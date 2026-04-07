Hon Hai Technology Group (Foxconn) 、第3回Sustainability Awardsで152社を表彰





台北、2026年4月7日 /PRNewswire/ -- Hon Hai Technology Group (「Foxconn」) （TWSE：2317）は、持続可能性のイノベーションに積極的に取り組み、社内表彰制度である「2026 Hon Hai-Foxconn Sustainability Awards」において、152のチームおよびプロジェクトを表彰しました。この表彰制度は、世界最大の電子機器メーカーであり、最先端のテクノロジーソリューションプロバイダーである同社の、社会貢献を目的としたイノベーション活動を後押しするものです。

アジア、南北アメリカ、欧州における環境、社会、ガバナンスを評価するSustainability Awardsの規模と影響力は拡大を続けており、3年目となる今年は、Foxconnのチームから第1回の5倍となる1,504件のエントリーがありました。ベトナムの窒素安全対策、中国のゼロ・カーボン・クリーニング、チェコ共和国の外骨格支援機器などのプロジェクトが表彰され、ESG分野における能力の深化が示されました。

「Sustainability Awardsのプラットフォームを通じて、世界中のFoxconnの社員はESGイニシアチブの成果を共有することができます。「これはまた、すべての部門が革新的な取り組みを具体的な成果に変えることを奨励し、持続可能性を単なる目標ではなく、日常業務の一環とするものです」と、 FoxconnのYoung Liu会長は述べています。本アワードは、世界経済フォーラムのライトハウス工場指定地である深圳キャンパスで開催されました。

世界中のグループ会社から約500人の社員およびサプライチェーンパートナーが、対面およびオンラインで参加しました。今年のイベントでは、STMicroelectronics、Murata Manufacturing Co、Winbond Electronics Corpなど、当グループのサプライチェーンにおける革新的な功績を称えるとともに、Foxconnの持続可能性の発展に関する見解を聞くためのサミット・ラウンドテーブルが行われました。

受賞者たちは多様なイノベーションを披露しました。

・チェコ共和国 作業姿勢を改善し、労働災害リスクを軽減するための外骨格支援機器の導入は、今年チェコ共和国で高い評価を得ています。

・米国 主要市場での事業拡大が進むなか、米国事業ではデジタル・プラットフォームを通じて管理プロセスを統合し、業務効率とガバナンスの透明性を高めています。

・インド 節水の啓発、雨水利用、廃水再利用が、水利用効率向上のための包括的プログラムにおいて評価されました。

・ベトナム 窒素安全対策の最適化によるコスト管理の改善に成功しました。

・中国 ゼロ・カーボン・クリーニングの改善による電気代と二酸化炭素排出量の削減を実現しました。

選考プロセスには、書類審査、審査員によるパネルディスカッション、外部評価が含まれ、3つのラウンドにまたがり、最大100人の審査員が参加しました。今年は社内の審査員に加え、外部の専門家、学者、専門機関が参加しています。2ヶ月以上にわたる選考の結果、332のエントリーが、さまざまなESG領域とカテゴリーに基づいて最終候補に選ばれました。

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（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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