デジタル小売の革新、持続可能なクラフトマンシップ、そして変化する消費者志向によって形成される高級腕時計市場のトレンド
新たなデザイン思想と技術主導の体験が、高級時計の製造・販売・価値評価の在り方を再定義している
高級腕時計は単なる計時機器から長期的価値資産および文化的象徴へと進化している
高級腕時計市場は、職人技、投資価値、そして個人のアイデンティティが交差する独自の領域に位置している。2025年には市場規模は636億3,320万ドルに達し、伝統、精度、独自性を兼ね備えた製品に対する世界的な需要の高さを反映している。
他の消費財とは異なり、高級腕時計はアクセサリーとしてだけでなく、再販価値やコレクション性を持つ資産としても評価されている。この認識が市場の安定した拡大を支え、2030年には795億3,890万ドル、2035年には965億9,080万ドルに達すると見込まれている。
富裕層の拡大とコレクターコミュニティが初期需要の成長を後押し
高級腕時計市場の初期成長は、世界的な富裕層および超富裕層の増加と密接に関連していた。可処分所得の増加により高級品への消費が拡大し、コレクターコミュニティや周囲の影響が需要をさらに押し上げた。
また、高級ショッピングモールや旗艦店の展開により、ブランドの認知度と顧客体験が向上したことも重要な要因である。一方で、高価格帯や地政学的な貿易障壁は、特に価格に敏感な市場において課題となった。
ブランド影響力、観光、投資志向の購買行動が今後の需要を形成
今後の成長は、体験重視かつステータス志向の消費への移行によって特徴づけられる。高級腕時計は、達成や自己表現の象徴としての位置づけが強まり、デジタルプラットフォームや著名人の影響によってその価値が強化されている。
需要を左右する主な要因は以下の通りである。
● 著名人の起用やソーシャルメディアによる影響力の拡大
● ステータスや個性を示す高級製品への需要増加
● 高級観光や免税販売環境の拡大
● 価値維持資産としての時計への関心の継続
同時に、サプライチェーンの混乱やマーケティングコストの上昇、国際貿易の不確実性は、運営効率や価格戦略に影響を与える可能性がある。
伝統的な職人技と最新技術、持続可能性の融合が進む
高級腕時計市場では、伝統的な製造技術に加えて、技術革新や持続可能性への取り組みが進んでいる。ブランドは偽造防止と信頼性向上のために認証技術への投資を進めている。
また、持続可能な素材調達や循環型設計への関心も高まっており、消費者の価値観の変化を反映している。さらに、デジタル統合が進み、没入型の販売体験や接続型プラットフォームを通じて若年層との接点が拡大している。
機械式時計が主流を維持しつつ自動巻き時計が成長を加速
製品別では、機械式時計が市場の中心を占め、2025年には全体の73.9%を占有している。その魅力は精巧な構造、伝統、そして収集価値にある。
一方で、自動巻き時計は利便性と伝統技術のバランスが評価され、最も高い成長が見込まれる分野となっている。
店舗中心の販売構造を維持しながらオンラインチャネルが拡大
販売チャネルでは、マルチブランド店舗が2025年に44.0%を占め、対面での高級体験と商品選択の幅広さを提供している。
一方で、オンラインチャネルは利便性とデジタル接点の強化により、特に若年層を中心に重要性が高まっており、今後の成長を牽引すると見込まれている。
男性主導の需要構造の中で女性市場が新たな成長機会に
エンドユーザー別では男性が62.1%を占め、時計とステータスの結びつきが強いことが背景にある。
一方で、女性市場はファッショントレンドの変化や経済的自立の進展により拡大しており、今後の重要な成長分野となっている。
高級腕時計は単なる計時機器から長期的価値資産および文化的象徴へと進化している
高級腕時計市場は、職人技、投資価値、そして個人のアイデンティティが交差する独自の領域に位置している。2025年には市場規模は636億3,320万ドルに達し、伝統、精度、独自性を兼ね備えた製品に対する世界的な需要の高さを反映している。
他の消費財とは異なり、高級腕時計はアクセサリーとしてだけでなく、再販価値やコレクション性を持つ資産としても評価されている。この認識が市場の安定した拡大を支え、2030年には795億3,890万ドル、2035年には965億9,080万ドルに達すると見込まれている。
富裕層の拡大とコレクターコミュニティが初期需要の成長を後押し
高級腕時計市場の初期成長は、世界的な富裕層および超富裕層の増加と密接に関連していた。可処分所得の増加により高級品への消費が拡大し、コレクターコミュニティや周囲の影響が需要をさらに押し上げた。
また、高級ショッピングモールや旗艦店の展開により、ブランドの認知度と顧客体験が向上したことも重要な要因である。一方で、高価格帯や地政学的な貿易障壁は、特に価格に敏感な市場において課題となった。
ブランド影響力、観光、投資志向の購買行動が今後の需要を形成
今後の成長は、体験重視かつステータス志向の消費への移行によって特徴づけられる。高級腕時計は、達成や自己表現の象徴としての位置づけが強まり、デジタルプラットフォームや著名人の影響によってその価値が強化されている。
需要を左右する主な要因は以下の通りである。
● 著名人の起用やソーシャルメディアによる影響力の拡大
● ステータスや個性を示す高級製品への需要増加
● 高級観光や免税販売環境の拡大
● 価値維持資産としての時計への関心の継続
同時に、サプライチェーンの混乱やマーケティングコストの上昇、国際貿易の不確実性は、運営効率や価格戦略に影響を与える可能性がある。
伝統的な職人技と最新技術、持続可能性の融合が進む
高級腕時計市場では、伝統的な製造技術に加えて、技術革新や持続可能性への取り組みが進んでいる。ブランドは偽造防止と信頼性向上のために認証技術への投資を進めている。
また、持続可能な素材調達や循環型設計への関心も高まっており、消費者の価値観の変化を反映している。さらに、デジタル統合が進み、没入型の販売体験や接続型プラットフォームを通じて若年層との接点が拡大している。
機械式時計が主流を維持しつつ自動巻き時計が成長を加速
製品別では、機械式時計が市場の中心を占め、2025年には全体の73.9%を占有している。その魅力は精巧な構造、伝統、そして収集価値にある。
一方で、自動巻き時計は利便性と伝統技術のバランスが評価され、最も高い成長が見込まれる分野となっている。
店舗中心の販売構造を維持しながらオンラインチャネルが拡大
販売チャネルでは、マルチブランド店舗が2025年に44.0%を占め、対面での高級体験と商品選択の幅広さを提供している。
一方で、オンラインチャネルは利便性とデジタル接点の強化により、特に若年層を中心に重要性が高まっており、今後の成長を牽引すると見込まれている。
男性主導の需要構造の中で女性市場が新たな成長機会に
エンドユーザー別では男性が62.1%を占め、時計とステータスの結びつきが強いことが背景にある。
一方で、女性市場はファッショントレンドの変化や経済的自立の進展により拡大しており、今後の重要な成長分野となっている。