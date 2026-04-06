ナイツ＆出水麻衣アナが六本木で韓国の魅力を語り尽くす！韓国観光公社主催『今日行く？韓国！旅FESTIVAL』にて公開収録が決定

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオ（本社：東京都港区）は、4月11日（土）・12日（日）に六本木ヒルズアリーナにて開催される韓国観光公社主催イベント『今日行く？韓国！旅FESTIVAL』において、ナイツと出水麻衣アナウンサーによる公開収録を実施いたします。

■ 『ちゃきちゃき』メンバーが六本木に集結！最新の韓国トレンドを発信

韓国の魅力をたっぷりと体感できる本イベントに、TBSラジオの『土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送』に出演中のナイツ（塙宣之・土屋伸之）と出水麻衣アナウンサーが出演いたします。ステージでは、最新の韓国旅行のおすすめスポットなど、とっておきの情報をたっぷりご紹介する公開収録を行います。

春の六本木で、リスナーの皆さまと直接お会いできる貴重な機会となります 。

出演日時：2026年4月11日（土） 14時20分～14時50分

会場：六本木ヒルズアリーナ Ｂステージ

出演：ナイツ（塙宣之、土屋伸之）、出水麻衣（TBSアナウンサー）

■ステージ観覧について

ステージイベント観覧の事前抽選申し込みは既に締め切っております。

イベントの詳細や最新情報は、『今日行く？韓国！旅FESTIVAL』の特設サイトをぜひチェックしてください。

特設サイト：https://www.kyouiku-kankoku.com/

■ 公開収録の模様は、5月10日（日）に特別番組として放送！

本イベントでの公開収録の模様は、後日TBSラジオにて特別番組として放送することが決定いたしました。会場に来られないという方も、ぜひこの特別番組で韓国旅行の気分を味わってください。

番組概要

番組名『～近い・安い・おもしろい！韓国ヤッホー！！！～』

放送日時：5月10日（日） 23時00分～23時30分

放送局：TBSラジオ（FM90.5MHz／AM954kHz）