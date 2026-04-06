2026年度　デザインUPプロジェクト キックオフミーティング　参加者の募集

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公益財団法人こうべ産業・就労支援財団

（公財）こうべ産業・就労支援財団では、市内中小企業とクリエイターの協業を促進するためデザインUPプロジェクト(https://kobe-ipc.or.jp/design-up)を実施しています。この度、昨年度の取り組み事例を紹介するとともに参加者のプレゼンテーションなどを実施し、交流の機会を創出するキックオフミーティングを開催します。




開催概要


日　時：2026年５月22日（金）14：00～16：00（開場 13：30）


会　場：アンカー神戸 （神戸三宮阪急ビル15階　https://anchorkobe.com/）


参加費：無料


定　員：50名（リアル参加限定）


後　援：神戸市、神戸商工会議所、（公財）新産業創造研究機構



参加方法


下記URLよりお申込みください。


https://forms.office.com/r/GYgiVUH33K



プログラム内容


■施策説明
・2026年度（令和８年度）の募集内容について　ほか
■事例紹介・交流会
・昨年度のプロジェクトから、Web制作やブランディングの実例をご紹介
・今年度プロジェクトを実施したい事業者によるプレゼンテーション
・自社サービスを紹介したいクリエイターによるプレゼンテーション
・名刺交換など



お問い合わせ


担当：（公財）こうべ産業・就労支援財団　経営支援部　山本、藤岡


メールアドレス：design-up@kobe-ipc.or.jp


電話：078-360-3203