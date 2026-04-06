システムエグゼ、東京証券取引所スタンダード市場へ新規上場のお知らせ

株式会社システムエグゼ

株式会社システムエグゼ（本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：大場康次）は、4月6日（月）、東京証券取引所スタンダード市場に上場いたしました。

ここに謹んでご報告申し上げますとともに、長年にわたり当社を支えてくださったお客様、お取引先の皆様をはじめ、すべてのステークホルダーの皆様に、深く感謝申し上げます。

上場セレモニーにて

当社は1998年の創業以来、独立系システムインテグレーターならではの視点で、お客様それぞれの事業課題に向き合ってまいりました。

構想段階からシステムの実装、導入後の運用・改善に至るまで一貫して関わり、単なるシステム提供にとどまらず、お客様の価値の最大化に努め、成果の創出に貢献してまいりました。

今回の上場を新たな出発点と捉え、当社は今後、より高い責任と自覚を持って事業運営に取り組む所存です。

経営基盤の強化と持続的な成長を通じて、社会から信頼される企業であり続けるとともに、「ITで豊かな未来を創る」というミッションの実現と、さらなる企業価値の向上を目指してまいります。

今後とも、変わらぬご支援、ご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

各種IR情報は以下よりご確認ください。

なお、新規上場に関する詳細は、日本取引所グループ「新規上場会社情報」をご参照ください。

■システムエグゼ IRサイト

https://www.system-exe.co.jp/ir/

■日本取引所グループ「新規上場会社情報」

https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社システムエグゼ 総務部 広報チーム

お問い合わせ先：https://www.system-exe.co.jp/contact/