株式会社淡路観光開発公社(本社：兵庫県淡路市)が運営する観光複合施設「淡路島タコステ」(所在地：兵庫県淡路市岩屋1414-27)は、2026年4月7日(火)より、新たに「海鮮バーベキュー」の提供を開始するとともに、本館フードコートメニューを大幅にリニューアルいたします。





海鮮BBQチラシ

海鮮BBQ





■海の幸を豪快に味わう「海鮮バーベキュー」スタート

新たにスタートする海鮮バーベキューでは、淡路島ならではの新鮮な魚介類をその場で焼いて楽しめる“浜焼きスタイル”を採用。

提供メニューは、

・アワビ

・サザエ

・はまぐり

・たこ串

・いか串

・アジ干物

を盛り込んだ「海鮮盛り合わせ(1人前 2,800円)」に加え、

・淡路島産の鱧(はも)

・アワビ

を贅沢に使用した「淡路島の鱧と海鮮盛り合わせ(1人前 3,800円)」をご用意しております。





さらに、

＋500円で「たこ飯・みそ汁セット」も追加可能です。

最大の魅力は、刺身でも食べられるほど新鮮なアワビを“生きたまま網焼き”で味わえる点。焼き上がることで引き締まる身は、ぷりぷりで肉厚、素材本来の旨みをダイレクトに楽しめます。

機材の準備や片付けは不要。手ぶらで気軽に本格的な浜焼きをお楽しみいただけます。

※新鮮な食材をご用意するため、前日17時までのご予約を推奨しております。





寿司チラシ

寿司メニュー





■本館フードコートもメニューを大幅刷新

海鮮バーベキューの開始に合わせ、本館フードコートのメニューもリニューアル。

観光客にも人気の寿司メニューを中心に、バリエーション豊かなラインナップを取り揃えました。

主なメニューは以下の通りです。

・海鮮ちらし寿司(1,100円)

・10貫盛り(1,600円)※淡路島産穴子を使用

・おまかせ8貫盛り(900円)

・さわら寿司5貫(600円)

・まぐろ寿司5貫(600円)

旬の魚や地元食材を活かし、気軽に楽しめる価格帯で提供いたします。









■海鮮ひろばにて新しい試み、「串焼き」販売

屋外スペースにて毎週土日祝※雨天時中止

タコ串やイカ串、淡路牛串、焼き穴子を販売しております。

併せてご利用ください。





串焼き

焼き穴子





■施設概要

施設名 ： 淡路島タコステ

所在地 ： 兵庫県淡路市岩屋1414-27

営業時間： 10時～17時

(フードコート)

平日 ： 11時～16時

土日祝 ： 11時～17時

電話番号： 0799-64-7551