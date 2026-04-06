サーキュレーションが北海道札幌市より「サッポロ・ヘルスケアビジネス・サポートプログラム2026」運営業務を受託

株式会社サーキュレーション

30,000名以上のプロ人材の経験・知見を複数の企業でシェアし、経営課題を解決するプロシェアリング事業を運営する株式会社サーキュレーション（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：福田 悠、以下サーキュレーション）は、札幌市経済観光局より、ヘルスケア関連企業の事業化支援を目的とした「サッポロ・ヘルスケアビジネス・サポートプログラム2026」運営業務（以下、本事業）を受託しました。これにより、北海道支社を中心に、首都圏等のプロフェッショナル人材と市内企業との共創を生み出し、札幌市の重点分野であるヘルスケア産業の成長を強力に支援します。

■激変する社会経済情勢と「実務の壁」の突破

札幌市では、高齢化を背景に需要の拡大が見込まれるヘルスケアビジネスにおいて、国内ヘルスケア産業をリードする「札幌発ヘルスケアビジネス」の創出・成長を促し、「健康福祉・医療」分野における市内産業の活性化を図るため、有望なヘルスケアビジネスを募集・発掘するとともに、採択者に対して、専門家と事務局によるハンズオン（並走型）支援、札幌市による事業支援補助金、その他協業、販路拡大等につながる各種支援等を組み合わせた「サッポロ・ヘルスケアビジネス・サポートプログラム2026」を実施します。

サーキュレーションは2025年2月に北海道支社を開設し、企業の課題解決と成長の推進を加速してきました。本事業では、サーキュレーションが保有するプロシェアリングの仕組みを活用し、採択企業が抱える高度な経営課題に対し、最適な経験を持つプロ人材をマッチング・伴走支援することで、事業成長の加速と札幌発ヘルスケアビジネスの産業定着に寄与することを目指します。

■本事業での具体的な取り組みとスケジュール

本事業では、有望なヘルスケアビジネスを募集・発掘するとともに、採択者に対して以下の支援を実施する運営業務を担います。

１.細やかな調整・協力などを行うハンズオン支援

２.経営課題の解決や事業の推進に向けた専門家相談支援

３.ビジネス機会拡大等に資するネットワーク構築支援

４.札幌市による事業支援補助金交付

本事業のスケジュールは以下を予定しています。

2026年4月6日： 募集開始

2026年5月22日：応募締め切り

2026年5月下旬～6月上旬：書面審査

2026年6月中旬～下旬：プレゼン審査（ハイブリッド開催想定）

2026年6月下旬：採択通知

2026年7月：採択企業ヒアリング～プロ人材マッチング

2026年8月～：プロ人材による伴走支援スタート

※スケジュール等は変更となる可能性があります。

本事業の詳細はこちら(https://social-development.circu.co.jp/hokkaido/2026/healthcare/)もご覧ください。

■株式会社サーキュレーション代表取締役社長 福田 悠 コメント

サーキュレーションは、2025年2月の北海道支社開設以来、地域特有の可能性と挑戦の熱量を肌で感じてきました。

札幌市は、医療・福祉資源が豊かであり、ヘルスケア分野において日本をリードするポテンシャルを秘めています。一方で、画期的な技術やアイデアを社会実装へと繋げる過程には、マーケティング、販路開拓、組織づくりといった多岐にわたる壁も存在しています。

本事業を通じて、30,000名を超えるプロ人材ネットワークと札幌市内の企業の皆様を結びつけ、単なるアドバイスに留まらない知見を提供します。札幌から、次世代のヘルスケアビジネスが次々と芽吹くエコシステムを構築し、北海道、そして日本の経済活性化に寄与していきます。

■今後の展開

2026年4月より支援対象企業の募集を開始し、審査を経て選定された企業（5社程度を予定）に対し、夏頃より集中的なハンズオン支援を開始します。サーキュレーションは、本事業を通じて札幌から世界に通用するヘルスケアビジネスが生まれるエコシステムの構築に貢献していきます。

サーキュレーションは、プロシェアリングを通して地域だけでは解決できない課題にプロ人材とともに取り組むことで、地域産業の活性化に貢献していきます。

■本事業についてのお問い合わせ先

・株式会社サーキュレーション

担当：北海道支社 細野、パブリックチーム 進藤

メール：alliance@circu.co.jp

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3丁目21－5 サーキュレーションビルForPro

電話：03-6256-0467

※問い合わせの際は「サッポロ・ヘルスケアビジネス・サポートプログラム2026」とお伝えください。

【企業概要】

会社名 株式会社サーキュレーション

公式HP https://circu.co.jp/

代表者 代表取締役社長 福田 悠

設立 2014年1月6日

所在地 東京都渋谷区神宮前3-21-5 サーキュレーションビルForPro

「世界中の経験・知見が循環する社会の創造」というビジョンのもと、外部プロ人材の経験・知見を複数の企業で活用するプロシェアリング事業を運営しています。高い専門性を有するプロ人材の経験・知見を雇用ではなくプロジェクトベースで活用頂くことで、企業の抱える課題の解決、ミッションの達成を支援します。

33,999名のプロ人材のリソースから、企業の経営課題・業界・成長フェーズ・社風・経営における理念・思想を鑑み、企業に最適なプロ人材を選出、課題解決プロジェクトチームを組成します。登録している20代から70代のプロ人材は、インタビューを実施し、独自の人材アセスメントにより、スキル・経験・志向性・人物について適正な評価・知見を蓄積しています。2014年設立以来、導入実績は6,069社／24,772プロジェクトを数えます。(2026年1月末時点）

【プレスリリースに関するお問合せ先】

株式会社サーキュレーション 広報

TEL: 03-6256-0467

FAX: 03-6256-0476

Email: public_relations@circu.co.jp