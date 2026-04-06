88risingよりインドネシア出身の人気ラッパー“Rich Brian”、グローバルガールズグループ“no na”のインタビューをお届け！interfm『Yura’s Tunes』にて♪

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）では、

バリと日本、ふたつの文化に育まれた、唯一無二の歌声と表現力を持つ新鋭アーティスト

“Yura”によるラジオ番組『Yura’s Tunes』を放送中。



4月の放送では、アジアのカルチャーを世界に発信する “88rising”に所属するアーティスト、

Rich Brianとno naが登場。いずれもYuraと同じくインドネシア出身です。

今回のインタビューは、88risingが世界各地で開催している音楽フェス「HEAD IN THE CLOUDS」の日本初開催にあわせて収録されたものです。

4月5日（日）の放送では、昨年デビューしたばかりのno naが4人揃って登場。

来日中の模様とともに、日本の印象やライブの感想を語っていただきました。

※現在、この放送はradikoのタイムフリーでお聴きいただけます。

さらに翌週、4月12日（日）の放送では、人気ラッパーRich Brianのインタビューをお届けします。

両アーティストへのインタビューでは、日本での体験やライブの手応えに加え、それぞれのルーツであるインドネシアの魅力についても語られています。同郷のYuraと、インドネシア語でのトークも展開され、リラックスした雰囲気の中でのインタビューとなりました。ぜひ、お聴きください。

■番組概要

放送局：インターエフエム（東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）https://www.interfm.co.jp/

タイトル：Yura’s Tunes

DJ：Yura

放送日時：毎週日曜日23:30～24:00（30分番組）

放送形態：録音

番組メールアドレス : yura@interfm.jp

番組ハッシュタグ：#yura897

HP：https://www.interfm.co.jp/yura

☆4/5日（日）GUEST：no na

radikoリンク https://radiko.jp/#!/ts/INT/20260405233000

☆4/12日（日）GUEST：Rich Brian

radikoリンク https://radiko.jp/#!/ts/INT/20260412233000

■DJプロフィール

Yura（ゆら）

生年月日：2005.8.29

出身：インドネシア バリ島生まれ

趣味・特技：インドネシア語、日本語、英語

バリと日本、ふたつの文化に育まれた唯一無二の歌声と表現力を持つ新鋭アーティスト。

グローバルアーティスト育成プロジェクト「TORA PROJECT」にて約1年半、ボーカル、ダンス等のレッスンを受ける。

2025年放送のフジテレビ系ドラマ 木曜劇場「愛の、がっこう。」の主題歌である、レイニの「Spiral feat.Yura」に参加し、話題となる。

Instagram： https://www.instagram.com/yurasyh/

TikTok： https://www.tiktok.com/@yurasyh

YouTube： https://www.youtube.com/@yurasyh

■ゲストプロフィール

Rich Brian

Rich Brianは、インドネシア・ジャカルタ出身のラッパー件プロデューサー。独学で英語を習得し、2016年に発表した楽曲『Dat ＄tick』がYouTubeで爆発的なヒットを記録したことで世界的な注目を集めた。アジアのカルチャーを世界に発信するレーベル「88rising」の主力アーティストとして活動し、2018年のデビューアルバム『Amen』では、アジア人ラッパーとして初めて米国iTunesヒップホップ・チャートで1位を獲得。深みのある低音ボイスとテクニカルなラップが特徴で、現在は音楽のみならず俳優としても活動するなど、アジアを代表する国際的なアイコンとして影響力を持ち続けてる。

Instagram: https://www.instagram.com/brianimanuel/

TikTok: https://www.tiktok.com/@richbrian

X: https://x.com/richbrian

YouTube: https://www.youtube.com/@richbrian

no na

88risingによって結成・育成された、インドネシア初のグローバルステージ向けガールズグループ。メンバーのBaila、Shaz、Christy、Estherは、インドネシアの文化的・地域的な多様性を象徴しています。R&Bとポップを融合させ、ソウルフルでダンス主導のエネルギーを放つ彼女たちのサウンドは、トロピカルな温かさと現代的な女性らしさの自信を捉えている。

Instagram: https://www.instagram.com/nonawav

TikTok: https://www.tiktok.com/@nonawav

X: https://x.com/nonawav

YouTube: https://www.youtube.com/@nonawav

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