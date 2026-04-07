兵庫県西脇市の播州織を背景に、生地からものづくりを行う島田製織株式会社のオリジナルブランドhatsutokが、IDEE SHOP 新宿店・日本橋店にてPOP UPを2026年4月17日(金)～5月10日(日)に開催いたします。





差した瞬間に感じる、やさしい光の広がりを持つ日傘

天然繊維ならではの奥行きある色合いを楽しめる日傘









本展では、天然繊維で仕立てた日傘を中心にご紹介します。

一般的な日傘のように光を強く遮るのではなく、織りの表情を通して光をやわらかく整えることで、木漏れ日のような穏やかな陰を生み出します。





軽やかな影をつくる、天然繊維の日傘

暮らしに馴染む、やわらかな色合いの天然繊維の日傘





糸を染め、織り、生地をつくるところから設計されたテキスタイルは、触れたときの質感だけでなく、光を受けたときの奥行きや揺らぎまでも大切にしています。

肌に近い道具だからこそ、天然繊維の心地よさと軽やかさを感じていただけます。





天然繊維の質感が生み出す、やわらかな光をまとう日傘

光と影の表情を楽しむ、深みのある天然繊維の日傘





暮らしの中で使う道具としての日傘を、実際に手に取りながらご体感いただける機会となります。





ぜひこの機会にお立ち寄りください。









■POP UP開催概要

会期：2026年4月17日(金)～5月10日(日)

会場：IDEE SHOP 新宿店

IDEE SHOP 日本橋店









■hatsutoki 公式サイト

https://hatsutoki.com/









■会社概要

名称 ： 島田製織株式会社

代表 ： 代表取締役 嶋田 幸直

設立 ： 1948年5月

所在地 ： 〒677-0054 兵庫県西脇市野村町1796-67

事業内容： 先染め織物、その他織物の企画・製造・販売、製品事業

HP ： https://shimada-seishoku.com/