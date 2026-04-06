ドコマップジャパン、ORBCOMM社と連携　電源確保が不要のトレーラ向けGPSサービスを提供

株式会社ドコマップジャパン

株式会社ドコマップジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：浦嶋一裕、以下 ドコマップジャパン）は、オーブコムジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：シャルマ・スニール、以下 オーブコムジャパン）を通じて、グローバルIoTソリューションプロバイダーであるORBCOMM製のGPS端末「GT 1220※1」「CT 1000※2」をドコマップジャパンの「docomapTrailer※3（ドコマップトレーラ）」の対応端末として新たに導入し、提供を開始いたします。

近年、物流業界ではDX推進や法規制強化を背景に、より高度で安定した車両動態管理体制の構築が求められています。特に、トレーラやシャーシ、コンテナなど電源供給環境が限定される移動体・資産においても、継続的かつ安定した位置情報取得へのニーズが高まっております。

今回新たに採用した「GT 1220」および「CT 1000」は、車両外部への設置を主用途として設計された通信型GPS端末です。太陽光パネルにより直接発電を行うため外部電源を必要とせず、電源確保が出来ないトレーラやコンテナへの設置用途に最適なデバイスです。

車両の位置情報を継続的に取得・可視化することで、稼働状況や駐車位置を的確に把握し、稼働率の向上や空車走行距離の削減に貢献します。さらに、データに基づく運用改善により収益性の向上を支援します。

GT 1220では15分ごと、CT 1000では1時間ごとに位置情報を取得し、車両の移動状況及び駐車位置を把握することが可能です。

※取得間隔は走行状態により変化します。

取得した位置情報は、ドコマップジャパンが提供する動態管理サービス「DoCoMAP※4（ドコマップ）」上で可視化され、効率的な管理を支援いたします。

ドコマップジャパンは今後も、サービス価値の向上を図り、物流・運送業界における動態管理の最適化とDX推進に貢献してまいります。

イメージ図

主な機能

ご利用イメージ- 太陽光パネルによる自立電源設計太陽光パネルで直接発電する設計のため、電源供給のないトレーラやコンテナなどにも設置可能で、長期運用を前提とした設計により、メンテナンス負荷を抑えつつ、資産価値の最大化に貢献します。- 動体検知による位置情報取得車両が移動している間、GT 1220では15分ごと、CT 1000では1時間ごとに位置情報を取得し、トレーラの移動状況や稼働有無の把握を支援いたします。※取得間隔は走行状態により変化します。- 「DoCoMAP」の基本機能に対応取得した位置情報は、ドコマップジャパンが提供する動態管理サービス「DoCoMAP」上でリアルタイムにご確認が可能で、業務効率化と管理体制の強化を支援いたします。

※1：GT 1220とは

GT 1220とは、ORBCOMMが提供する、太陽光パネル内蔵型の遠隔監視デバイスです。外部電源を必要とせず長期間の運用が可能で、10年間メンテナンスフリーとなるように設計されています。GPSによる位置情報取得、動体検知などの機能も備えています。

※2：CT 1000とは

CT 1000とは、ORBCOMMが提供する、太陽光パネル内蔵型の遠隔監視デバイスです。外部電源を必要とせず長期間の運用が可能で、GPSによる位置情報取得、動体検知などの機能を備えています。

※3 ：docomapTrailerとは

docomapTrailerとは、ドコマップジャパンが提供する、トレーラやコンテナなどの被牽引資産向け動態管理サービスです。対応するGPS端末から取得した位置情報を管理画面上で可視化し、移動状況をリアルタイムに確認することができます。電源供給環境が限定される資産の管理にも対応し、物流業務における資産トラッキング強化を支援いたします。

※4：DoCoMAPとは

DoCoMAPとは、GoogleMapsをプラットフォームに、車両に取り付けたGPS端末から発信された位置情報をリアルタイムに表示・管理する動態管理サービスです。使いやすいユーザーインタフェースで自社の車両位置が正確かつ瞬時にわかりますので、迅速な顧客対応や緊急時の対応にも効果を発揮します。

*DoCoMAPは株式会社ドコマップジャパンの登録商標です。





会社情報

■オーブコムジャパン株式会社(https://www.orbcomm.co.jp/)

オーブコムジャパン株式会社は、米国バージニア州スターリングを拠点とするグローバルIoTソリューションプロバイダーのORBCOMMが提供する衛星通信およびセルラー通信技術を活用し、輸送・物流、海運、重機、エネルギー分野など幅広い産業向けに資産追跡およびテレマティクスサービスの送受信機器類、関連設備の販売並びにレンタル、リース業務を展開しています。





■株式会社ドコマップジャパン(https://www.docomap.jp/)

株式会社ドコマップジャパンは、2016年12月にNTTドコモ社の呼びかけで、運送業に特化するIoTを活かした社会貢献可能な技術の提唱・開発が出来る企業として2017年8月に設立。昨今増え続ける物流需要、少子高齢化や厳しくなる労働時間管理等により運送形態の改革が必要な産業インフラ『物流』の危険的状況をIoT技術でなんとかするという課題に対し、GPSによる車両位置情報管理システム「DoCoMAP」をIT機器の導入が進んでいない運送業者にも低価格で販売・供給し、業界の「働き方改革」に活かせるようにサポートしています。

お問い合わせ先

株式会社ドコマップジャパン カスタマーサポート

Tel：03-6809-2105 （平日9時～18時）

Fax: 03-6809-2106

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