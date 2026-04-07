【シリーズ初のBOX景品】秋葉原「TCG GATE」第6弾オープンカウントダウン企画を開始

株式会社Anmore

日本のトレーディングカード文化を世界へ発信する拠点として今春・秋葉原にグランドオープンを予定する「TCG GATE」（運営：株式会社Anmore(https://anmore.jp/)、本社：東京都）は、グランドオープン記念カウントダウンキャンペーン「LEGEND DROP14」の第6弾を、2026年4月4日（土）12:00より公式Instagramにて開始いたしました。

本キャンペーンは第1弾から継続して展開しており、回を重ねるごとに国内外のカードコレクターおよびTCGファンからの参加が広がっています。

第6弾では、シリーズ初となる未開封BOXを景品として採用し、ポケモンカードゲーム拡張パック「超電ブレイカー」未開封BOX（シュリンク付き）を抽選で1名様にプレゼントいたします。

※画像はイメージです。■ LEGEND DROP14 第6弾 開催概要

ポケモンカードゲーム拡張パック「超電ブレイカー」未開封BOX（シュリンク付き）を、抽選で1名様にプレゼントいたします。

「超電ブレイカー」には、国内外で高い人気を持つ「ピカチュウex SAR」をはじめ、環境で活躍が期待されるカードや美麗なSAR（スペシャルアートレア）が多数収録されています。

未開封BOXならではの開封体験と、「人気カードを自分の手で引き当てるかもしれない」という期待感から、コレクター・プレイヤー双方にとって魅力のある内容となっています。

※景品BOXからの特定カード封入を保証するものではありません。

詳細を見る :https://www.instagram.com/p/DWs51wgmIej/?igsh=MThpbWI3eXpzdWhjdA==

■ 開催概要

応募開始：2026年4月4日（土）12:00

応募締切：2026年4月11日（土）23:59

当選発表：2026年4月12日（日）公式LINEにて通知

■ 応募方法

第6弾は、Instagramにて実施いたします。

１. TCG GATE公式Instagram（@tcg_gate）をフォロー

２. 投稿内の指示に従いキーワードを作成

３. 投稿をストーリーズでシェア

４. キーワードを公式LINEへ送信して応募完了

■ キャンペーン全体概要

開催期間：2026年3月～2026年6月

開催回数：全14回

景品総数：計14点（PSA10鑑定ポケカ10点＋未開封BOX4点）

■ 公式情報

公式Instagram：https://www.instagram.com/tcg_gate/

公式X：https://x.com/tcg__gate

■ TCG GATEについて

TCG GATEは、日本のトレーディングカード文化を「JAPANESE IMPACT」として世界へ発信する新コンセプトショップです。PSA鑑定カードや限定カードを中心に取り扱い、売買にとどまらない体験価値を提供する拠点として、今春・秋葉原にオープン予定です。

■ 店舗概要

店舗名：TCG GATE

営業時間：12:00～20:00（不定休）

所在地：東京都千代田区外神田4-7-3 虎ビル2階(https://share.google/MpsDKANvL6pELavF8)

公式URL：https://lit.link/tcg_gate

■ お問い合わせ

TCG GATE 広報担当：橋元

Email：hashimoto@tcg-gate.com