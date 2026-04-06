総合交通アプリ「Pass Case」で「湘南モノレール1日フリーきっぷ」の取り扱いを開始

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）は、2026年4月8日（水）より総合交通アプリ「Pass Case（パスケース）」にて湘南モノレール株式会社（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：小川 貴司、以下：湘南モノレール）の『湘南モノレール1日フリーきっぷ』の取り扱いを開始します。

三井住友カード株式会社

これまで湘南モノレールではきっぷと二次元バーコードにて『湘南モノレール1日フリーきっぷ』を展開してきましたが、新たに「Pass Case」にて取り扱いを開始します。「Pass Case」を利用することで、2025年3月に江ノ島電鉄株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役社長：黒田 聡、以下：江ノ電）で導入された1日乗車券「のりおりくん」と、湘南モノレールの「湘南モノレール1日フリーきっぷ」を同一のアプリ上で購入できるようになり、湘南モノレールと江ノ電を用いた移動が1日乗車券としてシームレスにクレカ乗車で可能となります。それによって湘南エリアでの移動・観光がよりスムーズになることに加え、窓口での対応や改札口で乗車券を提示する手間が不要となり、券売機周辺の混雑解消にも寄与します。さらに、それぞれの1日乗車券にはお得なクーポンや特典が付与されています。対象施設で「Pass Case」画面を提示することで、各種サービス、特典を受けることもできます。

今後も「Pass Case」の活用により、日本全国の移動・観光の利便性向上に寄与することに加え、エリアの魅力向上や地域経済の活性化を促進してまいります。

■総合交通アプリ「Pass Case」について

三井住友カードが2025年3月より提供する「Pass Case」では、企画乗車券を購入いただくと、購入時に登録したタッチ決済対応のカード（クレジット、デビット、プリペイド）を改札や専用の端末にかざすことで企画乗車券が適用され、そのまま乗車いただくことが可能です。

■Pass Case概要

※サービスサイトURL：https://www.smbc-card.com/camp/passcase/index.html

■湘南モノレールの1日フリーきっぷについて

※https://www.shonan-monorail.co.jp/freeticket/oneday.html

■タッチ決済について

タッチ決済は、国内外で展開されている国際標準のセキュリティ認証技術を活用した決済方法です。対応の端末にタッチ決済対応のカード（クレジット・デビット・プリペイド）または、同カードが設定されたスマートフォン等をタッチするだけで、サインも暗証番号の入力も不要（※）で、スピーディーかつ安心・安全にお支払いが完了します。ご利用頂ける店舗は、コンビニエンスストア、ファストフードレストラン、スーパー、飲食店、ドラッグストア、書店、百貨店、商業施設等の店舗だけでなく、公共交通機関への導入も進むなど、日常生活における利用シーンがますます拡大しています。

※一定金額を超えるお支払いは、カードを挿入し暗証番号を入力するかサインによる本人確認が必要となります。

■stera transitについて

（URL：https://www.smbc-card.com/kamei/stera/transit/index.jsp(https://www.smbc-card.com/kamei/stera/transit/index.jsp)）

決済プラットフォーム「stera」は、キャッシュレス導入に際した課題を解決するため、三井住友カードが、GMOペイメントゲートウェイ・GMOフィナンシャルゲートおよびVisaと共同で構築した事業者向け決済プラットフォームです。「stera transit」は、「stera」の決済プラットフォームと国際ブランドの非接触決済「タッチ決済」を活用した公共交通機関向けソリューションです。現金・事前チャージの必要がないという消費者の「利便性向上」に加え、「インバウンド受け入れ環境の整備」「地域のキャッシュレス決済促進」など、交通分野にとどまらない幅広い効果も期待されます。

三井住友カードは今後も、公共交通機関向けソリューション「stera transit」の基盤を活用し、MaaSプラットフォームでの「新たな交通の使い方」や「新たな移動の創出」の実現を目指してまいります。