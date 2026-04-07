聞こえない人と聞こえる人による手話歌ダンスの映像作品が完成しました

一般社団法人 日本手話文化協会手話歌ミュージックビデオ「希望の羽」の一場面

一般社団法人日本手話文化協会（東京都港区）の代表理事、藤乃と申します。このたび、ろう者・難聴者と聴者が同じ人数で出演する手話歌ミュージックビデオ「希望の羽」が完成しましたのでお知らせします。公開日は、２０２６年４月７日（火）です。

この作品は、聞こえない（聞こえにくい）メンバー８名、聞こえるメンバー８名の計１６名が、完全に対等な立場で一つの表現をつくりあげたミュージックビデオです。手話を取り入れた振付により、音の有無を超えて身体そのものを通じた表現を目指し、さらに１カット撮影で作り上げるという日本でも極めて稀な挑戦です。

楽曲「希望の羽」は、私自身の半生と、手話と出会った原点の思いをもとに制作されたものです。作詞 ‧ 作曲は、中村泰輔氏が手がけています。

本作品の制作にあたり、最も大きな課題は、ろう者・難聴者ダンサーの確保でした。ダンス経験のあるろう者・難聴者はまだ少なく、制作には約３か月の期間を要しました。

参加メンバーは、日本代表デフアスリートや世界的競技大会のセレモニー出演のデフ俳優やプロのデフダンサーのほか、ろう学校の高校１年生（２名）、６８歳のデフダンサーなど、年齢や職業もさまざまです。ダンス未経験者も多く、まさに多様な背景を持つ人々が集まりました。

撮影は３月２２日、都内のスタジオで実施。

当日は手話通訳者が７名体制で参加し、朝８時３０分に集合。踊るタイミングの合図についても、

・指文字/手話/口話

・地面を揺らすなどの振動

・数字のカウント表示

など、一人ひとりに合わせた方法が用いられました。カメラに映らない位置での互いのコミュニケーションも深まり、出演者が安心して表現に集中できる環境が整えられました。

この作品は、単なるミュージックビデオではなく、ろう者・難聴者と聴者が対等に一つの表現を共創できることを示した作品です。

音の有無という違いを前提にしながらも、同じ舞台に立つこと。その可能性を、映像として記録しました。多くの皆様にご覧いただけましたら幸いです。

【作品概要】

作品名：手話歌「希望の羽」ミュージックビデオ

公開日：２０２６年４月７日（火）

公開サイト：https://youtu.be/GpHRbIPjMgI

「希望の羽」YouTube

【楽曲】

「希望の羽」

歌：藤乃

作詞・作曲：中村泰輔

【ミュージックビデオ】

監督：三石直和

振付：YUI TANIMURA

出演：藤乃、ろう者・難聴者８名、聴者８名

ミュージックビデオの１シーン

【お問い合わせ先】

一般社団法人 日本手話文化協会

メール：contact@jslca.fujino-official.com