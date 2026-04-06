フィジカルAI×シナリオプランニング--日本製造業向け、2030年シナリオで自社の立ち位置を考える無料ウェビナーを開催

株式会社スタイリッシュ・アイデア

シナリオプランニングを活用した戦略立案・組織変革支援を行う株式会社スタイリッシュ・アイデア(https://www.stylishidea.co.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役：新井宏征）は、2026年4月15日（水）および 6月10日（水）に無料ウェビナー「フィジカルAIの全体像と将来展望 ～現状を見定めるための構造理解と戦略検討のための2030年シナリオ～ (https://www.stylishidea.co.jp/seminar-post/physical-ai-scenario-seminar-2604/)」（6月開催分はこちら(https://www.stylishidea.co.jp/seminar-post/physical-ai-scenario-seminar-2606/)）を開催いたします。

4月15日分のお申し込みはこちら :https://www.stylishidea.co.jp/seminar-post/physical-ai-scenario-seminar-2604/6月10日分のお申し込みはこちら :https://www.stylishidea.co.jp/seminar-post/physical-ai-scenario-seminar-2606/

※本セミナーは法人様向けです。企業ドメインのメールアドレスでのお申込みをお願いしております。

今回のセミナー実施の背景

フィジカルAIとは何か--単なる「自動化の延長」ではない構造変化

フィジカルAI（Physical AI）とは、AIが現実の物理世界を認識し、判断し、物理的に作用する技術の総称です。従来のテキストや画像を扱う「デジタルAI」とは異なり、ロボットや自動運転車といった物理的な存在をAIが自律的に制御する点に特徴があります。NVIDIAのJensen Huang CEOは2024年6月、COMPUTEX2024に先立つ講演においてフィジカルAIについてコメントして以来、主要なイベントの講演でくり返し取り上げています。

日本の製造業にとっての重要性--「既にやっている」では捉えきれない変化

日本の製造業は産業用ロボットの分野で世界トップクラスの実績を持ち、工場の自動化においても豊富な経験を蓄積しています。経済産業省のAIロボティクス検討会資料（2025年10月）によれば、日本は産業用ロボット市場で約7割のシェアを誇る一方、AIロボティクス開発が米中で進む中、ハード・ソフトの両面で、他国と比べて遅れてしまうのリスクが指摘されています。

こうした状況の背景には、従来の自動化とフィジカルAIの本質的な違いがあります。従来の自動化が「事前にプログラムされた動作の正確な繰り返し」であるのに対し、フィジカルAIは「環境を認識し、自律的に判断して行動を生成する」点で根本的に異なります。

この違いを正確に理解しなければ、フィジカルAIがもたらす変化を「既存の自動化の延長」として過小評価するリスクがあります。同時に、技術的な違いを理解するだけでは十分ではなく、それを踏まえて社内の複数部署や外部パートナーを巻き込んだ中長期的な戦略検討を進めることが求められます。



【参考情報】

・経済産業省「AIロボティクス検討会 参考資料」2025年10月

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_robotics/pdf/20251008_2.pdf

独自の「フィジカルAI 2030年シナリオ」を作成

当社はシナリオプランニングの専門企業として、不確実な未来の複数の可能性を構造的に整理し、戦略検討の土台をつくることを支援してまいりました。

フィジカルAIは技術・市場・規制のいずれも急速に変化しており、単一の将来予測に基づく戦略立案では対応が困難な領域です。そこで当社は、フィジカルAIを5つの技術層（センサー技術、AIモデル、ロボット、通信ネットワーク、シミュレーション基盤）に分類した「フィジカルAI 5層構造モデル」を提供し、そのモデルに基づく体系的なリサーチを元に「日本におけるフィジカルAIシナリオ 2030」を独自に作成いたしました。

本ウェビナーでは、このシナリオの骨格（シナリオを構成する軸と4つの将来像の概要）をご紹介した上で、このシナリオを自社の戦略や計画の策定にどのように活用していくのかを解説します。

ウェビナー概要

開催概要

日時 ：2026年4月15日（水）11:00～12:00 / 2026年6月10日（水）11:00～12:00

形式 ：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費：無料

参加をお薦めする方- フィジカルAI・ロボティクス分野の全体像を把握したい事業企画・経営企画の方- 中期経営計画や技術戦略にフィジカルAIの視点を取り込むべきか検討している方- R&D・イノベーション部門で新規事業の方向性を探っている方- 製造業のDX推進・スマートファクトリー構想に関わっている方ウェビナー内容- フィジカルAIの全体像--5層構造モデルで理解する- いま押さえるべきトレンドと、自社に問うべき問い- 「日本におけるフィジカルAIシナリオ 2030」のご紹介

※内容は変更になる可能性があります。

講演者プロフィール新井 宏征（あらい ひろゆき）

株式会社スタイリッシュ・アイデア 代表取締役

SAPジャパン、情報通信総合研究所（NTTグループシンクタンク）を経て2013年に株式会社スタイリッシュ・アイデア(https://www.stylishidea.co.jp/)設立。シナリオプランニングを活用した戦略立案・組織変革支援を専門としたコンサルティングに従事。著書に『実践 シナリオ・プランニング(https://amzn.asia/d/09cC9Xol)』などがある。

会社概要

株式会社スタイリッシュ・アイデアは2013年4月に設立され、シナリオプランニングや未来創造ダイアローグ(R)（シナリオプランニングを元にした対話手法）を活用し、戦略立案・戦略実行支援、組織変革支援、戦略実行を推進する次世代リーダー育成の支援を行うコンサルティング会社。

リサーチャー経験を活かしたファクトに基づいたシナリオ作成と、組織開発やダイアローグ手法を活用したファシリテーションの両面から不確実な時代に柔軟に対応できる組織や人材をつくる支援に定評がある。

本件に関するお問い合わせ

企業サイトはこちら :https://www.stylishidea.co.jp/顧客事例紹介- 【事例紹介 株式会社リコー（前編）】デザイナーのスキル拡張、未来を見据えたアイデア実行のためにシナリオプランニングを導入(https://www.stylishidea.co.jp/case/1-1/)- 【事例紹介 株式会社リコー（後編）】シナリオプランニング、実際受けてみてどうだった？受講メンバーに聞きました(https://www.stylishidea.co.jp/case/1-2/)- 【事例紹介 住友ゴム工業株式会社】シナリオプランニング導入がもたらした組織の変化と未来への手応え(https://www.stylishidea.co.jp/case/case-2/)- 【事例紹介 味の素ファインテクノ株式会社】「プライベートレッスン×未来創造ダイアローグ」で、シナリオプランニングを社内へ(https://www.stylishidea.co.jp/case/case3/)

株式会社スタイリッシュ・アイデア サポート担当

support@stylishidea.co.jp