ソロから最大8人まで楽しめる！縦にも横にも「ノビールBBQグリル」が新発売

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響）が展開するアウトドアブランド「DOD」は、焼き面と高さが調整可能な伸縮式バーベキューコンロ「ノビールBBQグリル」を2026年3月27日より先行予約販売を開始いたします。

ソロキャンプや二人キャンプ、親戚一同でのバーベキューなど、グリルが活躍する場面は多種多様。従来ならば、人数に合ったサイズのグリルを使い分ける必要がありましたが、予算や収納スペースには限りがあるもの。そんな悩みを解決する、利用シーンに合わせて焼き面が"ノビール"BBQグリルを開発しました。

詳細を見る :https://www.dod.camp/product/q4_223/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=new_product

＜目次＞

1.特徴１. 横にも縦にも"ノビール"独自設計で楽しみ方色々

2.特徴２. 隙間に収まる「厚さ11cm」のスマート収納

3.特徴３. ダッチオーブンもOK！耐荷重20kgのタフ構造

4.特徴４. 水洗い・取り外し可能な「炭受け」で片付けもスムーズ

5.【開発秘話】11年ぶりにBBQをコンロを出した理由

1.横にも縦にも"ノビール"独自設計で、楽しみ方色々！

【幅の可変】

独自のスライドレール機構により、焼き面を44.5cmから65cmまで拡張可能。ソロ・デュオでのしっぽり調理から、最大8人のグループBBQまでこれ一台で完結します。

【高さの可変】

付属パーツの組み合わせで、立食に最適な「ハイスタイル（70.5cm）」と、座りながら調理できる「ロースタイル（41cm）」の2段階調整が可能。

2.隙間に収まる「厚さ11cm」のスマート収納

最大8人対応可能のグリルながら収納時は厚さわずか11cm。車の積載スペースを圧迫せず、自宅のクローゼットの隙間にもスッと収まります。強靭な600Dポリエステル素材の専用キャリーバッグも付属し、持ち運びも楽ちんです。

3.ダッチオーブンもOK！耐荷重20kgのタフ構造

静止耐荷重20kgを誇り、重量のあるダッチオーブンや厚手の鉄板も置けるタフな設計です。

伸縮構造にありがちな不安定さやぐらつきを気にせず楽しめます。

4.水洗い・取り外し可能な「炭受け」で片付けもスムーズ

面倒な後片付けを簡略化するため「灰受け」は取り外しできる構造を採用 。

丸洗いが可能で、撤収もメンテナンスも簡単です。

【開発秘話】11年ぶりにBBQをコンロを出した理由

実はDODからBBQグリルを出すのは11年ぶり。再発見した「炭火」の旨さで開発を決意。

DODには「自分たちがビビっときた製品を作る」という文化があります。そしてDODの開発メンバーには「焚き火の"炎"を楽しむ」ことが好きな人が多く、必然と炎や薪の使用を主眼に置いた製品が中心に開発され、調理に特化したバーベキューグリルの開発は約11年もの間止まっていました。

転機となったのは、中でも料理好きの企画担当者が昨年発売したソロ用の卓上焚き火台「シェラもえファイヤー(https://www.dod.camp/product/q1_131_sl/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=recommend)」の検証を行う中で「炭火」の旨さを再確認したこと。 「炭で焼く肉はやっぱり旨い」という個人的な再熱がノビールBBQグリル開発の起点となりました。

コンパクト焚き火台「シェラもえファイヤー」1人分の調理を楽しめるソロキャンも好きだけど家族とも楽しみたい。そんな欲張りを形にしました。

企画者は妻子がいる4人家族。前述した「シェラもえファイヤー」で調理をじっくり嗜むソロキャンも好きですが、やっぱり家族とも楽しみたい。一人でも、家族でも、どっちも楽しめるBBQグリルを作りたいという欲張りな気持ちから「ノビール」機能の採用に至りました。

企画者とその娘さんがモデルで撮影した「カマボコテントベビー」。DODでは社員とその家族で製品撮影をしています。■DODスタッフのヒトコト

企画担当のヒトコト

かつては炭火使っていたけどだんだん面倒くさくなって遠ざかっている人にこそ試してほしいです。やっぱり炭火の美味しさって格別ですよ！

広報オガワのヒトコト

2人キャンプか、友だちと4人でキャンプに行くかのどちらかが多い私にとって、まさにこれ一台でどっちも満喫できるこのコンロは初めて知った時に感激しました。

■スペック詳細

ハイ×ミドルハイ×ワイドロー×ミドルハイ×ワイド[表: https://prtimes.jp/data/corp/91052/table/299_1_bfb13af9c762515ee33baffcdd6fe7d7.jpg?v=202604070251 ]

※販売先一覧は、各詳細ページよりご確認ください。

※映画・TV プログラム・誌面づくりの撮影用小道具として、またイベントでの使用等、製品の貸出し、プレゼント企画につきましてもお気軽にお声掛けください。

※紙面掲載等で高画質画像が必要な場合は別途ご連絡ください。

■ブランド情報

DOD

「StayCrazy」をコンセプトに、唯一無二の遊び心あふれるキャンプ用品を展開するアウトドアブランド。

子どもみたいに圧倒的な遊び心を持ち続けることで、良い意味でクレイジーな大人を増やし、オフの時間から世の中をゆるくすることをミッションとしています。

ブランドページ：https://www.dod.camp/

ブランドコンセプト：https://www.dod.camp/about/

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