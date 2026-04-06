彩の国マルシェが「日本のサービスイノベーション2025」に選定されました！

NPO法人 彩の国地域活性化協会

NPO法人彩の国地域活性化協会（代表理事：佐々木 輝伸）が企画運営を行う地域共創活動「彩の国マルシェ」が、国内の革新的なサービスを紹介する「日本のサービスイノベーション2025」に選出されました。

●「日本のサービスイノベーション2025」とは？

「日本のサービスイノベーション2025」は、サービス産業の生産性向上のため、多様なサービスの中からサービスイノベーションの最前線事例をまとめたものです。

全国より選出されたサービス事例は91件にのぼり、埼玉県内では当協会を含む2社の選出となっております。

選出企業一覧はこちら：https://service-safari.jp/servicei2025/

●「彩の国マルシェ」が選出された理由とは？

△別会場での彩の国マルシェ開催の様子

サービスイノベーションの観点から、「地域密着型のイベント運営により、参加者と地元住民との交流を深め、コミュニティの結束力を高めていくための仕組み（利用価値共創）としてマルシェを活用したサービスイノベーションを実現している」と評価をいただきました。

☆紹介リンク：https://service-safari.jp/case_a/3619/

●「彩の国マルシェ」とは？

埼玉県の食に携わるみなさまやクリエイター達と、地域に住まうみなさまとが経済活動を通じて交流する「場」を創造していくプロジェクトです。埼玉県はもちろん埼玉県外でも、埼玉県の食に携わるみなさまやクリエイター達によって

新たに創造された「場」=「SAINOKUNI MARCHE」へ継続的に人々が集うことで、そこに連帯感が生まれ、助け合い、理解しあえる新しいコミュ二ティが形成された結果、その「場」ならではの新しいビジネスや、新しいカルチャー、新しい情報発信がなされていくことで、埼玉県の食とカルチャーをアピールしていくことを狙います。

△彩の国マルシェロゴ

☆公式HP：https://sainokunimarche.com/

☆公式Instagram：https://www.instagram.com/sainokunimarche/

●「新日本ビルサービス株式会社」とは？

新日本ビルサービス株式会社（代表取締役社長：関根 一成）は、ビルメンテナンス・商業施設運営代行・感染対策清掃などをはじめとした、ファシリティ（施設・設備・建物）に関する幅広いサービスを、自社施工にこだわって提供する会社です。ファシリティの価値を最大化し、課題を解決する、建物オーナー様の「事業パートナー」として、技術と人間力の向上に日々取り組んでおります。

△新日本ビルサービス株式会社ロゴ

☆企業HP：https://www.snb.co.jp/