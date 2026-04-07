株式会社GSTV、ZETA株式会社のEC商品検索エンジン「ZETA SEARCH」およびハッシュタグエンジン「ZETA HASHTAG」を導入

株式会社GSTV

株式会社GSTV（本社：東京都、以下GSTV）は、ZETA株式会社（本社：東京都）が提供するEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」およびハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」を導入し、自社ECサイト「gstv.jp」にて機能実装を行いました。

本取り組みは、膨大な商品ラインアップを有する当社ECサイトにおいて、お客様の「探しやすさ」と「新たな商品との出会い」を同時に実現し、より快適で直感的な購買体験の提供を目的としています。

■導入の背景

GSTVでは、長年運用してきたECサイトにおいて、商品点数の増加に伴い「目的の商品にたどり着きにくい」といった課題が顕在化していました。一方で、大規模なサイト刷新にはコストやユーザー体験の変化に対する懸念もあり、既存基盤を活かしながら利便性を向上させる手法が求められていました。

こうした課題に対し、ZETA社のソリューションを活用することで、サイト構造を大きく変えることなく検索体験の高度化を実現しました。

■主な導入内容

１. 高精度検索エンジン「ZETA SEARCH」

・検索速度の向上によるストレス軽減

・検索結果の精度向上による目的商品への到達率向上

これにより、お客様はより短時間で目的の商品に到達できるようになります。

２. ハッシュタグエンジン「ZETA HASHTAG」

・商品画像および説明文をもとにAIがハッシュタグを自動生成

・ハッシュタグを起点とした商品回遊導線の構築

・「#日常使い」「#差し色ジュエリー」など感性に基づく検索が可能

ハッシュタグを活用することで、「明確な目的検索」だけでなく、「なんとなく気になる」という感覚的な商品検索をサポートし、新たな購買体験を創出します。

■期待される効果

・商品検索体験の向上による顧客満足度の向上

・回遊性の向上による購買機会の拡大

・ハッシュタグページの生成によるSEO強化

・外部検索エンジンからの新規流入増加

特にハッシュタグ機能は、従来の「スペック検索」に加え、「感性検索」という新たな軸を提供し、商品点数の多さを強みとして活かす仕組みとなります。

■今後の展望

GSTVでは、本機能の導入をEC強化の第一歩と位置づけており、今後もユーザー行動データやフィードバックをもとに継続的な改善を行い、より快適で魅力的な購買体験の実現を目指してまいります。