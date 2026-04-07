URBAN EARTH BBQ 高崎モントレー店2026年4月9日(木) リニューアルオープン！

株式会社スタンドケイ開放的な屋上空間で、仲間と過ごす、ちょっと特別な時間。

高崎の空と街を見渡すこの場所で、

特別なBBQ体験が、今年も進化して帰ってきます。

高崎駅直結の「高崎モントレー」（群馬県高崎市）屋上にて、

株式会社スタンドケイ（本社：大阪市北区／代表：名倉昂佑）がプロデュースする

屋上バーベキュー「URBAN EARTH BBQ」が、2026年4月9日（木）リニューアルオープン！

今年はメニューを一新、客席数を拡充。

より快適にお楽しみいただける空間へと生まれ変わります。

仕事帰りにふらっと。

休日は仲間や家族とゆっくり。

日常のすぐそばで、

非日常を楽しめるアウトドア空間です。



「URBAN EARTH BBQ」のコンセプトは、“都心のアウトドア空間”。

高崎の街を一望する開放的な空間で、

厳選食材のBBQと、種類豊富なドリンクを心ゆくまで。

都会の中で、空を感じるBBQ体験

“都心のアウトドア空間”をコンセプトに、

高崎の街並みを一望できる開放的なロケーションをご用意。

厳選食材を使用したBBQコースと、

種類豊富なドリンク飲み放題で、

誰でも気軽に楽しめる手ぶらBBQ。

今シーズンは、

食材・ドリンクともにパワーアップし、

さらに満足度の高い体験へ進化しました。

手ぶらOK × 駅直結 × 全天候型

・準備いらずで楽しめる手ぶらBBQ

・高崎駅直結の好アクセス

・雨でも安心のテント完備

・ハンモックなどくつろぎ空間も充実

“気軽さ”と“特別感”を両立した、

ちょうどいいアウトドア体験です。

春の平日限定プラン 登場4月28日までの平日限定。春の空の下、お得に楽しむ特別なひとときを。

オープンを記念して、

平日だけのお得な限定プランをご用意しました。

仕事終わりに、ちょっと贅沢なご褒美時間を。

■実施期間

2026年4月9日(木) ～ 2026年4月28日(火)まで（平日限定）

■メニュー

・厚切り豚ステーキ

・ジューシー鶏ステーキ

・フランクフルト

・焼き野菜

・枝豆

・コーンバター

・焼きおにぎり

・飲み放題付き

■価格（税込）

・アルコール飲み放題（2時間）4,200円

・ソフトドリンク飲み放題（2時間）3,600円

気軽に楽しめて、しっかり満足。

“ちょうどいい贅沢”を平日に。

選べるBBQコースも充実厚切り豚バラ＆人気のチーズタッカルビ■『カジュアルBBQセット』

・アルコール＆ソフトドリンク飲み放題

4,950円（税込）

・ソフトドリンク飲み放題

4,400円（税込）

メインが3種のボリュームステーキ■『厚切りステーキの豪快BBQセット』

・アルコール＆ソフトドリンク飲み放題

5,610円（税込）

・ソフトドリンク飲み放題

5,060円（税込）

■『和牛＆海鮮の豪華BBQセット』

・アルコール＆ソフトドリンク飲み放題

7,590円（税込）

・ソフトドリンク飲み放題

7,040円（税込）

■『持ち込みコース』

・アルコール＆ソフトドリンク飲み放題

3,850円（税込）

・ソフトドリンク飲み放題

3,300円（税込）

・キッズソフトドリンク飲み放題

1,320円（税込）

※お客様のお好きな食材をお持ち込みいただけます。

面倒なコンロの設置もなく、お手軽にBBQを満喫いただけます♩

■キッズセット

・ソフトドリンク飲み放題 1,650円（税込）



■開催概要

（1）実施期間

2026年4月9日（木）～2026年10月中旬（予定）

（2）営業時間

平日：16:00～22:00

土日祝：11:00～22:00

■予約WEBサイト

https://bbq.urban-earth.jp/takasaki



■場所

所在地：群馬県高崎市八島町２２２ 高崎モントレー屋上

アクセス：高崎駅直結

お問合せ：080-7962-3445 ※事前予約はWEB受付のみ・当日は電話予約のみ

（株式会社スタンドケイ）