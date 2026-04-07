「子どもの初めての手紙」を、一生モノのフォントに。独自の技術と職人の手技が融合した新サービス『モジツク』が2026年4月10日（フォントの日）より受付開始

スキルインフォメーションズ株式会社

スキルインフォメーションズ株式会社（代表取締役：杉本浩 本社：大阪市東淀川区）は、自分好みの筆記具で書いた文字をそのままデジタルフォント化できる新サービス『モジツク』を、2026年4月10日（金）の「フォントの日」より提供開始いたします。

本サービスは、独自の処理技術と、当社のフォント制作ノウハウを掛け合わせることで、手書き文字の温かみを損なうことなくデジタル化する新しい体験を提供します。

デジタルコミュニケーションが主流となった現代において、誰かの“手書き”には、その人らしさや想いがにじみ出ています 。当社は、「手書き文字がフォントになることの嬉しさ」の本質は、単なる便利さ以上に「感情や記憶、個性をデジタルに残せること」にあると考えました。

「子どもが初めて書いてくれた『ありがとう』の文字を、ずっと残しておきたい」

「離れて暮らす祖父母に、孫の文字で年賀状を送りたい」

そんなご家族の想いを形にするため、大切な文字を「使える形で残す・広げる」お手伝いをいたします。

・サービスサイト

MOJI/デザインフォント、筆文字販売サイト

https://www.font.jpn.com/

■ 『モジツク』の3つの特長

1. 独自の画像最適化技術

ユーザーが書いた文字は、独自技術のアルゴリズムによって解析されます。紙のノイズ除去や筆致の輪郭抽出を自動で行い、手書き特有の「かすれ」や「強弱」を損なうことなく、デジタルフォントの素材として最適化します。

2. 専門家「フォント・マイスター」による最終調整

独自の技術で整えたデータをベースに、経験豊かな制作担当者が1文字ずつ丁寧に最終調整を行います。文字のバランスを整え、デジタル上で最も美しく見える状態に仕上げる「人の手」による工程を挟むことで、機械的ではない、読みやすくその人らしさを残した温かみのある高品質なフォントが完成します。

3. 「Starter」から「Pro」まで。用途に合わせた新プラン体系

お子様の文字を記念に残したいご家庭から、独自の書体をデジタル化したい書道家の方まで、4つのプランをご用意しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71756/table/5_1_0ef7dabb5f6c6639f440337e613ef419.jpg?v=202604070151 ]

■ サービス利用の流れ

簡単5ステップ！

１）お申し込み・用紙の用意

専用の記入用紙を郵送でお受け取りいただくか、PDFをダウンロードして印刷します。

２）記入

お気に入りの筆記具を使って用紙に文字を書き込みます。

３）送付

記入済み用紙を当社へ返送します。

４）制作

到着後、独自工程を経て、制作担当者が1文字ずつ丁寧に最終調整を行います。

５）納品・インストール

記入済み用紙が当社に到着し、特に問題がない場合は最短で2～3営業日でフォントファイルを納品します。納品形式はダウンロードです。PCやタブレットにインストールすれば、Word等の文書作成ソフトからデザインアプリまで、任意のアプリのテキストツールでご自身の文字が選択可能になります。

*お申し込みが集中した場合などは日数をいただく場合があります。

記入用紙サンプル

■ 『モジツク』活用事例：日常からプロの現場まで

家族の成長記録に

お子様が初めて書いた「ありがとう」や「おなまえ」をフォント化。成長の証をデジタルデータとして永遠に残し、家族共有のタブレット等でメッセージ作成に活用できます。

「孫の文字」で届く年賀状・グリーティングカード

遠く離れた祖父母へ、孫が書いた文字でメッセージを作成。デジタルでありながら、手書きの温もりが伝わる特別な便りを送れます。

プロの書道家・クリエイターの作品制作に

独自の筆致を細部まで再現できるため、ロゴデザインやタイトル制作、作品のサインなど、デジタル上での創作活動の幅が飛躍的に広がります。

ビジネス資料やサインに「自分らしさ」を

WordやPowerPointでの資料作成時に、署名や強調したい部分をご自身のフォントで使用。定型フォントにはない親近感と信頼感を演出します。

大切な方へのお礼状に

手書きの文字には、その人らしさや想いがにじみ出ます 。『モジツク』を使えば、普段お使いのWordなどのアプリケーションで、まるで紙に書いたようなリアルな質感のデジタル文書を作成できます 。お世話になった方への感謝を伝える際、定型フォントでは伝わりきらない「温度感」を添えたメッセージを送ることが可能です。

■サービス開始日

2026年4月10日（金）フォントの日

・サービスサイト

MOJI/デザインフォント、筆文字販売サイト

https://www.font.jpn.com/