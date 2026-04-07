日本の人事部「ＨＲカンファレンス」運営委員会(委員長：株式会社ＨＲビジョン 代表取締役社長：林 城)は、2026年5月13日(水)～15日(金)、5月19日(火)～21日(木)の合計6日間にわたり、「ＨＲカンファレンス2026-春-」(後援：厚生労働省)を開催いたします。





経営を人事から変革する――。「ＨＲカンファレンス2026-春-」は、人と組織を動かすヒントと答えが見つかるオンラインイベントです。

人的資本経営、DX・AI活用、エンゲージメント、キャリア自律、育児・介護支援、法改正といった【注目のトレンド】から、労務、採用、人材育成、マネジメント、組織開発、人事評価などの【普遍的な人事課題】まで、「人と組織」に関するあらゆるテーマを網羅。

計6日間、約200講演をライブで配信し、人・組織・経営の業務に従事しているビジネスパーソン2万名の参加を見込んでおります。





・詳細： https://jinjibu.jp/hr-conference/202605/





ＨＲカンファレンス2026-春-





■「ＨＲカンファレンス」とは

「ＨＲカンファレンス」は、人事正会員約40万人を有する日本最大級の人事ポータル『日本の人事部』が2009年より開催している、企業人事・経営層・管理職など、人と組織に課題を持つビジネスパーソンのためのイベントです。





『日本の人事部』が、長年にわたって培ってきたネットワークを活かし、著名な大学教授や大手優良企業の人事エグゼクティブ、実績豊富なHRソリューション企業を登壇者として招聘。最新のHRに関するナレッジ、先進企業の取り組み事例、知りたかったノウハウを一度に取得することができ、インタラクティブな講演を通じて企業成長の次の方向性を見出せると、経営者や人事キーパーソンの皆さまに高い評価(※)をいただいております。





※参加者満足度：92.3％(「ＨＲカンファレンス2025-春-」ならびに「ＨＲカンファレンス2025-秋-」にて運営委員会が実施したアンケートで、「満足」または「やや満足」と回答された人の割合)









■開催概要

イベント名： 日本の人事部「ＨＲカンファレンス2026-春-」

開催日 ： 2026年5月13日(水)・14日(木)・15日(金)・19日(火)・20日(水)・21日(木)

開催形式 ： オンラインによるライブ配信(全セッション)

対象 ： 法人に所属し、経営者・管理職・拠点長・経営企画・人事・採用・教育・労務・総務など、人・組織・経営の業務に従事している方

主催 ： 日本の人事部「ＨＲカンファレンス」運営委員会

後援 ： 厚生労働省

参加費 ： 無料

詳細 ： https://jinjibu.jp/hr-conference/202605/









■本イベントで実施する主なセッション

【基調講演】

AI時代に求められるキャリア開発

自身を進化させ続ける「キャリア・エンゲージメント」とは

(法政大学 田中 研之輔氏)





組織と個人の明文化されない約束「心理的契約」

見えざる期待に応え、社員の成長と定着を実現する

(神戸大学大学院 服部 泰宏氏)





「個性」を活かす経営と人事とは

――個性を見極め、育てる理論の実務展開

(國學院大学大学院 鈴木 智之氏)





経営のA面とB面：経営の再構築と人事の役割を考える

(埼玉大学大学院 宇田川 元一氏)









【パネルセッション】

CHROの経験から紐解く、サクセッションプラン成功の要諦

～陥りがちな難所への対応と実践プロセス～

(元いすゞ自動車 有沢 正人氏／グロービス 尾花 宏之氏)





AI時代の2030年を見据え人事部門の私たちが今、決めること・変えることは何か。

(参天製薬 斎木 陽子氏／日本電気 神原 裕美氏／SAPジャパン 佐々見 直文氏)





富士通 人的資本経営の実装力

～改革を牽引する「強い人事」のつくり方～

(富士通 平松 浩樹氏／リンクアンドモチベーション 冨樫 智昭氏)





どうすれば社員は人事制度を活用するのか

「納得感」をもたせる対話やフィードバックの仕方を考える

(NOK 江上 茂樹氏／クラシコム 金 恵栄氏／立教大学 舘野 泰一氏)





労働基準法改正の核心

～LIFULLから学ぶ、働く人を「守り」自律を「支える」新時代の人事戦略～

(iU組織研究機構 松井 勇策氏／LIFULL 羽田 幸広氏／チームスピリット 道下 和良氏)





