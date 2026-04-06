マレーシア国営石油会社ペトロナスとの協力覚書を締結

JOGMEC

JOGMEC（本部：東京都港区、理事長：高原 一郎）は、2026年3月27日、マレーシア国営石油会社ペトロナス（Petroliam Nasional Berhad（以下、「ペトロナス」））との間で、協力覚書（Memorandum of Cooperation（以下、「MoC」））を締結しました。

マレーシアは東南アジアの主要なエネルギー生産国であり、特に液化天然ガス（LNG）の分野では世界的な供給国として長年、国際市場を支えています。中でも同国の国営石油会社であるペトロナスは、日本に対する信頼性の高いLNG供給者として1980年代より位置づけられ、今やマレーシアは日本のLNG輸入先として第2位であることから、日本のエネルギー安全保障にとって極めて重要なパートナーです。加えて、2050年までのネットゼロ排出の達成に向け、LNGのみならず、アジア地域のエネルギー転換（エネルギートランジション）の議論においても中心的役割を担っており、同社の取り組みは日本の脱炭素およびエネルギー安定供給の両立にも資するものとなっています。

JOGMECとペトロナスは、2023年3月にカーボンニュートラルに係る協力覚書を締結し、CCS・水素等に関する議論を活発に進めてきたところです。具体的には、2023年10月に、経済産業省とともに、ペトロナスと、2国間におけるCO2越境輸送・貯留に関する協力覚書を署名し、議論を加速化させています。2024年10月には、二酸化炭素の28倍程度の温室効果影響があるメタンの排出量削減を目指して、ペトロナスとのASEANメタン排出管理実証設備設立に向けた連携を発表しました。

今回締結したMoCは、2023年3月に締結した協力覚書をアップデートする新たな枠組みとして位置づけられ、LNG安定供給の確保やCCS・水素等の分野での協力、エネルギーサプライチェーンにおける温室効果ガス排出削減管理の連携強化など、従来の協力分野を一層拡張し、両機関の戦略的連携を強化してまいります。

JOGMECは、日本政府が主導するアジア・ゼロエミッション共同体（Asia Zero Emission Community、AZEC）構想や、アジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブ（Asia Energy Transition Initiative、AETI）などを踏まえ、我が国のエネルギーセキュリティの向上と、マレーシアをはじめとするアジア地域における持続的な経済発展とカーボンニュートラルの実現に貢献してまいります。

参考

MoCの署名（左から2番目 YM Tan Sri Tengku Muhammad Taufikペトロナスグループ社長兼CEO、右から2番目 高原一郎JOGMEC理事長）- マレーシア国営石油会社ペトロナスとカーボンニュートラル推進の協力覚書を締結（2023年3月6日）(https://www.jogmec.go.jp/news/release/release_01069.html)- マレーシア国営石油会社ペトロナス（Petronas）との3者協力覚書（MOC）の署名 温室効果ガス削減に貢献するCO2越境輸送・貯留に関する初の試み（2023年10月6日）(https://www.jogmec.go.jp/news/release/release_01145.html)- ASEAN地域初となるメタン排出管理実証設備設立に向け連携を開始～LNG輸入国と生産国の技術連携によりLNGバリューチェーン全体のクリーン化を推進～（2024年10月15日）(https://www.jogmec.go.jp/news/release/release_01180.html)https://prtimes.jp/a/?f=d12624-877-382f0ef045b009bd22a10550ba2aa2e6.pdf

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