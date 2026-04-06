【HAY】アジア限定モデルの新作ソファ「Bund Sofa」が登場

株式会社ウェルカム

アジア限定モデルとなる新作ソファ「Bund Sofa（バンド ソファ）」を、2026年4月6日(月)より発売いたします。1 Seater、2 Seater、Ottomanの3タイプをご用意し、HAY TOKYO、HAY OSAKAおよびHAY ONLINE STOREにて展開します。

「Bund Sofa」は、上海の象徴的なエリアであるThe Bund（外灘）からインスピレーションを受け、現代の都市生活におけるコンパクトな住まいに向けてデザインされました。北欧スタイルをベースに、やわらかなフォルムと丸みのあるエッジが、空間に穏やかでやさしい印象をもたらします。

Bund 1 Seater / Bund OttomanBund 2 Seater

深めの座面と低めのアームレストに加え、脚付きのフレーム構造を採用することで、ラウンジのようなリラックスした座り心地を実現。床から浮かせたデザインにより視覚的な抜け感が生まれ、空間をより広く、すっきりと見せる効果も兼ね備えています。

張地は複数のファブリックバリエーションからお選びいただけます。脚部はオーク、コバルトブルー、オレンジ、ブラックの4色をご用意しており、カラフルな木製脚がアクセントとなり、軽やかな印象を演出します。

※ソファ脚のカラーはこちらから(https://www.hay-japan.com/category/BD/?banner=top_main)ご覧ください。

※張地のバリエーションや生地の色については、直営店までお問い合わせください。

クッションには高密度かつ耐久性に優れたフォームを使用し、快適性と長期使用に適した品質を両立。Ottomanは、ソファと組み合わせても単体でも設置可能で、ライフスタイルやレイアウトに応じて柔軟に使用いただけます。



この春の新作ソファ「Bund Sofa」を、ぜひご体感ください。

Bund Sofa

Bund 1 Seater / Bund 2 Seater / Bund Ottoman

発売日

2026年4月6日(月)

展開店舗

HAY TOKYO / HAY OSAKA / HAY ONLINE STORE

商品名：Bund 1 Seater(https://www.hay-japan.com/category/BD/SOFA000070.html)

定価：\173,800- ～

サイズ：幅100×奥行87×高さ70cm

シート高さ：41 cm

脚部カラー：オーク / コバルトブルー / オレンジ / ブラック

商品名：Bund 2 Seater(https://www.hay-japan.com/category/BD/SOFA000069.html)

定価：\247,500- ～

サイズ：幅168×奥行87×高さ70cm

シート高さ：41 cm

脚部カラー：オーク / コバルトブルー / オレンジ / ブラック

商品名：Bund Ottoman(https://www.hay-japan.com/category/BD/SOFA000071.html)

定価：\93,500- ～

サイズ：幅76×奥行73×高さ41cm

脚部カラー：オーク / コバルトブルー / オレンジ / ブラック

ABOUT HAY

HAYは、多くの人に開かれた良質なデザインを生み出すという明確な理念のもと、2002年にコペンハーゲンで創業しました。当初から、変わり続ける現代の暮らしのニーズに応える新しい方法を模索しながら、従来のデザインブランドよりも手ごろな価格帯で製品を届けることを目指してきました。

現在は、世界を代表するデザイナーやアーティスト、作り手たちと協働し、今の時代に即した家具、アクセサリー、照明を展開しています。

アート、建築、現代カルチャーから得たインスピレーションを、洗練された工業生産と組み合わせることで、質の高いデザインをより多くの人に届けること。

この使命は、創業者でありクリエイティブディレクターでもあるメッテ＆ロルフ・ヘイが思い描いたビジョンとして、今でもブランドの中心に息づいています。

WEB https://www.hay-japan.com/

Instagram https://www.instagram.com/hayjapan/

公式アプリ https://yappli.plus/hay_pr

Facebook https://www.facebook.com/hayjapan/