐって」
【対談】
飯間浩明×文月悠光「記憶から探る、言葉の獲得」
【今月のエッセイ】
小松由佳「人間の文明とは、発展とは何か」
【詩歌】
丸山零「テレビ」
【強力連載陣】
濱野ちひろ／三好愛／上田岳弘／斧屋／町屋良平／鈴木涼美／藤野可織／渡辺祐真／東畑開人／王谷晶／松浦寿輝／犬山紙子／竹永知弘／武内佳代
【文學界図書室】
井戸川射子『舞う砂も道の実り』（平岡直子）／豊永浩平『はくしむるち』（兼島拓也）
表紙画＝守山友一朗
「Bouquet of Highland」
／2025, Oil on canvas, 91 ×72.7cm, 個人蔵
(C)︎Yuichiro Moriyama
詩歌・目次写真＝深野未季
詩歌・目次デザイン＝佐野久美子
アートディレクション＝中川真吾
◆書誌情報
書 名：『文學界』2026年5月号
発売日：2026年4月7日（火）
判 型：A５判
定 価：1200円（税込）
雑誌情報：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/49120770704652026