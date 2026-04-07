海鮮ひろばタコステ、海鮮バーベキューをスタート～メニューも一新、淡路島の海の恵みを存分に楽しめる新スポットへ～
株式会社淡路観光開発公社(本社：兵庫県淡路市)が運営する観光複合施設「淡路島タコステ」(所在地：兵庫県淡路市岩屋1414-27)は、2026年4月7日(火)より、新たに「海鮮バーベキュー」の提供を開始するとともに、本館フードコートメニューを大幅にリニューアルいたします。
海鮮BBQチラシ
海鮮BBQ
■海の幸を豪快に味わう「海鮮バーベキュー」スタート
新たにスタートする海鮮バーベキューでは、淡路島ならではの新鮮な魚介類をその場で焼いて楽しめる“浜焼きスタイル”を採用。
提供メニューは、
・アワビ
・サザエ
・はまぐり
・たこ串
・いか串
・アジ干物
を盛り込んだ「海鮮盛り合わせ(1人前 2,800円)」に加え、
・淡路島産の鱧(はも)
・アワビ
を贅沢に使用した「淡路島の鱧と海鮮盛り合わせ(1人前 3,800円)」をご用意しております。
さらに、
＋500円で「たこ飯・みそ汁セット」も追加可能です。
最大の魅力は、刺身でも食べられるほど新鮮なアワビを“生きたまま網焼き”で味わえる点。焼き上がることで引き締まる身は、ぷりぷりで肉厚、素材本来の旨みをダイレクトに楽しめます。
機材の準備や片付けは不要。手ぶらで気軽に本格的な浜焼きをお楽しみいただけます。
※新鮮な食材をご用意するため、前日17時までのご予約を推奨しております。
寿司チラシ
寿司メニュー
■本館フードコートもメニューを大幅刷新
海鮮バーベキューの開始に合わせ、本館フードコートのメニューもリニューアル。
観光客にも人気の寿司メニューを中心に、バリエーション豊かなラインナップを取り揃えました。
主なメニューは以下の通りです。
・海鮮ちらし寿司(1,100円)
・10貫盛り(1,600円)※淡路島産穴子を使用
・おまかせ8貫盛り(900円)
・さわら寿司5貫(600円)
・まぐろ寿司5貫(600円)
旬の魚や地元食材を活かし、気軽に楽しめる価格帯で提供いたします。
■海鮮ひろばにて新しい試み、「串焼き」販売
屋外スペースにて毎週土日祝※雨天時中止
タコ串やイカ串、淡路牛串、焼き穴子を販売しております。
併せてご利用ください。
串焼き
焼き穴子
■施設概要
施設名 ： 淡路島タコステ
所在地 ： 兵庫県淡路市岩屋1414-27
営業時間： 10時～17時
(フードコート)
平日 ： 11時～16時
土日祝 ： 11時～17時
電話番号： 0799-64-7551