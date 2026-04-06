2026年度 デザインUPプロジェクト キックオフミーティング 参加者の募集
公益財団法人こうべ産業・就労支援財団
■施策説明
（公財）こうべ産業・就労支援財団では、市内中小企業とクリエイターの協業を促進するためデザインUPプロジェクト(https://kobe-ipc.or.jp/design-up)を実施しています。この度、昨年度の取り組み事例を紹介するとともに参加者のプレゼンテーションなどを実施し、交流の機会を創出するキックオフミーティングを開催します。
開催概要
日 時：2026年５月22日（金）14：00～16：00（開場 13：30）
会 場：アンカー神戸 （神戸三宮阪急ビル15階 https://anchorkobe.com/）
参加費：無料
定 員：50名（リアル参加限定）
後 援：神戸市、神戸商工会議所、（公財）新産業創造研究機構
参加方法
下記URLよりお申込みください。
https://forms.office.com/r/GYgiVUH33K
プログラム内容
■施策説明
・2026年度（令和８年度）の募集内容について ほか
■事例紹介・交流会
・昨年度のプロジェクトから、Web制作やブランディングの実例をご紹介
・今年度プロジェクトを実施したい事業者によるプレゼンテーション
・自社サービスを紹介したいクリエイターによるプレゼンテーション
・名刺交換など
お問い合わせ
担当：（公財）こうべ産業・就労支援財団 経営支援部 山本、藤岡
メールアドレス：design-up@kobe-ipc.or.jp
電話：078-360-3203