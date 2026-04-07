吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した居酒屋「紡」がオープンしたことを報告致します。

2026年4月に、五反田に土日限定で営業する居酒屋「紡（つむぎ）」がオープンいたします。店主は、日本料理・割烹での修行を経て居酒屋業態でも経験を積んだ、料理人歴約20年のベテラン。現在も平日は料理人として第一線で活躍する中、「自身の店舗を持つ」という目標に向けたステップとして、本プロジェクトをスタートしました。将来的には山手線沿線での実店舗開業を見据え、その実験の場として選んだのが五反田。週末限定というスタイルで、お客様の反応を直接感じながら、理想の店づくりを追求していきます。提供するのは、四季折々の旬の食材を使用した料理と、厳選したお酒。時には意外性のある食材の組み合わせで、ひと味違った一皿もご用意いたします。丹精込めて仕上げた料理の数々とともに、目でも舌でも季節を感じるひとときをお楽しみください。

店舗情報

店舗名：紡 tsumugi住所：東京都品川区西五反田２丁目６－３ 東洋ビル営業時間：土曜・日曜 営業時間:11:00～22:00Instagram http://www.instagram.com/izakaya_tsumugi

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。【SNS】https://www.instagram.com/take103103/https://x.com/share_rest【会社概要】会社名：株式会社シェアレストラン所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階事業内容：シェアレストランの運営https://share-restaurant.biz/