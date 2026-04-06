スキル不問。副業の新しい選択肢、「ギャルマインド副業」はじめました。

Charmap株式会社

「起業家と企業の推し活」を軸に展示会・イベント支援を行うCharmap株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三田理紗子）は、2026年4月6日（月）より、仕事専用SNS「YOUTRUST」を通じたイベントスタッフ（業務委託）の募集を初めて開始いたします。これまでリファラルのみで女性100名を超えたスタッフコミュニティが、初めて外部への募集に踏み出しました。

Charmap代表の三田（りっちゃま）が登場する屋外広告が、YOUTRUSTのプロモーション企画「#ユートラストはじめました」の一環として、2026年4月6日（月）から4月12日（日）にかけて東京メトロ表参道駅構内に掲示されます。あわせて、全50企画が集まる「春からユートラストキャンペーン」の参加企画のひとつとして、本スタッフ募集を実施しています。

■ 募集の背景

Charmap株式会社は、「Inner Cheer Leading」をモットーに、企業の内側から応援するPR・広報・展示会支援の会社です。代表・りっちゃまのキャラクターと人を惹きつける力を武器に、1年間で約120社のクライアントを支援してきました。

展示会・イベント支援は、Charmapの中核事業のひとつ。企業のブースに入り、来場者に声をかけ、その会社の魅力をチャーミングに届ける。それがCharmapスタッフの仕事です。副業と聞くと「スキルがないと働けない」と思う人も多いかもしれません。でも、Charmapが求めるのはその逆。必要なのは、「人が好き」「場を盛り上げたい」「誰かの役に立てたら嬉しい」。そのギャルマインドだけです。

これまでスタッフはリファラルのみで集め、おかげさまで100名を突破しました。今回初めてYOUTRUSTでの募集に踏み切ったのは、仕事のつながりが可視化されているYOUTRUSTなら、お互いの背景を確認しながら安心して働ける仲間に出会えると考えたからです。いい人がいい人を呼ぶこのコミュニティが、YOUTRUSTを通じてどう広がっていくか。これが新たな一歩となります。

■ イベントスタッフ募集概要

■ 仕事内容

- 雇用形態：業務委託契約（正社員・アルバイトではありません）- 勤務日：基本的に平日の展示会が多いです- 報酬：日当制で1.5万円～（活躍に応じてすぐに日当アップあり）- 勤務：副業・複業OK／単発・スポット参加OK- 応募期間：2026年4月6日（日）～4月20日（月）- 応募ページ：https://youtrust.jp/lp/2026springcp_bosyu_charmap

展示会・イベント会場でのブーススタッフ（来場者対応・案内・名刺獲得など）

クライアント企業の魅力を来場者にわかりやすく伝えるコミュニケーション

会場設営・撤収サポート、事前ブリーフィングへの参加

■ プロモーション企画「#ユートラストはじめました」表参道駅OOH広告

Charmap代表の三田（りっちゃま）が登場する屋外広告は、多様なキャリアの選択肢や新たな挑戦のきっかけを発信するYOUTRUSTのプロジェクト「#ユートラストはじめました」の一環です。

- 掲載期間：2026年4月6日（月）～4月12日（日）- 掲載場所：東京メトロ表参道駅構内- 特設ページ：https://youtrust.jp/lp/sns/100people

OOHについて掲載する際のお願い

・通常業務の阻害や、リリースによる駅・係員へのお問い合わせを防ぐため、「駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください」の一文を挿入してください。

・駅名称は正式名称「東京メトロ表参道駅」と記載してください。

■ 代表・三田理紗子（りっちゃま）コメント

一番下に掲載してます！

これまでスタッフはリファラルだけで集めてきて、おかげさまで100人を超えました。今回初めてYOUTRUSTで募集するのは、それだけ仲間を増やしたいという気持ちが強くなったからです。

表参道の広告に出られることも、50企画のひとつに入れてもらえることも、本当にありがたいです。ぜひ、チャーミングな仲間と一緒に現場を盛り上げましょう

■ Charmap株式会社について

2024年3月27日設立。「起業家と企業の推し活」を軸にPR支援や展示会・イベント支援などを展開。

2025年1月より展示会のコンサル・キャスティング事業を開始し、女性営業スタッフを中心に営業支援サービスを展開。1年で120社を支援し、スタッフはリファラルで100名を突破。

■ 会社概要

会社名：Charmap株式会社

代表者：三田理紗子

設立：2024年3月27日

所在地：東京都渋谷区円山町5番5号 Navi渋谷V 3階

事業内容：経営者のnote発信サポート、経営者の撮影／ブランディング、企業の広報支援、クリエイティブ広報支援、社内向けコンテンツ制作、イベント・展示会制作等

URL：https://char-map.com/

代表X：https://x.com/ritchama0610