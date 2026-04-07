AI開発ツール「Claude Code」に特化した経営者向けマンツーマン個別指導サービスを開始

株式会社UravationCLAUDE CODE

株式会社Uravation（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 傑）は、AI開発ツール「Claude Code」に特化した経営者・リーダー向けマンツーマン個別指導サービスを2026年4月より開始いたします。プログラミング未経験の経営者でも、3ヶ月で自社の業務自動化を自走できる状態を目指します。

サービス概要

開発背景 ― 経営者が直面する3つの課題

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/21_1_6cab78192460cad23c14f4f363cff520.jpg?v=202604070151 ]

生成AIの業務活用が急速に進む中、経営層自身がAIツールを理解・活用することの重要性が高まっています。しかし、多くの経営者が以下の課題に直面しています。

1. 部下に任せても成果が出ない

トップ自身がAIの可能性と限界を理解していなければ、組織全体のAI活用は進みません。「AIで何ができるか」を肌感覚で分かっている経営者がいるかどうかで、組織の推進力は大きく変わります。

2. 学ぶ時間がない

動画教材の継続率は低く、グループ研修は多忙な経営者のスケジュールに合いません。経営者が確保できるのは「週1時間」が現実的な上限です。

3. 外注依存から抜け出せない

「開発見積もり150万円」の妥当性を判断できず、外注に依存し続ける構造が解消されません。自らプロトタイプを作れる力があれば、外注コストの適正化と意思決定の高速化が同時に実現します。

本サービスは、これらの課題を「マンツーマン × 実務課題ベース」のアプローチで解決いたします。

カリキュラム（3フェーズ・全12週）

Phase 1：基礎固め（Week 1～4）

・ Week 1～2：Claude Codeの導入・環境構築・基本操作を習得します。

・ Week 3～4：受講者の実業務シナリオを使い、AIにコードを書かせる体験を行います。

・ ゴール：Claude Codeを自分で起動し、簡単な指示でコードを生成できる状態になります。

Phase 2：実践力強化（Week 5～8）

・ Week 5～6：CSV集計自動化、レポート自動生成、メール自動化など、実務課題を解決します。

・ Week 7～8：Google Sheets、Slack、社内システムなど外部ツールとの連携を学びます。

・ ゴール：自社の業務課題をClaude Codeで解決した実績を3件以上つくります。

Phase 3：自走エージェント構築（Week 9～12）

・ Week 9：業務リストから自動化対象を選定・設計します。

・ Week 10：講師と共同でAIエージェントを実装します。

・ Week 11～12：実運用レベルへ仕上げ、成果デモ発表を行います。

・ ゴール：自社専用のAIエージェントを構築し、自走で運用・改善できる状態になります。

本サービスの4つの特長

12週間ロードマップ

1. 「攻める学習」― 受講者の実務課題で即実践

一般的な教材ではなく、受講者が今まさに抱えている業務課題を題材にしたカスタマイズカリキュラムです。セッションのたびに業務改善の成果が出ます。

2. プログラミング経験ゼロでも受講可能

受講者の約70%がプログラミング未経験です。Claude Codeは自然言語で指示できるため、コーディングスキルがなくても業務自動化を実現できます。

3. 段階的カリキュラムで確実に自走力を獲得

基礎 → 実践 → 自走の3フェーズで着実にスキルを積み上げます。最終回には自社専用AIエージェントを構築します。

4. 組織全体への展開・助成金活用が可能

経営者が自ら使いこなした後、従業員向け研修にスムーズに展開できます。人材開発支援助成金の活用で最大75%の費用削減も実現可能です。

活用例（ユースケース）

経営会議資料の自動生成

売上データ・KPIを読み込み、経営会議用のサマリーレポートをワンコマンドで生成します。従来2時間かかっていた作業を5分に短縮できます。

SaaS横断レポートの一元化

Salesforce、HubSpot、Google Analyticsなど複数SaaSのデータを統合し、ダッシュボードを自動更新します。

外注前プロトタイプの内製

「開発見積もり150万円」のシステムを、まず自社でプロトタイプとして作成します。要件の妥当性を検証してから発注することで、外注費を大幅に削減できます。

料金プラン

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/21_2_430bbba350679b4a24c19c7832c83fed.jpg?v=202604070151 ]

※ 複数名同時受講の場合は割引があります（2名目以降 月額15万円～）。詳細はお問い合わせください。

ご利用の流れ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/21_3_394c6af4d1f403b8dc791be0fb25aa9f.jpg?v=202604070151 ]

相談はこちら :https://uravation.com/claude-coaching/

代表プロフィール

佐藤 傑（さとう すぐる） ― 株式会社Uravation 代表取締役

X（旧Twitter）フォロワー10万人超。著書『AIエージェント仕事術』（SBクリエイティブ、2026年）は発売後1.5万部を突破しました。大手企業から中小企業まで累計4,000名以上へのAI研修を実施しています。日経リスキリング連載、SBクリエイティブ連載など、メディアでの発信も多数行っています。

今後の展望

本サービスを通じて、経営者一人ひとりのAI活用力を高めるとともに、個別指導で得た知見を従業員研修に展開することで、企業全体のDX推進を支援してまいります。今後は受講企業のAI活用事例を蓄積し、業界横断のベストプラクティスとして公開する予定です。

会社概要

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/21_4_cd0e5fe2a902f70d8e8abc542162baae.jpg?v=202604070151 ]

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Uravation 広報担当

E-mail: suguru.sato@uravation.com

サービスページ: https://uravation.com/claude-coaching/