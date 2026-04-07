『AIエージェント仕事術』発売約1ヶ月で14,000部突破。AIエージェント入門書として異例のペースで重版続く

株式会社Uravation『AIエージェント仕事術 仕事時間は1/100に 成果は120%になる』（SBクリエイティブ）

株式会社Uravation（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 傑）の代表・佐藤 傑の初の単著『AIエージェント仕事術 仕事時間は1/100に 成果は120%になる』（SBクリエイティブ）が、2026年2月27日の発売から約1ヶ月で累計発行部数1.4万部を突破いたしました。

AIエージェントに特化した実践書としては異例のペースで重版が続いており、個人読者だけでなく、企業のAI研修における副読本としても採用が広がっています。

書籍概要

1.4万部突破の背景

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/22_1_75f7a88c3eda54fd6fc898610b403d20.jpg?v=202604070151 ]

「生成AI」の次のステージとして注目される「AIエージェント」は、ChatGPTのような生成AIに外部ツールやワークフローを組み合わせ、一連の業務を自律的に遂行させる仕組みです。本書はこのAIエージェントの活用法を、プログラミング未経験者でも実践できる形で体系化した国内初の実用書として高い評価を得ています。

読者から支持されている3つのポイント:

1. 業務別の「任せ方」が即実践できる

メール、議事録、データ分析、企画立案、資料作成、タスク管理、プログラム開発まで、全8章にわたり業務別のAIエージェント活用法を網羅しています。すべてのプロンプトはQRコードからダウンロード可能です。

2. 上場企業・自治体での研修実績に基づく再現性

著者が累計4,000名以上に実施したAI研修の現場で繰り返しテストされた手法のみを掲載しています。「試してみたら本当に動いた」という読者レビューが多い理由です。

3. 企業研修の副読本として採用拡大

発売以降、複数の企業がAI研修の副読本として本書を採用しています。研修担当者からは「受講者に事前に読んでもらうことで、研修の理解度が格段に上がった」との声をいただいています。

読者の声（Amazonレビューより抜粋）

「AIエージェントという言葉を初めて聞いた自分でも、すぐに業務で試せた」

「プロンプトをそのまま使えるのが実用的。会社のチームに配りたい」

「生成AIの"その先"を見せてくれる一冊。部下に任せても成果が出ない理由がわかった」

著者プロフィール

佐藤 傑（さとう すぐる） ― 株式会社Uravation 代表取締役

X（旧Twitter）フォロワー10万人超。大手企業から中小企業まで累計4,000名以上へのAI研修を実施しています。日経リスキリング、SBクリエイティブ「ビジネス+IT」、GMO天秤AIなど複数メディアで連載中。AI開発ツール「Claude Code」に特化した経営者向け個別指導サービスも提供しています。

今後の展開

本書の続編となる新刊も準備中です。また、本書の内容をベースにした企業向けAIエージェント研修パッケージの提供も開始しており、書籍と研修の相乗効果でAIエージェントの社会実装を加速してまいります。

Amazonで購入する(https://www.amazon.co.jp/dp/4815638497)

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/22_2_764750b8059602b7fc0744af77dec489.jpg?v=202604070151 ]

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Uravation 広報担当

E-mail: suguru.sato@uravation.com