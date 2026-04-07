AI×キャリアで実現する“自分らしさ”とキャリア戦略とは │エンゲージメントスコア劇的改善事例セミナーを開催

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

このたび、2026年4月16日（木）に、無料オンラインセミナー「エンゲージメントスコア劇的改善事例 ～【AI×キャリア】で見つける自分らしさとキャリア戦略～」を開催いたします。

本セミナーでは、AIを活用したキャリア支援の実践事例をもとに、社員一人ひとりの自己理解と行動変容を促し、エンゲージメント向上につなげるための具体的なアプローチを解説します。また、エンゲージメントサーベイの結果を「把握」にとどめず、「改善」へとつなげるための設計の考え方や、AIを活用したキャリア対話の仕組みについても紹介します。

開催背景

詳細・申し込みはこちら :https://20260416engagement.peatix.com/

近年、人的資本経営の重要性が高まる中、多くの企業がエンゲージメントサーベイを導入しています。一方で、以下のような課題が顕在化しています。

- 課題は見えるが、具体的な改善施策に落とし込めない- 面談や研修を実施しても、変化につながらない- 社員一人ひとりの「納得感」や「自分らしさ」に踏み込めていない

こうした背景から、単なる施策の実行ではなく、キャリアと組織の方向性を接続する「仕組みそのものの設計」が求められています。

本セミナーでは、AIを活用したキャリア支援により、エンゲージメントスコアを「B（平均）」から「AA（非常に高い）」へと改善した実例をもとに、その具体的な設計と実践方法を解説します。

AIによるチャット形式の対話を通じて、社員の「本当にやりたいこと」や強みを引き出し、自己理解から行動変容までを一貫して支援する新しいキャリア開発のアプローチをご紹介します。

セミナー内容

・エンゲージメントをAAへと導いた全体設計：AIサービスを活用したキャリア支援の仕組み

・3つのステップの実践：「自己理解（アイデンティティ）」から「外部環境分析（アダプタビリティ）」、そして「キャリア計画」へ

・成果の要因分解：エンゲージメントサーベイにおける「仕事内容」と「支援行動」はいかにして改善されたか

・リアルな行動変容事例：AIの導きにより、自分らしさと強みを再発見し、チーム異動で復帰を果たした社員の体験談

◆こんな方におすすめ

・エンゲージメントを「測る」だけでなく、実際に改善するための設計やアプローチを学びたい経営者、経営幹部、経営企画、人事・HRBPの方

・社員の「やりたいこと」や強みを引き出し、キャリアと世の中・会社戦略とを接続したいと考えている方

・AIを活用したキャリア開発や人材育成の具体的な実践事例を知りたい方

開催概要

《日時》 2026年4月16日(木)11:00-12:00

《会場》 Zoomミーティング

《参加料金》無料

《対象》経営者、経営幹部、経営企画、企業人事ご担当者様、HRBPの方

※同業者様のご参加はご遠慮いただいております。

《プログラム》

・オープニング（プロティアン・キャリア協会／4designs株式会社概要）

・野満 栄一郎氏によるセミナー

・意見交換、質疑応答

・クロージング

※一部変更になる可能性がございます。

《登壇者》

TIS株式会社 AI＆ロボティクスイノベーション部 セクションチーフ 野満 栄一郎氏

4designs株式会社法人コンサルティング部 森 隆剛

《申込》https://20260416engagement.peatix.com/

登壇者

TIS株式会社 AI＆ロボティクスイノベーション部 セクションチーフ 野満 栄一郎

G検定、MBA、プロティアンキャリア検定保有。 1986年4月にNECへ入社し、ワープロ専用機「文豪ミニ5」の開発に携わる。2000年4月にBIGLOBEにてコンテンツ販売事業を担当した後、2008年4月よりコンサルティングファームのクニエへ2年間出向。2013年5月にグロービス経営大学院にてMBAを取得し、2018年3月にTISへ転職、新規事業チームに参画する。

専門分野は、キャリア開発支援、エモーショナル系AIエージェント開発、新規事業支援（メンタリング、技術支援）。主なプロジェクトとして、2021年より従業員向けキャリア支援AIサービス「ToMoRo」の企画・開発からマーケティング・販売までを担当。2022年からは大阪府向け高齢者雑談ボット「大ちゃんと話す」のチャットボット開発者として仕様検討から運用までを担う。さらに2023年からは、メンタルヘルスアプリ「ふう」の新規事業開発支援やアドバイザリーも務める。

AIを活用した高齢者支援やキャリア支援、メンタルヘルス領域のプロジェクトに幅広く携わり、『あなたの未来案内人』として活動している。

4designs株式会社法人コンサルティング部 森 隆剛

2009年、三井住友銀行に入行、法人営業に従事。離職後「自分のやりたいことは何か？」に向き合い、通信制大学に入学、教員免許を取得。2013年、三田学園中学校高等学校に転職。担当業務のみに限らず、手上げでオールイングリッシュのキャリア教育、ビジネスコンテストの指導、入試広報業務にも従事。2023年、（株）リクルートに転職、高校向けキャリア支援の営業職に従事。入社半年で新規好事例賞（グッドプラクティス賞）を2Q 連続受賞。兼業で（株）mizukara(旧GOAL-B)にジョイン、to C向けキャリアコーチングに従事。

2024年、自社を創業。転職支援をメイン事業とする。（株）リクルートから講演業務の外部委託を受け、講演家としても活動。4designs（株）では、法人向けコンサルティング・研修講師登壇に従事。

関連セミナー（アーカイブ配信）

当協会では、業界動向や最新テーマを学べるセミナー・イベント情報を随時発信しています。実務に活かせる知見の習得を目的とした各種コンテンツもご覧いただけます。

「なぜエンゲージメント施策は効かないのか？ ～“組織視点”で進める人材施策の限界～」

サーベイや1on1、各種制度を整備しても、エンゲージメント向上や行動変容につながらない背景には、“組織視点”に偏った施策設計があります。

本セミナーでは、そうした構造的な課題を整理し、個人のキャリア視点から組織を捉え直す考え方と、キャリアデータを活用した人材施策のアプローチを解説しています。

▼無料・視聴申込はこちら

https://protean-career.or.jp/seminor-information/20260128-3/

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他200社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/officialprotean

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