因果を捉えた「説明可能な人事」が事業を前進させる

旭化成のエンゲージメント施策に学ぶ意思決定プロセス

(旭化成 三木 祐史氏／hootfolio 笠原 健太氏)





人的資本経営の「浸透の空白」を埋める

組織と戦略を同期させる仕組みの再構築と人事・リーダーの役割

(明治大学専門職大学院 野田 稔氏／中外製薬 矢野 嘉行氏／ヤプリ 三小田 実氏)





CHROの哲学～人事リーダーに学ぶ、人事キャリアの歩み方

(ユナイテッドアローズ 山崎 万里子氏／キッコーマン 松崎 毅氏／元ロート製薬 高倉 千春氏)





三菱重工2030年への挑戦｜経営戦略と連動した「人事改革」の全容とタレントマネジメントの実践ノウハウ

(三菱重工業 堀内 俊孝氏／法政大学大学院 石山 恒貴氏／プラスアルファ・コンサルティング 山夲 哲平氏)





NTT・三井化学と考える経営人材育成の潮流

――いかに要件を定義し、選抜、育成するのか

(NTT 平井 光太郎氏／三井化学 牧野 元太氏／立教大学 田中 聡氏)





「戦略人事」の実践論――人事部の体制づくりと経営・現場の巻き込み方

(コカ・コーラ ボトラーズジャパン 東 由紀氏／ソフトバンク 源田 泰之氏／学習院大学 守島 基博氏)





心理学から考える「長く働きたい」組織

～脱・ぬるま湯で、成果と定着を両立する～

(ドミノ・ピザ ジャパン 影山 光博氏／ポーラ 岡田 悠希氏／東京女子大学 正木 郁太郎氏)





女性活躍推進における「経営と現場のズレ」の埋め方

SCSKに学ぶ、組織を動かす「合意形成」のプロセス

(SCSK 河辺 恵理氏／SCSK 村松 栄子氏／ビジネスリサーチラボ 伊達 洋駆氏／A&CO 三竹 麻子氏)





最新理論サステナブル・キャリアとJFRの事例から紐解く、ミドルシニア社員パフォーマンスアップのヒント

(大手前大学 北村 雅昭氏／J.フロント リテイリング 溝口 智之氏／日本マンパワー 秋本 暢哉氏)





管理職の役割を問い直す。“罰ゲーム化”を覆し、もう一度「憧れの存在」へ。

(サッポロビール 吉原 正通氏／テルモ 田中 隆之氏／早稲田大学 森永 雄太氏)





DX人材の“解像度”を上げれば、組織は動き出す

経産省×イオンが示すデジタル変革を牽引する人の育て方

(情報処理推進機構 平山 利幸氏／イオン 青野 真也氏／ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ 榊巻 亮氏)





サクセッションプランへの挑戦とリアル

～経営人材育成の“理想”と“難所”を解剖する～

(サントリーホールディングス 高橋 直子氏／HR&B 藤間 美樹氏／リードクリエイト 吉田 卓氏)





“個の可視化”が変えるオンボーディングとマネジメント

～AI時代に備えたデータ活用の視点とは～

(日本電気 小池 康弘氏／電通総研 木村 憲司氏／電通総研 寺地 百合子氏／リクルートマネジメントソリューションズ 角野 皓平氏)





「HRアワード」最優秀個人賞を受賞した二人のCHROが語り合う

変革期における人事戦略と人事パーソンの在り方

(YKK AP 西田 政之氏／パナソニック ホールディングス 木下 達夫氏)





人材データ活用の可能性をカガクする

～三菱商事グループの人材マネジメント～

(三菱商事 湯澤 智弘氏／ヒューマンリンク 田中 啓介氏／ベネッセコーポレーション 飯田 智紀氏)





ほか、6日間にわたって約200セッションをライブで配信！





▼セッションの詳細はこちら

https://jinjibu.jp/hr-conference/202605/program.php









■『日本の人事部』( https://jinjibu.jp/ )とは

人事正会員数約400,000人、上場企業の利用率95％、月間サイト訪問者数160万人を有するナレッジコミュニティ。経営者・管理職・人事担当者向けに最新情報や戦略的な事例・ノウハウ・全国のHRソリューション情報を提供。