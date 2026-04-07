『文學界』2026年5月号は4月7日発売！　第131回文學界新人賞決定

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区）は、本日4月7日、文芸誌『文學界』2026年5月号を発売します。

第131回文學界新人賞受賞作・村司侑さん「ソリティアおじさんがいた頃」、佳作・沓乃ようさん「ドロップ」を全文掲載。選考委員5氏による選評も必読です。

特集は「室内と文学」。鳥山まことさん×小川公代さん、朝吹真理子さん×西沢立衛さんの対談、『マンガ 赤と青のガウン』を上梓された漫画家・池辺葵さんのインタビュー、町田康さん、松尾スズキさんらによるエッセイなど、盛りだくさんでお届けします。

◆「文學界」2026年５月号

【第131回文學界新人賞発表】

『文學界』2026年５月号（表紙画・守山友一朗さん）

受賞作「ソリティアおじさんがいた頃」村司侑

昔職場にいた、黒野田さんが亡くなった。忘れていたこと、確かめようのないことがとりとめなく浮かんでくる――

佳作「ドロップ」沓乃よう

「皆さんしっかり女子会しましょう」夏の教室で議論をする女子高生と見守る先生に忍び寄る、戦争の記憶

選評 村田沙耶香・青山七恵・金原ひとみ・阿部和重・町屋良平

【創作】

沼田真佑「ダーティー・オールド・マン」

仲白針平「ビスマルキア・ノビリス」

【デビュー10周年特別エッセイ】

砂川文次「混沌と、混迷の世で文学を」

【特集 室内と文学】

物語はいつも「室内」から生まれる――作家と読者を魅了し続ける空間について、様々な角度から考える

・対談

鳥山まこと×小川公代「家と文学の切れない関係」

朝吹真理子×西沢立衛「閉じながら開かれるために」

・インタビュー

池辺葵「日常生活こそがエンターテインメント」聞き手・構成 鳥澤光

・エッセイ

町田康「頭蓋の縁側」／年森瑛「メイン・テーブル」／市川沙央「アルコーヴの思い出」 ／乗代雄介「再現された物置」／はらだ有彩「親密さ、あるいは誰にも見せない緑のぐじゃぐじゃ」／松尾スズキ「コンピューターより狭い部屋」／小池水音「窓を覗く」

・ロングエッセイ

金川晋吾「室内がそのようにしてあることの一回性の驚き――リチャード・ビリンガム『Ray’s a Laugh』について」

・批評 北村匡平「五感を刺激する室内劇映画――映画的想像力とは何か」

・創作 鈴木結生「Hōjōisme」

【インタビュー】

マギー・オファーレル 取材・構成 高野裕子

「シェイクスピアの名を出さない理由――映画『ハムネット』をめぐって」

【対談】

飯間浩明×文月悠光「記憶から探る、言葉の獲得」

【今月のエッセイ】

小松由佳「人間の文明とは、発展とは何か」

【詩歌】

丸山零「テレビ」

【強力連載陣】

濱野ちひろ／三好愛／上田岳弘／斧屋／町屋良平／鈴木涼美／藤野可織／渡辺祐真／東畑開人／王谷晶／松浦寿輝／犬山紙子／竹永知弘／武内佳代

【文學界図書室】

井戸川射子『舞う砂も道の実り』（平岡直子）／豊永浩平『はくしむるち』（兼島拓也）

表紙画＝守山友一朗

「Bouquet of Highland」

／2025, Oil on canvas, 91 ×72.7cm, 個人蔵

(C)︎Yuichiro Moriyama

詩歌・目次写真＝深野未季

詩歌・目次デザイン＝佐野久美子

アートディレクション＝中川真吾

◆書誌情報

書 名：『文學界』2026年5月号

発売日：2026年4月7日（火）

判 型：A５判

定 価：1200円（税込）

雑誌情報：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/49120770704652026