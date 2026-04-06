2026年度　デザインUPプロジェクト キックオフミーティング　参加者の募集

公益財団法人こうべ産業・就労支援財団

（公財）こうべ産業・就労支援財団では、市内中小企業とクリエイターの協業を促進するためデザインUPプロジェクト(https://kobe-ipc.or.jp/design-up)を実施しています。この度、昨年度の取り組み事例を紹介するとともに参加者のプレゼンテーションなどを実施し、交流の機会を創出するキックオフミーティングを開催します。

開催概要

日 時：2026年５月22日（金）14：00～16：00（開場 13：30）

会 場：アンカー神戸 （神戸三宮阪急ビル15階 https://anchorkobe.com/）

参加費：無料

定 員：50名（リアル参加限定）

後 援：神戸市、神戸商工会議所、（公財）新産業創造研究機構

参加方法

下記URLよりお申込みください。

https://forms.office.com/r/GYgiVUH33K

プログラム内容

■施策説明

・2026年度（令和８年度）の募集内容について ほか

■事例紹介・交流会

・昨年度のプロジェクトから、Web制作やブランディングの実例をご紹介

・今年度プロジェクトを実施したい事業者によるプレゼンテーション

・自社サービスを紹介したいクリエイターによるプレゼンテーション

・名刺交換など

お問い合わせ

担当：（公財）こうべ産業・就労支援財団 経営支援部 山本、藤岡

メールアドレス：design-up@kobe-ipc.or.jp

電話：078-360-3203