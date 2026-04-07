株式会社Reaf

「掲載から2週間で月9件の応募」「3ヶ月で職人4名採用」「採用コスト65%削減」--株式会社Reaf（福岡市博多区、代表取締役：桃崎龍也）が展開するAI採用代行サービス「Airio（エアリオ）」が、九州エリアを中心に15社以上への導入を達成し、正式リリースを発表しました。

採用担当者が不在でも、求人情報を渡すだけで運用・改善・レポートまで完結。月額5万円から始められる月額固定モデルで、地方中小企業の採用難を解決します。

■ 背景：地方中小企業が抱える3つの構造的課題

１. 採用コストの高騰

採用広告コストは5年で約3.2倍に上昇。人材紹介会社は採用1名あたり80～120万円が相場で、年間3名採用すると360万円超になるケースも珍しくありません。

２. 深刻な採用担当不足

地方中小企業の42%は採用担当者が不在または社長・事務担当が兼任（自社調査）。更新・返信・改善が後回しになり、気づけば応募がゼロという状況が常態化しています。

３. ノウハウが社内に蓄積されない

担当者が変わるたびにゼロから再スタート。Indeedのアルゴリズム対策・A/Bテスト・媒体選定など、採用を機能させる知識が社内に残りません。

■ Airioが解決すること

Airioは「採用担当がいなくても採用が回り続ける仕組み」をまるごと提供します。

・採用担当不要 - 求人情報を提供するだけ。更新・改善・応募者管理はすべて代行

・運用自動化 - AIが24時間稼働し、求人の定期更新・A/Bテスト・データ分析を自動実行

・応募数を最大化 - Indeed・スタンバイ・求人ボックス・ハローワークを横断的に最適運用

■ 3つの差別化要素

1. 地方中小企業に特化

大手向けコンサルとは異なり、九州エリアの業種・商習慣・採用事情に精通。エリア特性を踏まえた媒体選定と求人文章で応募率を高めます。

2. AI×人の継続改善

AIによる自動運用に加え、週次・月次でのレポート共有と改善提案を実施。「出して終わり」ではなく、成果が出るまで改善し続けます。

3. 複数媒体を横断管理

Indeed・スタンバイ・求人ボックス・ハローワークを一括管理。業種・エリアに応じた最適な媒体組み合わせを提案し、露出を最大化します。

■ 導入事例

Case 1｜介護・デイサービス（福岡県、従業員15名）

・Before：半年間、応募ゼロ。社長が採用を兼任するも更新できず放置状態

・After：掲載2週間で月9件の応募、うち2名採用

・要因：求人タイトルの最適化とIndeedアルゴリズムに沿った定期更新で検索上位を維持

Case 2｜建設・電気工事（熊本県、従業員28名）

・Before：ハローワーク1媒体のみ。年間1～2名しか採用できず慢性的な人手不足

・After：複数媒体×A/Bテストで3ヶ月間に職人4名採用。採用コストは以前の約1/3に

・要因：媒体横断運用と「職人が反応する」求人文章へのリライト

Case 3｜飲食・居酒屋チェーン（鹿児島県、2店舗）

・Before：人材紹介会社を利用。採用のたびに80～100万円が発生し年間コストが膨大

・After：6ヶ月でアルバイト6名・社員1名採用。採用コストを約65%削減

・要因：Airioへ切り替えることで成果報酬型から月額固定型へ移行

※企業名は非公開。成果は実際の事例をもとにした参考値です。

■ 料金：人材紹介の1/10以下から始められる

【費用比較】

人材紹介会社：

・採用1名80～120万円

・採用担当を雇う：月40～60万円以上

・Airio：月5～30万円

採用ゼロ時のコスト：

・人材紹介→かからない

・採用担当→固定費が発生

・Airio→かからない

即日スタート：

・人材紹介→不可

・採用担当→不可

・Airio→最短1日

継続改善：

・人材紹介→なし

・採用担当→属人的

・Airio→AIが自動実行

【プランと料金（税別）】

・Starter \50,000/月 - 求人作成（月2件）・運用・月次レポート

・Standard \150,000/月 - 求人作成（月5件）・A/Bテスト・週次レポート

・Premium \300,000/月 - 件数無制限・一次問い合わせ対応・月次戦略MTG

初期費用・違約金なし。翌月末の連絡で解約可能。

■ 代表コメント

「地方の中小企業が採用で負けている理由は、人材の魅力がないのではなく、応募者に届く仕組みがないことです。

Indeedの更新を忘れた、返信が遅れた、それだけで採用機会が消えています。

Airioは『採用を頑張る』のではなく、『採用が回り続ける状態』をつくるサービスです。

九州など地方都市の中小企業が、採用コストを抑えながら必要な人材を確保できる環境を整えていきます。」

株式会社Reaf 代表取締役 桃崎龍也

■ 無料相談・資料ダウンロード

現在の採用課題を30分のオンライン相談で診断します。

費用・契約は一切不要です。

・無料相談を申し込む → https://lp-saiyou-phi.vercel.app

・対応エリア：全国

■ 会社概要

社名：株式会社Reaf

代表者：代表取締役 桃崎龍也

所在地：〒812-0039 福岡県福岡市博多区御供所町2-48

設立：2022年10月

事業内容：AI開発・補助金支援サポート・求人運用代行など

コーポレートサイト：https://reaf-tech.jp

サービスサイト：https://lp-saiyou-phi.vercel.app