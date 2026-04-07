40代で美容外科に進んだ京大卒の脳外科医、ロンリー侍ドクターこと、近藤惣一郎医師(SOグレイスクリニック院長、医学博士・医療法人社団SO理事長 所在地：東京都品川区)は、2026年4月11日、あわぎんホール(徳島県郷土文化会館)にて開催される第19回日本整容脳神経外科学会(会長：徳島大学脳神経外科 高木康志教授)において教育講演「疾病治療、整容そして抗加齢、美容、予防医療：医師としての自己の活かし方」を行います。





近藤惣一郎医師は、2024年に開催された第17回日本整容脳神経外科学会において、「美容外科医に転身した脳神経外科医からのメッセージ：質の高い医療で、人々を笑顔に人生を豊かに」をテーマに特別講演を実施しました。当時は、脳神経外科の技術・経験を美容医療に持ち込んだ医師として注目を集め、脳外科医、形成外科医、医療従事スタッフなど100名を超える医療関係者が集まりました。そうした反響を経て今回、それに続いての登壇となります。





第19回日本整容脳神経外科学会





■第19回日本整容脳神経外科学会について

学会テーマは『創造と模倣 -Creation and Imitation-』です。今回、近藤惣一郎医師が行う講演は「疾病治療、整容そして抗加齢、美容、予防医療：医師としての自己の活かし方」というタイトルのもと、命を脅かす疾患や外傷、日常生活に支障をきたす病を治す「疾病治療」に加え、治療部位の外見をできるだけ本来の状態に戻す「整容」、さらに生まれつきや加齢による外見の悩みに向き合う抗加齢・美容医療、そして健康意識や生活習慣にもつながる予防医療まで、近藤医師が、患者のために行ってきた、境界を超えた医療の探求と医師としての歩みを語ります。





本講演では、医療が細分化され、専門性が強く求められる現代においても、保険診療の枠や診療科の区分のみにとらわれず、患者の人生全体を見つめながら、医師として自らをどう活かしていくべきかを問いかける内容となっています。前回の講演が、脳外科医として培った知識や技術が美容医療にどう活かされているかを伝える内容であったのに対し、今回はさらに一歩踏み込み、疾病治療、美容、予防を分けて考えない、より本質的な医療観を発信し、医師、医療従事者に語りかけます。









■「医師としての自己の活かし方」とは／近藤惣一郎医師のコメント

医療が細分化され、専門性が強く求められる時代。専門性は、質の高い安全な医療を提供する上で必要不可欠なものです。専門性は医療の武器です。しかし、医師、そして世の中が専門性にこだわりすぎ、縛られすぎることで、視野が狭くなり、患者のための医療という本質を見失ってしまうこともあり得ます。脳外科と美容外科、一見対極にあるようなこの二つを結ぶものは何か。それは『人間そのものへの探求』に他なりません。臓器や部位で区切るのではなく、一人の人間の人生を丸ごと診る。そこに診療科の境界は存在しないのです。病気を治すことはもちろん医師の大切な使命ですが、患者の人生や心、社会との関わりまで見つめたとき、医師にできることは一つの領域だけに収まりきらないこともあると考えます。私はこれまで、脳神経外科医としての経験を土台に、美容医療や抗加齢、予防医療とも向き合ってきましたが、その根底にあるのは一貫して「人のためにある医療」です。今回の講演では、その歩みを通じて、医師として自己をどう活かしていくべきかをお話ししたいと思っています。





近藤惣一郎医師





第19回日本整容脳神経外科学会、近藤惣一郎医師 講演：

日時 ： 2026年4月11日(土)

会場 ： あわぎんホール(徳島県郷土文化会館)

講演時間 ： 9：40～10：25

講演会場 ： 第4会場

講演テーマ： 「疾病治療、整容そして抗加齢、美容、予防医療：医師としての自己の活かし方」

座長 ： 井川房夫(島根県立中央病院 脳神経外科)

講師 ： 近藤惣一郎(SOグレイスクリニック院長)

URL ： https://site.convention.co.jp/cntt-jsan2026/









■近藤惣一郎 プロフィール

医学博士(京都大学大学院)

日本美容外科学会(JSAS)専門医 日本抗加齢医学会会員 日本脳神経外科学会専門医・評議員

京都大学卒業後、くも膜下出血や脳卒中の外科治療を専門に20年、44歳まで脳外科専門医として活動。その後、脳外科医として培った知識、技術、経験を活かし、病気ではない患者の身体、顔の悩みを治すことを生涯のミッションと考え美容外科医に転身。現在、医療法人社団理事長、美容外科クリニック院長を務める傍ら、テレビや雑誌に多数出演。プロの釣り師としても活躍中。





手術のイメージ





■前回登壇時の様子

2024年に開催された第17回日本整容脳神経外科学会においても、近藤惣一郎医師は特別講演を実施しました。講演後には、近藤医師と座長・河野道宏教授(東京医科大学 脳神経外科学分野 主任教授、当時)が並ぶ写真も撮影され、当日は100名を超える医療関係者が集まりました。





2024年基本講演の様子





◆Instagram：

https://instagram.com/kondo.soichiro/

◆公式YouTubeチャンネル「ロンリー侍ドクター 美と健康、若返りチャンネル」

https://www.youtube.com/@lonelysamuraidr





2024年基本講演で賞状





■SOグレイスクリニックについて

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SOグレイスクリニック御殿山(美容外科)

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【大阪院】

SOグレイスクリニック大阪(美容外科)

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URL： https://so-graceclinic.com/