資料支援専門の株式会社スライドチーム（本社：北海道札幌市/ 代表取締役：高橋舞伎）は、実績掲載にご協力いただける先着5組の企業様に通常400,000円のサービスを、100,000円（税抜）でご提供するキャンペーンを実施します。









当社スライドチームのサイトと資料に、制作実績（企業ロゴ、コメント、制作スライド）を掲載させていただける会社様限定で、30万円引き（75%OFF）で利用いただけます。





既存の採用ピッチ資料や会社紹介資料に対して、ご希望のイメージをもとにスライドチームがデザインリニューアルを行います。





キャンペーン概要

以下より応募後に、Web会議にて詳細確認と申込意向をいただいた、先着5社を限定にキャンペーン価格でご提供します。





▼応募期間

2026年4月7日（火）～4月20日（月）





▼応募方法

下記URLよりお進みください。

https://meetings-na2.hubspot.com/takahashi39





※Web会議にて詳細を確認後に、申し込みいただけます。





株式会社スライドチームについて

株式会社スライドチームは、採用ピッチ資料やホワイトペーパーなどの制作を行う資料支援の専門会社です。これまで成長スタートアップや上場企業様を中心に、制作依頼をいただいてきました。







