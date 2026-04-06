【DMM 地方創生】観光旅行では出会えない宮崎県の魅力に触れる「宮崎ひなた暮らし体験ツアー」開催レポート

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、イノベーションカンパニーCEO：緒方悠、以下DMM）は、地方創生事業（DMM 地方創生）において、宮崎県の令和7年度「みやざきとのつながり創出プロモーション事業」の一環として、3月7日～3月8日に「宮崎ひなた暮らし体験ツアー」を開催しました。

■開催の背景

DMM 地方創生では、宮崎にゆかりのある方や宮崎が好きな方々と地域をつなぐ交流イベント「Meets宮崎」を、令和6年度から令和7年度にかけて東京・大阪・福岡の3都市で開催し、320名を超える宮崎ファンとの関係づくりを進めてきました。

本ツアーは、交流イベントを通じ宮崎への関心を深めた参加者に対し、実際に現地を訪れ、暮らしや地域の魅力に触れていただくことを目的に企画。単なる観光にとどまらず、地域での生活や人との関わりを体感できる機会を提供することで、より具体的な宮崎との関係づくりを目指しています。

■ツアーの特徴

観光にとどまらず、宮崎での「暮らし」を肌で感じていただくことに重点を置いた行程内容

- 地域事業者や住民、先輩移住者との交流機会の創出- 二地域居住や宮崎での暮らしを具体的にイメージできるプログラム- 宮崎交通との連携による、安全性に配慮した運営

1日目は「みやざきの楽しさを知る」をテーマに、宮崎市～日南市の観光地を巡り、地域の魅力を分かりやすく体験できる内容としました。

2日目は「みやざきの暮らしを知る」をテーマに、農業体験や二地域居住向け施設の見学、地域事業者との交流など、観光では得られない視点から宮崎の暮らしを体感できるプログラムを実施しました。

また、宮崎交通との連携により、添乗員・ガイド同行のもと参加者の安全を最優先とした運営を行い、大きなトラブルなくツアーを終えることができました。

■ツアー行程

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/2581/table/5018_1_09c1c98a6f11bac9683fbfdd004fa842.jpg?v=202604070351 ]

■参加者の声（一部抜粋）

- 自治体の移住定住ホームページを見ただけでは得られない、現地に来たからこそ知り得た宮崎で暮らしていく上でのメリットや注意点、地元の人たちの人柄に接することができ、大変貴重な機会となった。- 日南市の移住者向けの特別分譲地域はとても魅力的に思えました。また宮崎市の住まい物件も本イベント前後で内覧予約をしていたので宮崎市内がコンパクトシティで生活環境の暮らしやすさを実感できました。- ただの移住や観光ツアーではなく、宮崎の方の温かさも存分に感じる2日間でした。大変お世話になりました！- 宮崎の観光スポットだけではなく、収穫体験や地元の人との交流もあり、宮崎を身近に感じられる考えられた行程だと感じた。飲料やお土産、最後に写真もいただき、きめ細かい対応に感銘を受けた。バスガイドの方の話も面白く、宮崎のことがより知れる内容で良かった。- 観光だけでなく宮崎について深く知れてとても嬉しかったです。宮崎の方もすごくやさしくとても良い印象が強まりました。市内と日南の2か所だけだったので、他の地域のことも知りたいと思いました。ありがとうございました。

■ツアー概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/2581/table/5018_2_d12457683a528524f7612cbb156a82c4.jpg?v=202604070351 ]

本ツアーを通じて、参加者の宮崎県に対する理解や関心の深化が見られ、実際に二地域居住や移住を検討する動きも確認されました。こうしたつながりを一過性に終わらせることなく、これまでの取り組みを踏まえながら、今後も関係性の質を高め、宮崎県と宮崎を愛する方々との持続的な関係構築に貢献してまいります。

■DMM 地方創生について

「事業創出企業として、地域に貢献する持続可能な事業を生み出す」をミッションに、DMMで展開する60以上の事業を通じてこれまでに培ってきたノウハウ・専門人材・ネットワークを活用した事業企画を地域ごとの課題に応じて提供しています。 事業の創出を基盤とし、地域に根付くイノベーション・エコシステムの形成など、持続的に事業が生まれ続ける仕組みを全国に生み出しています。

DMM 地方創生は、領域問わず様々な事業を創出いたします。

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DMM 地方創生ホームページ：https://sousei.dmm.com/

■合同会社 DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

■自治体からのお問い合わせ

合同会社DMM.com 地方創生事業部

TEL：03-5797-7882（連絡可能時間帯：平日11:00～18:00）

E-MAIL：chihou-sousei@dmm.com

DMM 地方創生：https://sousei.dmm.com/