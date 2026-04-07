2021年より、生産不足の手漉き和紙原料「ねり(トロロアオイ)」を家庭で育て、農家さん・職人さんに届ける「わしのねりプロジェクト」を運営する企画屋かざあな(東京都港区、運営：スタイルプラス株式会社)は、本プロジェクト参加者募集開始とともに、「トロロアオイ」の粉末を使用したアイスとうどんを、CAMPFIREクラウドファンディングにて開発・販売いたします。





クラファン商品開発販売募集





■手漉き和紙には欠かせない原料「トロロアオイ」の生産不足解消に、手漉き和紙の原料「じゃない方」を使った食材を開発





「トロロアオイ」は、和紙を漉く際に楮などの繊維原料と一緒に水に混ぜる粘液「ねり」の原料となる植物です。繊維を絡み合わせて和紙にするために欠かせない原料で、ねりの働きによって均等な厚さの薄くて丈夫な和紙を作ることができます。オクラに似た黄色い花を咲かせ、和紙づくりには根の部分が使用されます。





トロロアオイ万能ソース「かみのとろ」





茎や葉も含め、古くから薬用として漢方(整腸作用・鎮咳緩下作用・利尿作用等)に利用され、東日本大震災以前には、かまぼこや蕎麦のつなぎなどの食用にも使われていました。





トロロアオイ





1970年代から有機農業が営まれ、「有機の里」とも呼ばれる埼玉県小川町では、トロロアオイが食用に使用されなくなってからも農薬は栽培期間中不使用にて育てられてきました。和紙づくりに使用する根を太く大きく育てるためには、真夏の炎天下に繰り返し芽掻き作業をする必要があります。作業負担が大きく、高齢化などが原因でトロロアオイの栽培をやめていく農家が増加しており、また粉末加工・食品生産業者の廃業により、現在は和紙の原料として根のみが使用され、買い取りも根のみであるため、生産コストが全く見合わず、農家さんの減少に拍車をかけています。





小川町の農家さんにご協力をいただきながら取り組んできた「わしのねりプロジェクト」では、以前のように和紙に使用できなかった小さな根や茎、葉などを食品に活用することで、農家さんからの買取価格をあげてトロロアオイ農業の支援につなげることを考えてきました。





昨年、加工業者の廃業によってノウハウが失われてしまったトロロアオイの粉末化・食品への利用方法の試行錯誤を重ねてたどり着いたのが、トロロアオイの万能ソース「かみのとろ」です。





わしのねりプロジェクトで栽培





■トロロアオイのとろみを活かしたアイス、つなぎの機能性を活かしたうどん

トロロアオイの粉末は、水に溶かすとオクラのようなとろみが出て、食材に程よく絡み、食材同士のつなぎの役割を果たします。また、食物繊維やタンパク質が豊富(※)に含まれ、漢方薬に利用されていたことからも健康維持に期待ができます。

科学添加物など余分なものを一切使用せず、すべて自社工場での手造りにこだわるメーカーにご協力いただき、安心と健康にもこだわった商品です。

※一般財団法人日本食品分析センター調査





トロロアオイうどん・アイスイメージ





■プロジェクト参加者・支援者募集概要

本プロジェクトは、生産不足となっている手漉き和紙に不可欠な原料“ねり(トロロアオイ)”を家庭で育て、埼玉県比企郡小川町のトロロアオイ生産組合や紙漉き職人さんに届けるとともに、和紙商品の開発や普及活動をするものです。手漉き和紙づくりに欠かせないトロロアオイを、おうちのプランターや家庭菜園で育ててくれる方をクラウドファンディングにて募集いたします。

一般家庭と原料生産農家、紙漉き職人が一体となって原料不足を克服し、手漉き和紙の存続の一歩につながればと考えています。





＜「わしのねり」クラウドファンディングページ＞

https://camp-fire.jp/projects/927398/view









■商品概要

●トロロアオイアイス

原産国/産地 ： 日本/埼玉県小川町

サイズ ： 90mlカップ

賞味期限 ： 半年

配送方法 ： 冷凍宅急便

保存方法 ： 要冷凍

原産国/産地 ： 日本/埼玉県小川町

原材料(予定) ： 豆乳・アガベシロップ・トロロアオイ粉末・アマニ油





●トロロアオイうどん

原産国/産地 ： 日本/埼玉県小川町

サイズ ： 300g(100g×3束)

賞味期限 ： 1年

配送方法 ： 普通宅急便

保存方法 ： 高温多湿をさけ、冷暗所で保管してください。

原材料(予定) ： 小麦粉(埼玉県産70％、北海道産)、

トロロアオイ粉末、食塩





※原材料及び添加物等の食品表示はお届け商品のラベルに表記されます。商品開封前には必ずお届けのリターンに貼付されたラベルや注意書きをご確認ください。









■販売先

●アイス・うどん販売先(クラウドファンディング)

CAMPFIRE( https://camp-fire.jp/projects/833847/view )





●万能ソースかみのとろ販売先

企画屋かざあなECサイト

( https://kazaana.net/product/tororoaoisouce_aoayama/ )

観光案内所むすびめ(東武東上線「小川町」駅目の前)

小川町農直(埼玉県比企郡小川町大塚945-28)









■わしのねりプロジェクトとは

生産者不足の手漉き和紙に不可欠な原料「ねり(トロロアオイ)」を家庭で育て、埼玉県比企郡小川町のトロロアオイ生産組合や紙漉き職人さんに届けるとともに、和紙商品の開発や普及活動をしています。一般家庭と原料生産農家、紙漉き職人が一体となって原料不足を克服し、手漉き和紙の存続の一歩につながればと考えています。

https://kazaana.net/wasinoneri/









■企画屋かざあなとは

企画屋かざあなは、各地域に根ざした文化や伝統を次世代に、世界につなげるために考え、学び、実際にプロジェクトを立ち上げてその魅力を発信しています。

プロジェクトごとに多くのメンバーが参加し、職人さんや地域の方々と触れ合って体験しながら、さまざまな新企画や商品制作に取り組んでいます。

https://kazaana.net/