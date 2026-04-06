タイトル：通信・読書・生産性を両立：Bigme 53FPS手書きカラーE-Inkスマートフォン、予約開始

Shenzhen Dawo Cloud Reading and Writing Technology Co., Ltd.

Bigme(https://store.bigme.vip/products/hibreak-plus-6-13epaper-4g-handwriting-smartphone)は、新スマートフォン「HiBreak Plus カラーE-Ink手書きスマートフォン」（スタイラスはオプション）の予約販売を開始しました。予約期間中はこのニッチカテゴリーでは珍しい手頃な価格ですが、期間終了後は値上がり見込みです。HiBreak Plusは4Gグローバル接続とデュアルSIMに対応し、サブ端末として信頼できます。静電容量式スタイラスと無限キャンバス機能により、6.13インチ画面でアイデアを自由にメモ可能。Android 14オープンシステムでサードパーティ製アプリも容易に利用でき、4500mAhバッテリーで長時間駆動。通信・読書・生産性のバランスに優れたコスパの高い製品です。

最大53フレーム/秒のリフレッシュレート！ E-Inkカテゴリーでこの数値は、スクロールや動画再生の滑らかさが新水準に達したことを示します。

2020年、カラーE-Inkスクリーンがまだ普及し始めたばかりの頃、Bigmeは世界初の10.3インチカラーE-Inkスマートオフィス端末「B1 Pro」を発売しました。当時、ほとんどの企業が白黒の電子書籍リーダーに注力する中、BigmeはカラーE-Inkオフィス端末という未開拓の領域に果敢に挑みました。

また2020年、Bigmeは権威ある機関である電子紙産業アライアンス（ePaper Industry Alliance）から「Color E-Paper Innovation First Award」および「Color E-Paper Product Innovation First Award」を連続受賞し、さらに2022年には広東省フラットパネルディスプレイ産業促進会（Guangdong China Flat Panel Display Industry Promotion Association）から「E-Paper Product Innovation First Award」を受賞しました。それ以降、BigmeはカラーE-Inkスクリーン業界のリーディングブランドへと成長を遂げています。

2023年に入り、Bigmeの歩みは明らかに加速した。まず、世界初のKaleido 3カラーE-Inkスマートオフィス端末「inkNote Color」を発売。KickstarterとIndiegogoで80万ドルを調達し、ドライアイに悩む多くの人々の画面に関する不安を軽減することに貢献した。その直後、世界初のGallery 3カラーE-Inkスマートオフィス端末「Galy」をリリース。約70万ドルを調達し、画面の鮮明さを新たな高みへと押し上げた。同年、世界初のカラーE-Inkオールインワンデバイス「B251」がデスクトップオフィスシーンに登場し、26万ドルを調達した。これらの展開により、Bigmeは国際市場での地位を確固たるものにした。

Bigmeの製品ラインは多様な画面シナリオを網羅しています。

オフィス：フラッグシップ「B10」はDimensity 1080、Android 14、AnTuTu72万超でE-Inkトップ性能。25.3インチモニター「B251」は長時間作業のプロに最適。

ライトオフィス：「B7 Pro」は4G通話対応、オフィスと学習のデュアルシステムで1台2役。

読書：「B6」はコンパクトなAIリーダーで豊富なリソースとAI統合。

モバイル：HiBreak Plusに加え、市場唯一の5GカラーE-Inkスマホ「HiBreak Pro」はSNS・決済・ナビも可能。

ホーム：「F7」カラーE-Inkフォトフレームは静止表示時ほぼ無消費電力、無光害で目に優しく省エネ。

オフィスデスクから書斎、ポケットからナイトテーブルまで。Bigmeの理念は明確です。目の保護は読書時だけでなく、あらゆる画面シーンに統合されるべきです。

Bigmeの理念：目の保護は読書時だけでなく、あらゆる画面シーンに統合すべき。

Bigmeは2008年からE-Ink業界に18年間携わり、R&Dから販売まで一貫して自社で実施。数十のE-Ink特許、クラス100クリーンルーム、PDM/ERP/MESなどの管理システムを有します。

E-Ink端末の課題（遅いリフレッシュ、残像、薄い色）に対し、Bigmeは独自技術「xRapid」「xClear」「xColor」を開発。xRapidは従来43fpsからHiBreak Plusで53fpsを達成。HiBreak Proは近日中に60fps超えが見込まれ、業界ベンチマークを更新。xClearは残像問題を解決、xColorは色再現を改善。これらの技術がユーザー体験を向上させ、Bigmeの核心的競争力です。

2020年、Bigmeは「カラーE-Inkスマートオフィス端末のパイオニア」となりましたが、今や「デファイナー」として、オープンAndroid搭載、AI大規模言語モデル統合、フラッグシップ性能の投入など、カテゴリーの常識を更新し続けています。ブランドの核：「視覚的健康に焦点を当て、紙のような読書体験を再現する」。

最近発売されたフラッグシップ「B10」も注目。Dimensity 1080オクタコア、8+256GBメモリ（2TB拡張）、Android 14、4Gグローバルローミング、6900mAhバッテリー、8マイクアレイ搭載。8大ブックストア、4つのAIモデル無料、会議録音から自動議事録生成、オフィス/学習モードワンタッチ切替。キーボードカバーでノートPC化も可能なモバイルワークステーションです。

Bigmeが歩む道は非主流。他社が明るさ・速さ・鮮やかさを追う中、Bigmeは十数年にわたり「目に優しい表示」に集中。流行追従ではなく、技術蓄積の結果です。

E-Inkスクリーンに本当にできることとは？ Bigmeの答え：電子書籍リーダー以上の存在。オフィス端末、スマホ、モニター、学習端末、フォトフレーム――生活のほぼすべての画面シーンをカバーできる。

今後のさらなるブレークスルーにご期待ください。

Bigme(https://store.bigme.vip/products/hibreak-plus-6-13epaper-4g-handwriting-smartphone)は日本で強力な販売チャネルを有しています。公式サイトのほか、Amazon(https://www.amazon.co.jp/-/en/stores/Bigme/page/B7DB6896-0512-4BA3-8347-C837E7AF3FA4?ref_=ast_bln)やAliExpressなどにも出品しており、日本での販売は好調です。



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