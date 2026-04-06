発売7年で32刷・累計76万部突破。『自己肯定感の教科書』が今なお売れ続ける理由と2026年の新展開

株式会社SoShine

─────────────────────────────



自己肯定感アカデミー（会長：中島 輝）は、2026年4月、書籍『何があっても大丈夫と思えるようになる 自己肯定感の教科書』（著：中島輝／SBクリエイティブ）の32刷決定および累計76万部突破を発表いたします。

あわせて、蔦屋書店との全国フェアの開催および「小学校日本一！自己肯定感プロジェクト」の公募開始についてお知らせいたします。

■ 著者・中島輝からのメッセージ

「76万人が読んでくれた。でも、日本の自己肯定感の数字は動いていない。だから私はまだ止まれない。次は子どもたちの番だ。」

（著者・中島輝）

■ なぜ7年間、売れ続けているのか

2019年2月の発売から7年が経過した現在も、本書は増刷を続けています。

その理由は、「自己肯定感を高める」という従来の考え方を覆す“逆転の発想”にあります。

本書では、「自己肯定感は無理に高めなくていい。6つの感が自然と育ててくれる」というアプローチを提唱しています。

著者・中島輝が30年以上にわたる研究と15,000名以上の臨床経験から導き出した「6つの感」――

自尊感情・自己受容感・自己効力感・自己決定感・自己有用感・自己信頼感。

これらが土台から積み重なることで、自己肯定感は無理なく自然に高まる設計となっています。

この実践的かつ再現性の高いメソッドが、「実際に変化を感じた」という読者の声を生み、口コミを中心に支持を広げ続けています。

■ 日本における自己肯定感の現状

内閣府および国立青少年教育振興機構の調査によると、「自分に価値があると思う」と回答した日本の高校生は44.9％にとどまり、主要4か国の中で最も低い結果となっています。

（韓国83.7％、中国80.2％、米国83.7％／2018年調査）

76万人が本書を手に取った現在でも、この数値は大きく改善されていません。

だからこそ、本書は今もなお必要とされ、読み続けられています。

■ 2026年 新展開１. 蔦屋書店との全国フェア（4～5月）

SBクリエイティブ株式会社との連携のもと、2026年4月から5月にかけて、蔦屋書店の全国加盟店にて特設フェアを実施いたします。

店頭では平積み2面展開およびA4サイズPOPを設置し、より多くの方に本書の価値を届けてまいります。

ゴールデンウィーク明けは、不安感やモチベーションの低下に関する相談が増加する時期でもあります。

「不安から抜け出す第一歩は、“今”に目を向けること」

本書のメッセージは、この時期にこそ必要とされる内容となっています。

■ 2026年 新展開２.



「小学校日本一！自己肯定感プロジェクト」公募開始

2026年より、中島輝は「小学校日本一！自己肯定感プロジェクト」を始動いたします。

日本の子どもたちは、10歳前後から自己肯定感が大きく低下する傾向があることが指摘されています。

本プロジェクトでは、著者による出張授業や講演、自己肯定感を育むワーク教材の提供を通じて、2026年中に全国100校以上への展開を目指します。

以下の方々との連携を広く募集しております。

・小学校教員・校長

・教育委員会関係者

・スクールカウンセラー・養護教諭

・PTA関係者・保護者

参加・連携をご希望の方は、以下のnote公式アカウントよりご連絡ください。

https://note.com/teru_nakashima

■ 取材・講演・執筆のご依頼

中島輝への取材、講演、執筆、プロジェクト参加のご相談は、note公式アカウントのDMにて受け付けております。

・テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・Webメディア出演

・企業・学校・自治体向け講演

・書籍・Webメディア執筆・監修

・プロジェクト連携

https://note.com/teru_nakashima

■ 著者プロフィール

中島 輝（なかしま てる）

自己肯定感の第一人者／心理カウンセラー／作家

自己肯定感アカデミー会長、一般財団法人自己肯定感学会代表。

幼少期から多くの困難を経験し、10年間の引きこもり生活を経て克服。

その後、独自に体系化したメソッドを用い、15,000名以上へのカウンセリングを実施。

現在は約5万人のトレーナーを育成し、回復率95％を実現。

著書累計76万部超、各種メディアにも多数出演。

■ 書籍概要

書名：『何があっても大丈夫と思えるようになる 自己肯定感の教科書』

著者：中島 輝

出版社：SBクリエイティブ株式会社

発売日：2019年2月

発行部数：32刷・累計76万部（2026年4月時点）

定価：1,650円（税込）

ISBN：978-4-8156-0292-6

─────────────────────────────

【会社概要欄】

会社名：自己肯定感アカデミー

代表者：会長 中島 輝

HP：https://ac-jikokoutei.com/

お問い合わせ：https://note.com/teru_nakashima（note DM）