レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 冷凍ベーカリー製品市場は2035年に522億3000万米ドル到達予測 CAGR6.3%が牽引する食品加工イノベーションと需要拡大トレンド
冷凍ベーカリー製品市場は、2025年から2035年までに283億5000万米ドルから522億3000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は6.3%に達する見込みです。冷凍ベーカリー製品には冷凍ケーキ、マフィン、パンなどが含まれ、焼成済みかつ冷凍された状態で販売され、消費者の多忙な生活スタイルに合わせて提供されています。この市場の成長を支えるのは、都市化と可処分所得の増加、そして消費者のライフスタイルにおける大きな変化です。
市場を牽引する要因
冷凍ベーカリー製品市場の成長を加速させる主要な要因は、忙しい日常生活に合わせた便捷性を提供することです。近年、特に都市部では消費者が食事の準備にかける時間を削減したいというニーズが強くなっており、冷凍食品の需要が増加しています。加えて、食品の長期保存を可能にする冷凍技術は、食品廃棄の問題にも対応するため、消費者にとって大きな魅力となっています。このような利便性の向上により、冷凍ベーカリー製品は家庭での食事準備における重要な選択肢として認識されています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/frozen-bakery-products-market
市場の制約と消費者の選好
しかし、冷凍ベーカリー製品市場の成長にはいくつかの障壁も存在します。特に、消費者の中には新鮮な焼きたて製品を好む傾向が強く、冷凍食品に対する栄養価の低さや加工食品に対する懸念があるため、冷凍製品を選ばない消費者も少なくありません。また、冷凍技術の発展が進んでいるとはいえ、未開発地域や発展途上国においてはコールドチェーンの不足が市場の拡大を制約しています。これらの要素は、冷凍ベーカリー製品の市場成長に一定の影響を及ぼす要因となっています。
市場機会と国際化の進展
冷凍ベーカリー製品市場には多くの成長機会も存在します。消費者の味覚がグローバル化し、各国の伝統的なベーカリー製品が求められるようになっています。これにより、冷凍ベーカリー製品は、フランスのクロワッサンやイタリアのフォカッチャ、スカンジナビアのペストリーなど、国際的な味覚を提供する手段として注目を浴びています。さらに、持続可能性への関心が高まる中、冷凍ベーカリー製品は長期保存が可能であるため、食品廃棄問題への対応策としても注目されています。
主要企業のリスト：
● Grupo Bimbo (Mexico)
● General Mills Inc. (US)
● Aryzta Ag (Switzerland)
● Europastry S.A. (Spain)
● Conagra Brands, Inc. (US)
● Associated British Foods Plc (UK)
● Kellogg Company (US)
● Lantmannen Unibake International (Denmark)
● Vandemoortele Nv (Belgium)
● Premier Foods Group Ltd. (UK)
● Cargill, Incorporated (US)
● Flowers Foods (GA)
● Bridgford Foods Corporation (US)
● Cole\'s Quality Foods Inc. (MI)
● Dawn Food Products Inc (MI)
● その他の主要なプレイヤー
市場のセグメンテーション分析
冷凍ベーカリー製品市場は、タイプ別、流通チャネル別、消費形態別、専門タイプ別に細分化されています。パン製品が市場の主要セグメントを占めており、その成長はパンが世界中で主食として消費されているという事実に基づいています。また、冷凍技術の進化により、解凍後でも焼きたての食感と風味を提供できる製品が市場に登場しており、これが市場の成長を後押ししています。
市場を牽引する要因
冷凍ベーカリー製品市場の成長を加速させる主要な要因は、忙しい日常生活に合わせた便捷性を提供することです。近年、特に都市部では消費者が食事の準備にかける時間を削減したいというニーズが強くなっており、冷凍食品の需要が増加しています。加えて、食品の長期保存を可能にする冷凍技術は、食品廃棄の問題にも対応するため、消費者にとって大きな魅力となっています。このような利便性の向上により、冷凍ベーカリー製品は家庭での食事準備における重要な選択肢として認識されています。
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市場の制約と消費者の選好
しかし、冷凍ベーカリー製品市場の成長にはいくつかの障壁も存在します。特に、消費者の中には新鮮な焼きたて製品を好む傾向が強く、冷凍食品に対する栄養価の低さや加工食品に対する懸念があるため、冷凍製品を選ばない消費者も少なくありません。また、冷凍技術の発展が進んでいるとはいえ、未開発地域や発展途上国においてはコールドチェーンの不足が市場の拡大を制約しています。これらの要素は、冷凍ベーカリー製品の市場成長に一定の影響を及ぼす要因となっています。
市場機会と国際化の進展
冷凍ベーカリー製品市場には多くの成長機会も存在します。消費者の味覚がグローバル化し、各国の伝統的なベーカリー製品が求められるようになっています。これにより、冷凍ベーカリー製品は、フランスのクロワッサンやイタリアのフォカッチャ、スカンジナビアのペストリーなど、国際的な味覚を提供する手段として注目を浴びています。さらに、持続可能性への関心が高まる中、冷凍ベーカリー製品は長期保存が可能であるため、食品廃棄問題への対応策としても注目されています。
主要企業のリスト：
● Grupo Bimbo (Mexico)
● General Mills Inc. (US)
● Aryzta Ag (Switzerland)
● Europastry S.A. (Spain)
● Conagra Brands, Inc. (US)
● Associated British Foods Plc (UK)
● Kellogg Company (US)
● Lantmannen Unibake International (Denmark)
● Vandemoortele Nv (Belgium)
● Premier Foods Group Ltd. (UK)
● Cargill, Incorporated (US)
● Flowers Foods (GA)
● Bridgford Foods Corporation (US)
● Cole\'s Quality Foods Inc. (MI)
● Dawn Food Products Inc (MI)
● その他の主要なプレイヤー
市場のセグメンテーション分析
冷凍ベーカリー製品市場は、タイプ別、流通チャネル別、消費形態別、専門タイプ別に細分化されています。パン製品が市場の主要セグメントを占めており、その成長はパンが世界中で主食として消費されているという事実に基づいています。また、冷凍技術の進化により、解凍後でも焼きたての食感と風味を提供できる製品が市場に登場しており、これが市場の成長を後押ししています。