「日経ウーマン Web」 4月6日に交通広告で動画放映開始

株式会社 日経BP

株式会社日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口 哲也）が運営するウェブメディア「日経ウーマン Web」はこの春、新装刊し、26年4月6日より交通広告（ドア上ビジョン、まど上ビジョン、J・ADビジョン（駅サイネージ））を開始しました。

「働く女性の本音が分かる」クイズ、「子育てのノウハウを押さえる」クイズを動画にしました。

※写真は、「働く女性の本音が分かる」クイズ

「日経ウーマン」は雑誌とウェブの双方で、女性の活躍に関する多様なコンテンツを発信するとともに、さまざまな独自調査を通じて、働く女性の声を社会に届けます。

本リリースに関するお問い合わせ先

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