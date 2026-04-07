ナオ・シング株式会社（本社：埼玉県比企郡川島町吹塚760-2、代表取締役：直里達也）が展開するスリープブランド「ASMOT（アスモット）」は、プレミアム枕「スリープマージピロー」を、大丸東京店9階にある複合型体験ストア「明日見世（あすみせ）」にて出品中です。出品期間は2026年4月28日（火）までとなり、残り1カ月となりました。ASMOTは、「明日もっと健康に、明日もっと美しく」をコンセプトに、枕を通して日々の眠りを整えることで毎日のコンディションをやさしく支えるスリープブランドです。現代人が抱える睡眠課題に寄り添い、無理なく続けられる快眠習慣を提案しています。本出品では、オンラインでは伝えきれない寝心地やフィット感を、実際に「見て・触れて・体感」できる機会として展開しており、多くのお客様にご来店・ご体験いただいています。枕は、日常的に使う重要な睡眠アイテムでありながら、購入前に寝心地を確かめる機会が限られている商品です。こうした背景から、本取り組みでは、実際に体感いただくことを通じて商品理解を深めていただくとともに、“自分に合う眠り”と出会うきっかけの創出、そしてブランド認知の向上を目的としています。「明日見世」は、“買う”から“出会う”をテーマに、未来につながるアイテムとそのブランドストーリーを体験できる複合型体験ストアです。期間終了まで残りわずかとなるこの機会に、ASMOTが提案する“明日を変える眠り”を、ぜひ店頭でご体感ください。■ スリープマージピローの特長「スリープマージピロー」は、首・肩・頭部のラインに沿ってフィットする独自構造により、睡眠中の首周りの体圧を分散し、自然な寝姿勢をサポートする快眠枕です。4段階の高さ調整が可能で付属のオリジナルの簡易測定器により、個々に最適な高さでおやすみいただけます。また、仰向け・横向きのどちらの寝姿勢にも対応し、寝返り時も首元のサポートが途切れにくい設計により、安定した寝心地を実現します。日々の眠りを見直したい方、首・肩の違和感や眠りの浅さに悩む方に向けて、“無理なく続けられる快眠習慣”を提案します。■ 出品概要出品期間：2026年2月4日（水）～4月28日（火）場所：大丸東京店9階「明日見世」商品名：スリープマージピロー（ASMOT）価格：\19,800【税込価格】内容：展示・体験・販売■ 「明日見世」について「買う」から「出会う」へ大丸松坂屋百貨店の複合型体験ストア『明日見世』未来につながるアイテムと、そのブランドストーリーを体験できるお店です。期間限定で入れ替わるカフェ、イベントやインスタレーションもお楽しみいただけます。公式HP：https://dmdepart.jp/asumise/会社名：ナオ・シング株式会社所在地：埼玉県比企郡川島町吹塚760-2代表者：代表取締役 直里 達也事業内容：枕・クッションの企画・製造・販売公式サイト：https://asmot.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先会社名：【ナオ・シング株式会社】所在地：【埼玉県比企郡川島町吹塚760-2】代表者：【代表取締役 直里 達也】事業内容：【事業内容：枕、クッションの企画・製造・販売】公式サイト：https://asmot.jp/